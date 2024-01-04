كيفية تمكين ميزة حماية الأجهزة المسروقة على آيفون.. اعرف الخطوات

قدمت آبل ميزة أمان قيمة مع

الإصدار التجريبى من iOS 17.3 ، حماية الأجهزة المسروقة لأجهزة آيفون، تعمل هذه الميزة على حماية جهازك فى حالة حدوث سرقة مؤسفة.

تم تقديم هذا الإجراء الأمنى ​​بعد تحقيق أجرته جوانا ستيرن من وول ستريت جورنال، والذى كشف عن زيادة فى سرقات أجهزة آيفون، خاصة فى الأماكن العامة، حيث لاحظ المهاجمون أن الضحايا يدخلون رموز المرور قبل سرقة أجهزة آيفون الخاصة بهم، وتغيير كلمات مرور معرف آبل، وإغلاق حسابات المالكين.

تعالج حماية الأجهزة المسروقة هذه المشكلة من خلال طلب المصادقة البيومترية خارج المواقع الموثوقة، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.





هل يجب عليك تمكين ميزة حماية الأجهزة المسروقة على جهاز آيفون الخاص بك؟

نعم، تعمل ميزة حماية الأجهزة المسروقة على تعزيز الأمان مع الحد الأدنى من التأثير على تجربة المستخدم، حتى فى حالة فشل Face ID أو Touch ID، لا يزال بإمكانك استخدام جهازك لأداء الوظائف الأساسية، وسيتم تقييد الإجراءات الحساسة مثل تغيير كلمات مرور معرف آبل أو رموز المرور، مما يوفر بيئة آمنة.





فيما يلى خطوات تمكين حماية الأجهزة المسروقة

تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يحتوى على التحديث التجريبى iOS 17.3.

اذهب إلى تطبيق الإعدادات

حدد خيار Face ID ورمز المرور (أو "Touch ID ورمز المرور").

اضغط على تنشيط الحماية ضمن خيار حماية الجهاز المسروق.

أصبح جهاز آيفون الخاص بك مزودًا الآن بميزة حماية الأجهزة المسروقة.





فى الحالات النادرة التى يحدث فيها خلل فى Face ID أو Touch ID، لا يزال بإمكانك استخدام رمز المرور الخاص بك لتعطيل حماية الأجهزة المسروقة عندما تكون فى موقع موثوق به.

تضمن هذه المرونة إمكانية الوصول إلى جهازك حتى فى المواقف غير المتوقعة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تعزيز أمان جهاز iPhone الخاص بك من خلال حماية الأجهزة المسروقة، مما يوفر راحة البال فى حالة السرقة أو الوصول غير المصرح به.



