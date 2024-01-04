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مقتل قيادي وسقوط جرحى بـ الحشد في قصف أميركي بالعراق

1/4/2024 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل قيادي عسكري وعنصر آخر في أحد الفصائل التابعة لـ «الحشد الشعبي» العراقي في قصف أميركي استهدف مقرا لهذا الفصيل المقرب من إيران في بغداد.
وحمل العراق مسؤولية هذا القصف للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي تقوده واشنطن، واعتبرت بغداد ان «هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق» ومن شأنه أن «يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي».
ويأتي هذا الهجوم في وقت تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعد أيام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وأعلنت حركة النجباء، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي والمناهضة بشدة للوجود الأميركي في العراق، في بيان مقتل «معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي ومرافقه، بقصف غادر أميركي على مقر الدعم اللوجستي في بغداد».
وقال مصدر أمني عراقي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن «طائرة مسيرة استهدفت مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد»، ما أسفر عن مقتل «عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح».
وأكد مصدر في الحشد الشعبي هذه الحصيلة، فيما نسب القصف إلى الولايات المتحدة. وحمل العراق في بيان التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن المسؤولية عن «هجوم غير مبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة».
وقال بيان صادر عن يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء إن «القوات المسلحة العراقية تحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم».
وأضاف ان «هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق» ومن شأنه أن «يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي».
من جهته، ندد القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري في بيان بـ «الجريمة النكراء التي اقترفتها القوات الأميركية المجرمة»، محملا «الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاض أو تراخ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية».

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