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الأونروا تحذر الوقت يتسارع نحو المجاعة الشاملة في القطاع

1/4/2024 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة الشاملة في قطاع غزة مع تواصل حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وصرح مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، في بيان على حساب الوكالة بموقع فيسبوك امس، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح بدخول سوى القليل من المساعدات الإنسانية.
وأوضح لازاريني أن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة ويجب وقف إطلاق النار الآن في غزة بعد ثلاثة أشهر طويلة مرت على الحرب الوحشية. ولفت إلى أن الحرب اشتملت على نزوح جماعي وخسائر بشرية وإصابات كبيرة جدا ودمار هائل، وقد تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب التجريد المستمر من الإنسانية والترويج لخطاب الكراهية دون رادع.
ووصف لازاريني الوضع في قطاع غزة بأنه مأساوي، لافتا خصوصا إلى الوضع في رفح «حيث الشوارع مكتظة وتشهد انتشارا مقلقا للغاية للأمراض، والمجاعة تلوح في الأفق، وتتفاقم بسبب القيود المفروضة على توصيل المساعدات».
ودعا مفوض عام «الأونروا» إلى ضروري وقف إطلاق النار الإنساني وتوفير المساعدات العاجلة وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر للسكان في قطاع غزة.

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