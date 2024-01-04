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داعش يتبنى تفجيري كرمان في إيران وطهران تتخذ إجراءات دولية لملاحقة المتورطين فيهما

1/4/2024 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وسائل إعلام ايرانية، تبني تنظيم «داعش» الإرهابي، تفجيري كرمان في إيران، والذي أوقع مئات القتلى والجرحى.
ونقلت وكالة أنباء «ميزان» الإيرانية عن منصات إخبارية مقربة من تنظيم داعش الارهابي، ان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجومين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
ونسبت الوكالة الإيرانية إلى حسابات مقربة من التنظيم الإرهابي، إن «داعش يعلن مسؤوليته عن الهجومين في كرمان».
جاء ذلك بعد وقت قصير من نقل وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن مصدر قوله إن التفجير الأول في محافظة كرمان كان «انتحارياً».
من جهتها، أكدت إيران أنها ستبدأ بالملاحقة الدولية للمتورطين في التفجيرين اللذين ضربا محافظة كرمان جنوبي البلاد، وأسفرا عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، امس إن طهران بدأت إجراءات قانونية ودولية عبر الأمم المتحدة لملاحقة مرتكبي الانفجارين. وكان مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، قد أكد في وقت سابق أن مسؤولية الحادث الإرهابي في كرمان تقع على عاتق الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل.
وتعليقا على الحادث الإرهابي في كرمان أمس الاول، كتب محمد جمشيدي، على صفحته الشخصية على منصة «اكس»: «أعلنت واشنطن أن اميركا وإسرائيل غير متورطتين في العمليات الإرهابية في كرمان».
وتابع: «إذا رفعت العصا ستهرب القطة السارقة.. إن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وللإرهابيين أدواتهم».
وفي سياق متصل، نعى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر «المدنيين الابرياء ومواطنينا الذين أريقت دماؤهم على أيدي الكيان الصهيوني وحماته». بدوره، أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال اسماعيل قاآني، أن الذي «نفذ تلك الجريمة هم عملاء الكيان الصهيوني وأميركا».
إلى ذلك، قال السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عقب الهجومين الإرهابيين في كرمان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن طهران ملتزمة باستخدام كافة الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين والمتواطئين معهم في هذا العمل الإرهابي الشنيع.
وأضاف كبير الديبلوماسيين الايرانيين بالأمم المتحدة في رسالته: إن تحقيقات شاملة تجري لتحديد هوية مرتكبي ومخططي هذه الجريمة النكراء واعتقالهم». وأكد أمير سعيد إيرواني ان طهران تطلب من الأمين العام ومجلس الأمن إدانة هذا الهجوم الإرهابي الرهيب بشكل فوري وعلني. وينسجم هذا الطلب مع المواقف الثابتة للأمين العام والممارسة الراسخة لمجلس الأمن المتمثلة في إدانة الإرهاب بوضوح والاعتراف به كتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال القرارات.
هذا، وتوالت الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي، حيث أكدت الخارجية السعودية «رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وعبرت الوزارة في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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