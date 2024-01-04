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قصور الثقافة تقدم تجارب ملهمة في ملتقى المبدعات بالمنيا

1/4/2024 11:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا لقاء بعنوان "ملتقى المبدعات" ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر يناير الحالي برعاية وزارة الثقافة.
استضاف اللقاء الذي أداره الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادي الأدب، مجموعة من السيدات اللاتي ساهمن في إثراء الحركة الثقافية بمحافظة المنيا خلال العام الماضي، وذلك لتكريمهن، ومناقشة عدد من القضايا التى تهم المرأة.
واستهلت الأديبة ابتسام الدمشاوي، اللقاء بحديث عن المرأة المصرية القادرة على تخطي الصعاب، وتعد نموذجا مشرفا في المجالات الحياتية كافة، وأضافت أن هناك عددا كبيرا من النماذج النسائية التي أبدعت وأعطت في مجتمعها بلا حدود من أبرزهن الأميرة فاطمة إسماعيل التى عُرفت بالأم الروحية للتعليم الجامعي، بعد أن تبرعت بالأرض التى كانت تملكها لإقامة كليات جامعة فؤاد الأول العريقة (جامعة القاهرة حاليا)، وهناك سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، والمناضلة جميلة أبو حريد بالجزائر، وخديجة عريب أول عربية تترأس برلمانا أوروبيا، وصفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول والملقبة بأم المصريين لكفاحها ضد الاحتلال البريطاني، وخروجها في المظاهرات من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919.
وأشارت "الدمشاوي" أن هناك عددا كبيرا من السيدات المبدعات من محافظة المنيا من أبرزهن هدى شعراوي، الكاتبة نعمات أحمد فؤاد، والفنانة سناء جميل، وغيرهن الكثيرات، واختتمت حديثها بذكر دور قصور الثقافة في اكتشاف المواهب الأدبية من خلال الورش التي تنظمها أندية الأدب، وهو ما أكدت عليه الشاعرة جيهان فخري خلال كلمتها.
من جانبها تحدثت د. نجاح التلاوي عن تجربة مشاركتها في مؤتمر الطفل الأول ومؤتمر طفل الصعيد، كما قدمت الشاعرة نورا عمر تجربتها الشعرية والمصاعب التي واجهتها وكيف تمكنت من تجاوزها.
وأكدت الفنانة د. رانيا عليوة مدير عام الفرع ضرورة التوفيق بين الإبداع والعمل الوظيفي فيما تحدثت د. زينة عبد التواب عن الحالة النفسية للشاعر أثناء الكتابة، بينما تحدثت حسناء شحاتة مسئول الإعلام بإقليم وسط الصعيد الثقافي، عن تجربتها في مجال العمل وسبل تطويره، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والأحداث.
كما شهد اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عرضا فنيا لفرقة كورال الأطفال، تضمن باقة متميزة من الأغنيات الطربية التي تفاعل معها الحضور، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.
أعقب ذلك تكريم المشاركات في اللقاء، وعدد من النماذج النسائية اللاتي أثرن في العمل الثقافي، واختتم اليوم بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية لمجموعة الشعراء منها "حلفت لك" لمحمد حكم، "مش مكانك" لمديحة حمدي، وألقى إبراهيم علي قصيدة بعنوان" حوار مع النفس"، وألقت زينة عبد التواب قصيدة بعنوان "قوة بعد كسر"، بينما قدم صافي الجازوي قصيدته "بحب مصر" وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.








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