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مقتل إمام أميركي بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

1/4/2024 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل إمام مسجد أميركي برصاصات عدة أصابته أمام مسجده في نيوارك، بحسب ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيوارك والتي استبعدت في الوقت الراهن أي دوافع عنصرية للجريمة.
وقال مات بلاتكين، المدعي العام لولاية نيوجيرسي إن القتيل يدعى حسن شريف وقد أصيب فجر امس الأول برصاصات عدة نقل على اثرها إلى المستشفى حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.
وأضاف: «لا نعرف بعد الدافع وراء هذه الجريمة، لكن الأدلة التي جمعت لا تشير إلى أن ما جرى كان عملا بدافع التحيز أو عملا من أعمال الإرهاب الداخلي».
وتابع: «في ضوء الأحداث العالمية، ومع تزايد التحيز الذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا - وبخاصة المجتمع المسلم - كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف».
وأوضح المدعي العام أن عدد المسلمين الأميركيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.
بدوره، قال تيد ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إسيكس، إن إمام المسجد أصيب بأكثر من رصاصة. وأضاف: «لا يبدو أن الإمام كان ضحية جريمة تحيز أو أن الأمر يتعلق بالإرهاب».
وتابع: «نحن ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام»، واصفا ما حدث بأنه «جريمة غادرة».
من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية «تي إس إيه» أن القتيل كان يعمل مدققا أمنيا في مطار نيوارك منذ 2006.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة ليزا فاربستين: «لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاته ونرسل تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه».
ووقع الهجوم أمام مسجد محمد في نيوارك حيث كان القتيل يؤم المصلين.
وأظهرت صور نشرها فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية المعروف اختصارا باسم «كير» سيارات شرطة منتشرة خارج المسجد المكون من طابقين باللونين الأصفر والأخضر.
ولاحقا، نظم فرع كير في نيوجيرسي تجمعا أمام مسجد نيوارك «لمطالبة مطلقي النار على حسن شريف بتسليم أنفسهم» للسلطات.
ونصحت كير «جميع المساجد بإبقاء أبوابها مفتوحة لكن مع توخي الحذر نظرا لتزايد التعصب والطائفية ضد المسلمين في الآونة الأخيرة».

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