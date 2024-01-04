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عيد الشعراء ومدينة الجزائر البيضاء فى عدد مجلة القوافى الجديد

1/4/2024 11:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن "بيت الشعر" في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 53 من مجلة "القوافي" الشهرية ؛ المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده
- في عامها السادس- التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثا كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.



وجاءت افتتاحية العدد التي استهلت بها القوافي عامها الجديد بعنوان "القصيدة العربية.. لغة وإيقاع"" وذكر فيها " تنطوي القصيدة العربية على جماليات عبر تاريخها التليد، إذ قدمت نموذجها المطروح عبر وسائطها الدلالية التي تستجيب لرؤيتها الجمالية، فهي مسكونة بصوت اللغة والموسيقا، ولم تتوقف رسالتها الإنسانية النبيلة، ولم يتجاوزها الزمن بشكلها المألوف في نسقها العمودي بكل تراكيبه ومكوناته وعناصره الموظفة بإتقان، فهي على الرغم من تجددها وفق آليات العصر المستحدثة فإن أنساقها المشكلة لرمزيتها جعلت ثباتها العروضي طابعاً غالباً على وحدتها الجمالية وجاءت إطلالة العدد تحت عنوان " علم القوافي.. زاد الشُّعراء في إتمام المعنى وكماله "وكتبتها د.حنين عمر.



وفي باب "آفاق" كتب الشاعر والإعلامي أشرف جمعة، عن "الشارقة.. فضاء يتسع لجميع الشعراء"وتضمن العدد حواراً مع الشاعر البحريني علي النهام وحاوره الإعلامي أشرف جمعة.



واستطلع الشاعر والإعلامي أحمد الصويري، رأي مجموعة من الشعراء حول "رعاية المهرجانات ودعمها وأسباب نجاحها، وفي باب "مدن القصيدة" كتبت الشاعرة د حنين عمر، عن الجزائر المدينة "البيضاء".



وفي باب "حوار" حاور الشاعر والإعلامي عبدالرزاق الربيعي، الشاعر نوفل السعيدي من المغرب وتنوعت فقرات "أصداء المعاني" بين بدائع البلاغة، ومقتطفات من دعابات الشعراء، و"قالوا في..."، وكتبها الإعلامي فواز الشعار وفي باب "مقال" كتب الناقد د. محمد زيدان
عن " الشّعر واللُّغة.. بنية معجمية واحدة".



أما في باب "عصور" فكتب
الناقد د. محمد عيسى الحوراني عن "أُمَيّة بن أبي الصَّلْت" وفي باب دلالات كتب الناقد حسين الضاهر عن "الصحراء"، وفي باب "تأويلات" قرأت الناقدة د. سماح حمدي، قصيدة "تماه مع الصحراء" للشاعر السر مطر.



كما قرأ الناقد د. راشد الإدريسي ، قصيدة "وشم"" للشاعر د. محمود حسن، وفي باب "استراحة الكتب" تناول الناقد د. محمد صلاح زيد، ديوان "أشياء كثيرة لا تخصني" للشاعر غالب العاطفي، وفي باب "نوافذ"، أضاء الناقد
د. أحمد شحوري، على موضوع "شعراء مجيدون..تفرّدوا ببدائع البيان في دواوين الإنشاء.

واحتفى العدد بنشر مختارات متنوعة من القصائد الشعرية، امتازت بجمال المبنى والمعنى، في مختلف الأغراض والمواضيع.



واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد عبدالله البريكي، بعنوان "عيد الشعراء"، وجاء فيه: " كما تنتظر الأرض العطشى غيمة تحنو عليها بدمعة تخفي شقوق الطين واصفرار أوراق الشجر وشحوب الواحات والحقول، يأتي مهرجان الشارقة للشعر العربي بسحاب الشعر الثقال التي حين تذرف دمعة الفرح تهتز الأرواح طرياً، وتنبت المشاعر ثمراً؛ فهذا المهرجان السنوي هو عرس القصيدة وعيد الشعراء الذين يعدون الأيام قبل انطلاقته وكأنها خرز يلامس نبض القلب وهو يمر بخفة على الأصابع".


















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