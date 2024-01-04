رضا عبد الرحمن يقدم معرض رموز حياتى الذهبية فى نيويورك

MENAFN - Youm7) يشهد جاليرى آرتيزان، فى نيويورك، افتتاح معرض "رموز حياتي الذهبية" لرضا عبد الرحم ، والذى يقام اليوم ويستمر المعرض لمدة شهر .

وقال رضا عبد الرحمن: قدمت في المعرض العديد من المشاريع الفنية التي قمت بها طوال مسيرتي، وكان آخرها معرضى "أنا الجميع"، فى مدينة نيويورك عام 2020، واعتمدت على العديد من التقنيات، الرسم الذى كان ولا يزال ضروريا، واستفدت كثيرا من دراستى لرسم المصريين القدماء وأهمية الخطوط التعبيرية.



وأوضح رضا عبد الرحمن: استخدمت العديد من التقنيات والوسائط القديمة من الفحم والأصباغ الطبيعية وتمبرا مع الوسائط الحديثة مثل الاكريليك والزيت وغيرها. وفي النهاية، أننى أؤمن أن الفن وسيلة تواصل هائلة يمكنها أن تضع جسرًا للتواصل مع الناس.



وأضاف رضا عبد الرحمن: في معرضي الجديد في آرتيزان جاليري، استهدفت تلك الرموز من الشخصيات الإيجابية التي جعلت حياتي وحياة الناس تسير بشكل أفضل، بما في ذلك السياسيين ونجوم السينما والمطربين والفنانين والرياضيين والباحثين، وحتى أفراد عائلتي، الذين أعتبرهم جميعًا رموزًا ذهبية في حياتي.

رضا عبد الرحمن فنان مصري المولد حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه. في فلسفة الفنون ،أقام 32 معرضًا فرديًا في مصر وجميع أنحاء العالم،



أثرت الطبيعة وسنوات الدراسة بشكل كبير على أعمال رضا عبد الرحمن طوال مسيرته الفنية، فكانت لنشأته في الإسماعيلية بين البحيرات والحدائق المفتوحة تأثيرًا كبيرا،كما أثرت دراسته في جامعة المنيا بصعيد مصر على أعماله الإبداعية حيث تأثر بالحضارة المصرية القديمة . ثم كان انتقاله إلى شمال ولاية نيويورك بمثابة جسر بين الماضي والحاضر في ذاكرته البصرية، مما أدى إلى ظهور أعماله الأخيرة نابضة بالحياة مع الطبيعة المفتوحة والبحيرات بطريقة متأثرة بالطبيعة بشكل كبير، الى جانب احتفاظه

بتأثره بفن المصريون القدماء، الذين يفتخر بهم.