مقتل قيادي وعنصر في فصيل موال لإيران في ((قصف أمريكي)) وبغداد تتهم التحالف الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬قيادي‭ ‬عسكري‭ ‬وعنصر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفصائل‭ ‬الحليفة‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬أمريكي‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مقراً‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الفصيل،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬حمّلت‭ ‬بغداد‭ ‬مسؤوليته‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أمريكي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬حول‭ ‬الضربة‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬تواصل‭ ‬التحرّك‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬عبر‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬ينفي‭ ‬أو‭ ‬يؤكد‭ ‬مسؤولية‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬بغداد‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬تعرّضت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬هجوم‭ ‬بصواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتتبنى‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬شبه‭ ‬اليومية‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬حليفة‭ ‬لإيران‭ ‬ومرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭ ‬العراقية‭.

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يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬غداة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لمقتل‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬السابق‭ ‬وأبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مطار‭ ‬بغداد،‭ ‬ووسط‭ ‬سياق‭ ‬إقليمي‭ ‬متوتر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل،‭ ‬وبعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬بضربة‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬النجباء،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬والمناهضة‭ ‬بشدّة‭ ‬للوجود‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬معاون‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬حزام‭ ‬بغداد‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الحاج‭ ‬مشتاق‭ ‬طالب‭ ‬السعيدي‭ (‬أبو‭ ‬تقوى‭) ‬ومرافقه،‭ ‬بقصف‭ ‬غادر‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬في‭ ‬بغداد‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬مفضّلاً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬استهدفت‭ ‬مقر‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بغداد‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬عنصرين‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬فيما‭ ‬نسب‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وبدأ‭ ‬المئات‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بالتوافد‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬العنصرين‭ ‬اللذين‭ ‬قضيا‭ ‬في‭ ‬القصف‭. ‬ورفع‭ ‬المشاركون‭ ‬أعلام‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وأعلام‭ ‬حركة‭ ‬النجباء،‭ ‬فيما‭ ‬حمل‭ ‬أحدهم‭ ‬لافتةً‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭ ‬و«الموت‭ ‬لأمريكا‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

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وحمّل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬أمنية‭ ‬عراقية‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬تحمّل‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير‭ ‬واعتداء‭ ‬على‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يقوّض‭ ‬جميع‭ ‬التفاهمات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬ندّد‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ«الجريمة‭ ‬النكراء‭ ‬التي‭ ‬اقترفتها‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المجرمة‮»‬،‭ ‬محمّلاً‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مسؤولية‭ ‬أي‭ ‬تغاضٍ‭ ‬أو‭ ‬تراخٍ‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬الجادة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخراج‭ ‬فوري‭ ‬لما‭ ‬يُسمى‭ ‬بقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬

وينبغي‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬وتيارات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬منها‭ ‬مرتبط‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬سياسة‭ ‬التوازن‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬ذات‭ ‬الأبعاد‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬