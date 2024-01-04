Friday, 05 January 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأول مرة استخبارات سيئول تتوقع خليفة محتملا لزعيم كوريا الشمالية

1/4/2024 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رجح المرشح لمنصب مدير الاستخبارات الكورية الجنوبية جو تيه يونغ أن تخلف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ابنته كيم جو أيه.
وأضاف جو تيه يونغ في تقرير عرضه أمام البرلمان امس: «استنادا إلى التحليلات المتعلقة بأنشطتها العلنية ومستوى احترام كوريا الشمالية لها منذ ظهورها العلني، يبدو أن كيم جو أيه هي الخليفة الأكثر احتمالا لكيم جونغ أون».
ومع ذلك، أشار إلى أن جهاز المخابرات الوطنية يترك كل الاحتمالات مفتوحة بشأن خلافة السلطة في كوريا الشمالية، حيث إن الزعيم الحالي لايزال شابا ويبدو أنه لا يعاني من مشاكل صحية، وهناك أيضا العديد من المتغيرات.
وفي السابق، قال جهاز المخابرات الكوري الجنوبي إنه من السابق لأوانه تحديد أن «جو أيه» ستكون وريثة واضحة لخلافة كيم جونغ أون.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونغ هو، إنه يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي في عجلة من أمره لإحضار جو أيه إلى الواجهة، في محاولة لإظهار التزامه بالخلافة الثالثة للسلطة الوراثية، وسط صعوبات اقتصادية متزايدة.
وخطفت جو أيه، التي يعتقد أنها ولدت في عام 2013، الأضواء منذ 18 نوفمبر 2022، عندما أحضرها والدها إلى موقع إطلاق صاروخ «هواسونغ-17» الباليستي العابر للقارات في أول ظهور علني لها. ومنذ ذلك الحين، تركزت أنشطتها العلنية على الأحداث العسكرية.
وبدأت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في تسمية جو أيه، ابنة كيم المحترمة، وتغيير أسلوبها السابق في تسميتها على أنها ابنته المحبوبة أو أكثر ابنة محبوبة، مما أثار التكهنات بأنه قد يتم إعدادها كخليفة لكيم.
من جهة أخرى، أعلن أحد الأطباء الذين يباشرون الوضع الصحي لزعيم المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ والذي تعرض للطعن على مستوى الرقبة قبل يومين، أنه «يتعافى بشكل جيد» من إصابته.
وقال الطبيب مين سونغ كي، الذي أجرى عملية جراحية للسياسي المعارض في مستشفى جامعة سيئول الحكومية، إن لي البالغ من العمر 59 عاما «يتعافى بشكل جيد لحسن الحظ».
وغادر لي قسم العناية المركزة وسيبقى تحت المراقبة المتواصلة في المستشفى لتفادي أي تعقيدات صحية.
وأوضح الطبيب في مؤتمر صحافي امس أن لي يعاني من «جرح بعمق 1.4 سنتيمترا داخل عضلة». وأن السكين «قطع 60% من الشريان الوداجي.. ولحسن الحظ لم يتأثر الوريد وعصب الدماغ والحنجرة ومسالك التنفس».

MENAFN04012024000130011022ID1107687077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث