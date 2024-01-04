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كاميرا أمامية مطورة بدقة 24 ميجابكسل تأتى مع Iphone 17.. اعرف التفاصيل

1/4/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من أن iPhone 16
لن يأتى حتى وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الشائعات لا تنتظر، حيث أفاد المحلل
Ming-Chi Kuo، أن مواصفات الكاميرا الأمامية هى إحدى الترقيات المتوقعة مع تشكيلة
iPhone 17
العام المقبل، وفقًا لموقع 9to5mac.

فى منشور بالمدونة، قال
Kuo أن الشركة المصنعة
Genius
هى المورد الأساسى للعدسة للكاميرا الأمامية لجهاز
iPhone، ويمكنها أن تتوقع زيادة فى الإيرادات من وحدة الكاميرا الأمامية لجهاز
iPhone 17
ذات المواصفات الأعلى، وبحسب ما ورد سيتضمن ذلك ترقية فى الدقة إلى 24 ميجابكسل، ارتفاعًا من 12 ميجابكسل فى طرازات الهواتف الحالية (وتشكيلة
iPhone 16
القادمة).

بالإضافة إلى تعزيز الدقة، ستتحسن جودة طبقات العدسة أيضًا، ويقول
Kuo أن مواصفات
iPhone 17
ستتطلب تصميم عدسة مكونة من ستة عناصر، ارتفاعًا من العدسة المكونة من خمسة عناصر فى iPhone 15
و16.

أما التكلفة الإجمالية لمكون الكاميرا الأمامية ستزيد عن الضعف، وفقًا لتقديرات كو، وهذا له جانب إيجابى كبير بالنسبة للنتيجة النهائية للمورد
Genius.

تأكيدًا للشائعات السابقة، سيحصل
iPhone 16
أيضًا على مستشعر كاميرا فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يتصرف بشكل مشابه لمستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل فى طرز
iPhone
الحالية، حيث يقوم التصوير الفوتوغرافى الحسابى بأخذ عينات من المعلومات الأولية بدقة 48 ميجابكسل لإنتاج صورة نهائية بدقة 12 أو 24 ميجابكسل.

يقول
Kuo أن Genius
هى أيضًا أحد الموردين لعدسة المنظار فى iPhone 16، وسيتم تضمين كاميرا التكبير/التصغير بدقة 5x
بدقة 12 ميجابكسل فى طرازى Pro
وPro Max iPhone 16
هذا العام، مما يزيد الطلب الإجمالى على المكونات.

تعد
Genius
هى أيضًا المورد الحصرى للعدسات المسطحة المستخدمة فى Apple Vision Pro، ويقوم الموردون حاليًا بالشحن بكميات كبيرة جاهزة للإطلاق الوشيك للمستهلك، والمتوقع حاليًا فى فبراير أو مارس، حتى الآن، وعدت شركة آبل فقط بإطلاقه فى وقت مبكر من العام.







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