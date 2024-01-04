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طفل 13 عاما تمكن من التغلب على نهاية لعبة تيتريس بعد 38 دقيقة فقط

1/4/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) تعد تيتريس
Tetris، هى واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر شعبية واستمرارية على الإطلاق، ولها إصدارات متاحة على كل وحدة تحكم وكمبيوتر، تحتوى العديد منها على نهايات مدمجة فى أنماط القصة وما شابه، لكن الوضع اللانهائى الأصلى كان لا يهزم من جانب البشر، إلا أن طفل يبلغ من العمر 13 عامًا أول شخص استطاع التغلب على نسخة NES من لعبة
Tetris .


وهذا النجاح تحقق بعد 34 عامًا من إصدار اللعبة فى الأصل فى عام 1989، كما أعلن مستخدم YouTube aGameScout، وفقا لتقرير engadget.


ولم يتمكن ويليس جيبسون المراهق من أوكلاهوما والمعروف أيضًا باسم Blue Scuti على موقع يوتيوب من الوصول إلى النهاية المصرح بها حيث لا توجد نهاية، إنما لعب اللعبة بشكل مثالى لفترة طويلة لدرجة أنه فرض شاشة أدت إلى تعطل اللعبة ، عادةً ما تنتج هذه الشاشات عن خطأ تجاوز الحد الذى يحدث عندما تقوم بتسريع اللعبة بدرجة كبيرة بحيث لا يتمكن البرنامج من مواكبتها.


وحقق المراهق هذا العمل الفذ بعد 38 دقيقة من اللعب وقام بالتقاط اللحظة بالفيديو وهو أول من فعل ذلك.


وأخبر جيبسون، المعروف أيضًا باسم Blue Scudi، أحد مستخدمى YouTube أنه يهدى هذا الإنجاز لوالده الراحل الذى توفى مؤخرًا فى ديسمبر، وقال أيضًا أن جلسة اللعب كانت محمومة للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من الشعور بأصابعه بعد ذلك.


ويعد تحقيق هذه الشاشة الأسطورية بمثابة طقوس العبور لألعاب المدرسة القديمة، إذا كنت قد شاهدت الفيلم الوثائقى King of Kong.







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