كاميرا أمامية مطورة بدقة 24 ميجابكسل تأتى مع Iphone 17.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) على الرغم من أن iPhone 16
لن يأتى حتى وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الشائعات لا تنتظر، حيث أفاد المحلل
Ming-Chi Kuo، أن مواصفات الكاميرا الأمامية هى إحدى الترقيات المتوقعة مع تشكيلة
iPhone 17
العام المقبل، وفقًا لموقع 9to5mac.
فى منشور بالمدونة، قال
Kuo أن الشركة المصنعة
Genius
هى المورد الأساسى للعدسة للكاميرا الأمامية لجهاز
iPhone، ويمكنها أن تتوقع زيادة فى الإيرادات من وحدة الكاميرا الأمامية لجهاز
iPhone 17
ذات المواصفات الأعلى، وبحسب ما ورد سيتضمن ذلك ترقية فى الدقة إلى 24 ميجابكسل، ارتفاعًا من 12 ميجابكسل فى طرازات الهواتف الحالية (وتشكيلة
iPhone 16
القادمة).
بالإضافة إلى تعزيز الدقة، ستتحسن جودة طبقات العدسة أيضًا، ويقول
Kuo أن مواصفات
iPhone 17
ستتطلب تصميم عدسة مكونة من ستة عناصر، ارتفاعًا من العدسة المكونة من خمسة عناصر فى iPhone 15
و16.
أما التكلفة الإجمالية لمكون الكاميرا الأمامية ستزيد عن الضعف، وفقًا لتقديرات كو، وهذا له جانب إيجابى كبير بالنسبة للنتيجة النهائية للمورد
Genius.
تأكيدًا للشائعات السابقة، سيحصل
iPhone 16
أيضًا على مستشعر كاميرا فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يتصرف بشكل مشابه لمستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل فى طرز
iPhone
الحالية، حيث يقوم التصوير الفوتوغرافى الحسابى بأخذ عينات من المعلومات الأولية بدقة 48 ميجابكسل لإنتاج صورة نهائية بدقة 12 أو 24 ميجابكسل.
يقول
Kuo أن Genius
هى أيضًا أحد الموردين لعدسة المنظار فى iPhone 16، وسيتم تضمين كاميرا التكبير/التصغير بدقة 5x
بدقة 12 ميجابكسل فى طرازى Pro
وPro Max iPhone 16
هذا العام، مما يزيد الطلب الإجمالى على المكونات.
تعد
Genius
هى أيضًا المورد الحصرى للعدسات المسطحة المستخدمة فى Apple Vision Pro، ويقوم الموردون حاليًا بالشحن بكميات كبيرة جاهزة للإطلاق الوشيك للمستهلك، والمتوقع حاليًا فى فبراير أو مارس، حتى الآن، وعدت شركة آبل فقط بإطلاقه فى وقت مبكر من العام.
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