أغنية لفرس النهر.. ديوان جديد للشاعر شريف رشاد فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان شعر بعنوان "أغنية لفرس النهر" للشاعر شريف رشاد وسيشارك الديوان في معرض القاهرة الدولي لكتاب في دورته الخامسة والخمسين المقررة في يناير 2024.
ويحفل الديوان بمجموعة من القصائد ذات الموضوعات الجديدة منها "أغنية لفرس النهر" و"الجرافات" وهما قصيدتان يدور موضوعهما الأساسي كما هو واضح حول فرس النهر والجرافات حيث يغوص الكتاب في مشاهداته البصرية وتأملاته الشعرية مغرقا في السينمائية والصور والثقافة المشهدية التي يطرحها من خلال قصائده التي تعد قفزة مهمة فى مجال التجريب.
وقال شريف رشاد إن الديوان يكرس لتجربته الساعية لبناء ذهنية جديدة حول الشعر مستلهمة منابعها من التجارب الجديدة التي لا تشبه أحدا بعيدا عن النظم الفارغ ورص الجمل والشعر التقليدي الذى لا ينتج حداثة ولا يفجر الوعي ويمتع المخيلة.
وأضاف إنه يتطلع إلى البدء من جديد في كل ديوان شعر ليكون ما هو آت ليس مساويا لما سبق لافتا إلى أهمية تطور التجربة الكتابية للشاعر وأن يكون حريصا على تقديم الجديد.
ومن الديوان نقرأ:
في الرحلة كان الكنز
تركت لهم لؤلؤتى حين رجعت
وعاودت الإبحار
وأصدر شريف رشاد إصدارات متنوعة آخرها ديوان "لعلى أبلغ الأسباب" والذى يقع فى 145 صفحة من القطع الصغير بموضوعات متنوعة يدور غالبها حول الغربة وهو أمر ليس مستغربا إذ يعيشها الكاتب.
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