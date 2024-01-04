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كتاب“نهار بين ليلين يتناول عالم الشعر عند أحمد عبد المعطي حجازى

1/4/2024 11:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي كتاب“نهار بين ليلين" إعداد وتقديم إبراهيم خطاب وقام بتصميم الغلاف الفنان عبد العزيز السماحي.



الكتاب يتناول عالم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي الإنسان والشاعر والفيلسوف والصحفى والمسلم والمتدين والمثقف وصاحب المواقف النبيلة والجريئة، والفلاح البسيط العادى، "ابن البلد" بشهامته ونبله وحسن مقصده فى دفاعه عن وطنه وأبناء أمته، بلا فرق بين الجميع، فى دفاعه عن لغته العربية الأصيلة، فى حديثه عن تلامذته من الشعراء وحديثه عن آبائه ورفاقه من رواد حركة الشعر قديمًا وحديثًا، فى حديثه عن الظلم والظلمة فى كل مكان وليس في مصر أو أمته العربية وحدها، فى دفاعه عن شرف الكلمة ونبلها وكرامتها والذود عنها رغم حداثة سنه وقتذاك أمام فحول الأدب وكبرائه ممن يمتلكون ناصية الحكم والقرار والسلطة والنفوذ وقتذاك.



وهذا ليس كتابا عن مشروع ضخم لشاعر بقيمة أحمد عبد المعطى حجازى وقامته، لكنه أيضا محاولة للغوص فى بحر لا قرار له ولا شطآن، محاولة للغوص عبر أكثر من تجربة إنسانية وإبداعية ظلت بيننا وما زالت عبر أكثر من نصف قرن من الزمان، منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى اللحظة الراهنة.. محاولة للغوص عبر هذا البحر العميق الهادر الأمواج فى عنفوان، ما بين الدين والسياسة، ما بين التاريخ الإنسانى وليس العربى فقط، وارتباطه بآليات المجتمع، ما بين العلم والفقه، والفلسفة والخيال والتدين، ما بين فقه اللغة ولغة الشعر ولغة النثر ولغة العامة، ما بين الإنسان، والمبدع، والسياسى، والفيلسوف، والعالم، والمسلم، والقبطى، والمصرى أولًا وأخيرًا وقبل كل شىء، ما بين الجرأة فى الفعل والموقف معًا، وتحمل ضريبة ذلك مهما كان ثمن هذه الضريبة مكلفا لصاحبه إلى الآن.












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