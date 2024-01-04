مايكروسوفت تضيف مفتاح AI Copilot فى أول تغيير للكيبورد منذ عقود

MENAFN - Youm7) تضيف شركة مايكروسوفت زرًا إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيلWindowsلتنشيط خدمة AI Copilot، مع توفر أول الأجهزة التى تستخدم المفتاح الجديد هذا الشهر، وفقًا لموقع gadgets360.

يعد مفتاح Copilot، الذى سيكون مكانه على يمين شريط المسافة، هو أول تغيير فى تخطيط لوحة مفاتيح Windows منذ أن أضافت Microsoft مفتاح Windows/Start فى عام 1994، مما يؤكد التزام الشركة بالذكاء الاصطناعى، وسيعرض شركاء أجهزة Microsoft أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 11 مع زر Copilot خلال الأيام القادمة فى مؤتمر CES التكنولوجى، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الميزة مطلوبة.

سيساعد الاختصار المستخدمين على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكترونى وتلخيص النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وقال يوسف مهدى، كبير مسؤولى التسويق للمستهلكين فى مايكروسوفت، فى مدونة تعلن عن التغيير:“سيتم دمج الذكاء الاصطناعى بسلاسة فى نظام التشغيل ويندوز، بدءًا من النظام، إلى السيليكون، إلى الأجهزة”.

وترى الشركة التى يقع مقرها فى ريدموند بواشنطن أن عام 2024 هو "عام الكمبيوتر الشخصى المزود بالذكاء الاصطناعي"، وفقًا لمهدى، وهو ما يعكس الاتجاه الناشئ بين صانعى الهواتف الذكية للترويج لأحدث موديلاتهم على أنها "هواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي"، ولكن Microsoft أمضت العام الماضى فى إعادة تجهيز أكبر منتجاتها حول تقنية الذكاء الاصطناعى التى يمكنها إنشاء محتوى جديد من مجموعات البيانات الضخمة، تتضمن هذه القائمة الآن Windows وOffice وBing Search وبرامج الأمان ومنتجات العملاء والتمويل، يستفيد العمل بشكل كبير من تقنية GPT-4 من OpenAI، والتى استثمرت فيها مايكروسوفت 13 مليار دولار.

بالنسبة لمصنعى الأجهزة، لم يُترجم توجه مايكروسوفت نحو خدمات الذكاء الاصطناعى بعد إلى زيادة فى المبيعات، حيث يتم طرح ميزات

Copilot

الجديدة على الأجهزة الجديدة والحالية على حدٍ سواء، وإن وعد مهدى بنسج الذكاء الاصطناعى فى الأجهزة والسيليكون قد يشير إلى مزيد من الضغط على المستهلكين للترقية مع تطور مايكروسوفت وتحسين عروض الذكاء الاصطناعى الخاصة بها.