أغنية لفرس النهر.. ديوان جديد للشاعر شريف رشاد فى معرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان شعر بعنوان "أغنية لفرس النهر" للشاعر شريف رشاد وسيشارك الديوان في معرض القاهرة الدولي لكتاب في دورته الخامسة والخمسين المقررة في يناير 2024.ويحفل الديوان بمجموعة من القصائد ذات الموضوعات الجديدة منها "أغنية لفرس النهر" و"الجرافات" وهما قصيدتان يدور موضوعهما الأساسي كما هو واضح حول فرس النهر والجرافات حيث يغوص الكتاب في مشاهداته البصرية وتأملاته الشعرية مغرقا في السينمائية والصور والثقافة المشهدية التي يطرحها من خلال قصائده التي تعد قفزة مهمة فى مجال التجريب.

وقال شريف رشاد إن الديوان يكرس لتجربته الساعية لبناء ذهنية جديدة حول الشعر مستلهمة منابعها من التجارب الجديدة التي لا تشبه أحدا بعيدا عن النظم الفارغ ورص الجمل والشعر التقليدي الذى لا ينتج حداثة ولا يفجر الوعي ويمتع المخيلة.

وأضاف إنه يتطلع إلى البدء من جديد في كل ديوان شعر ليكون ما هو آت ليس مساويا لما سبق لافتا إلى أهمية تطور التجربة الكتابية للشاعر وأن يكون حريصا على تقديم الجديد.

ومن الديوان نقرأ:

في الرحلة كان الكنز

تركت لهم لؤلؤتى حين رجعت

وعاودت الإبحار

وأصدر شريف رشاد إصدارات متنوعة آخرها ديوان "لعلى أبلغ الأسباب" والذى يقع فى 145 صفحة من القطع الصغير بموضوعات متنوعة يدور غالبها حول الغربة وهو أمر ليس مستغربا إذ يعيشها الكاتب.