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تزايد الرفض الدولي لتهجير سكان غزة وواشنطن تستبعد محو حماس

1/4/2024 11:33:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل القصف الإسرائيلي على غزة موقعا عشرات القتلى، مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة 3 أشهر.
وشن الجيش الإسرائيلي ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها والتي أصبحت منطقة قتال يعمها الدمار، وطال القصف خصوصا خان يونس، أكبر مركز حضري في جنوب القطاع المحاصر.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في حسابه على منصة (اكس) «القضاء على ممدوح لولو مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال قطاع غزة وأحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية.
جاء ذلك تزامنا مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الحرب في قطاع غزة بعد تصفية القيادي في حركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية والتفجيرين في إيران.
وهذه هي رابع جولة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب قي 7 أكتوبر الماضي، وتشمل الجول إسرائيل ومحطات عديدة أخرى في المنطقة، على ما أفاد مسؤول أميركي.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ألا بلد «لديه مصلحة في حصول تصعيد».
وفي السياق، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكله حركة حماس «هدف يمكن تحقيقه» بالنسبة إلى إسرائيل، لكنه أضاف: «هل ستقضي على إيديولوجيتها؟ لا. وهل من الممكن محو الحركة؟ على الأرجح لا».
في هذه الأثناء، أشارت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجروح، في قصف إسرائيلي امس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وتسبب القصف في اندلاع حرائق في منطقة دير البلح وسط غزة وفي مخيم المغازي للاجئين.
وقال سكان كانوا يبكون أحباء لهم قتلى ملفوفين بأكفان في مستشفى في خان يونس، إن غارة جوية على جنوب القطاع أسفرت عن مقتل فلسطينيين نازحين يعيشون في خيم.
ومن بين هؤلاء بهاء أبوحطب الذي قال إن أبناء شقيقه قتلوا، وروى «كانوا يعيشون في خيمة في أرض زراعية لإيواء أنفسهم من البرد. أتت الطائرات الإسرائيلية وقصفتهم وهم نائمون. لماذا؟ هل هؤلاء الأطفال يشكلون خطرا على إسرائيل وأميركا؟».
من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك امس عن «قلق شديد» بعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين دعوا إلى تشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة.
وكتب تورك عبر منصة «إكس» امس مبديا «قلقا شديدا حيال تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة»، مذكرا بأن «القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها».
في غضون ذلك، تواصلت الإدانات العربية والدولية لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث نددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر «بأشد العبارات» بتصريحات وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين في هذا الشأن.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأدانت قطر «بأشد العبارات» تصريحات الوزيرين الإسرائيليين، واعتبرتها «امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لاسيما حل الدولتين».
وأكدت الخارجية القطرية في بيان بهذا الخصوص أن «سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية». وعلى الرغم من التحذيرات الدولية بخصوص الدعوات الإسرائيلية، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واصلت تل أبيب محاولاتها المستميتة في هذا الاتجاه.
فقد حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن إسرائيل تحاول إجبار أغلب سكان غزة على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، مطالبة بإجراءات دولية عملية للضغط على تل أبيب من أجل وقف الحرب ومخططات التهجير هذه.
وأضافت الوزارة في بيان امس أن إسرائيل تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، وحشرهم في مساحة ضيقة جدا، في ظل استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود. وجاءت هذه التحذيرات، تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال أن السلطات الإسرائيلية سترحل مئات من فلسطينيي 48 وسكان القدس المحتلة ممن زعم أنهم «مدانون بالإرهاب» إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس أن تل أبيب تخطط لترحيل المئات من فلسطينيي الداخل أي «أراضي الـ48 التي احتلتها إسرائيل، والمقدسيين، المدانين بمقاومة إسرائيل إلى الضفة الغربية».
وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال تنفيذ «قانون المواطنة» بعد تعديله خلال أيام. ويعرف «قانون المواطنة» في إسرائيل بأنه القانون الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

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