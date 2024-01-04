تعرف على أهم 3 ميزات يجب أخذها فى الاعتبار عند شراء الهواتف الذكية

مع تضخم سوق

الهواتف الذكية ، أصبح المستهلكون على دراية متزايدة بأجهزتهم التى تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء جيدة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الذكية، بما فى ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفى هذا الإطار، أدرج أحد التقارير ثلاثة أشياء فيما يتعلق بالشرائح التى يبحث عنها المستخدمين قبل شراء أى جهاز إلكترونى ذكي.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، فإن 76% من مستخدمى الأجهزة الذكية يبحثون عن الأداء، و66% يأخذون فى الاعتبار إمكانات الرسومات والألعاب، و62% يبحثون عن اتصال 5G أثناء شراء هاتف ذكي.

وقالت شركة أبحاث السوق: "كشف الاستطلاع أن 77% من مستخدمى الأجهزة الذكية يعتبرون قدرات الشرائح ذات أهمية كبيرة فى التأثير على تجربة أجهزتهم"، مما يسلط الضوء على أهمية الشرائح عبر الأجهزة الذكية المختلفة مثل الهواتف الذكية وسماعات الأذن/TWS وأجهزة التلفزيون الذكية. وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.





لماذا تعد الرقائق مهمة؟

وتعمل الشرائح المتطورة على تشغيل كل الأجهزة الإلكترونية الذكية الجديدة التى يتم طرحها فى السوق تقريبًا، بدءًا من أداء آبل القوى وحتى قدرات الذكاء الاصطناعى فى هواتف جوجل بكسل الذكية والميزات الرائدة فى الصناعة فى هواتف جلاكسى من سامسونج - كل ذلك يأتى من قلب الجهاز.

وأضاف التقرير: "تشكل هذه الشرائح تجارب المستهلك وتساعد مصنعى المعدات الأصلية على تمييز عروضهم فى وقت ننتقل فيه إلى شبكات الجيل الخامس 5G".

وقال مدير الأبحاث تارون باثاك: "بالنسبة لأى جهاز إلكترونى، نعتقد أن التجارب الشخصية ستكون الفارق الحقيقى للمستهلكين فى المستقبل".

وأضاف: "وهذا يعنى تكاملًا أعمق للتقنيات المتقدمة التى تستفيد من الذكاء الاصطناعى للحصول على تجربة سلسة وموثوقة وشخصية مع التركيز المستمر على الاتصال فائق السرعة".



