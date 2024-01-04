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على خطى الوزيرين بن غفير وسموتريتش نائب متطرف في الكنيست أبيدوا كل أهل غزة

1/4/2024 11:33:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط التنديدات الأميركية والأوروبية والعربية بدعوة وزراء إسرائيليين إلى تهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، فجر نائب عن حزب الليكود الحاكم، قنبلة من العيار الثقيل.
فقد أكد النائب في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» موشيه سعدة، في تصريحات خطيرة أدلى بها خلال مقابلة على القناة الـ 14 اليمينية الإسرائيلية أن «غالبية الإسرائيليين يدعون لإبادة أهل غزة».
وأضاف النائب المتطرف في لقاء بثته القناة التي غالبا ما تروج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أصبح واضحا اليوم للجميع أن اليمين كان صادقا وصائبا في رفض إقامة دولة فلسطينية».
وقال: «أينما تذهب اليوم يقولون لك أبيدوهم»، في إشارة إلى المناطق الإسرائيلية.
وتابع: «رفاقي الذين خدمت معهم في النيابة العامة للدولة، حتى في الكيبوتسات، الجميع يقولون لي: يا موشيه.. الجميع يريدون إبادتهم».
وأتت تلك التصريحات بعدما علت أصوات وزراء إسرائيليين في مقدمتهم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، فضلا عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من غزة واستبدالهم بالمستوطنين.
وقد أثارت تلك التصريحات غضبا واسعا بين داعمي الفلسطينيين على وسائل التواصل، كما أثارت انتقادات محلية للنائب الليكودي.
ما دفعه لاحقا للتراجع، لاسيما بعد أن حذره بعض القانونيين من أنه بتلك التصريحات يدعو عمليا إلى إبادة شعب بأكمله ما يدخل ضمن جرائم الحرب.
وزعم سعدة فيما بعد أنه قصد «سحق وإبادة حركة حماس فقط».
إلا أن أقواله السابقة التي وثقها فيديو بثته القناة 14 انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل.

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