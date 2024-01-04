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نبارك للكويت وننتظر مواصلة الإصلاح

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نبارك للشيخ د. محمد صباح السالم تعيينه من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حيث تنعقد الآمال على الحكومة الجديدة في متابعة عملية الإصلاح وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.
وفي هذا السياق أشير هنا إلى أنني سبق أن تطرقت الى التعاون الحكومي مع مجلس الأمة الذي ساهم في إقرار عدد من القوانين كان من أبرزها شركات إنشاء المدن الإسكانية، والتأمين الصحي «عافية» لربات البيوت، وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء مفوضية عامة للانتخابات. تلك القوانين كانت من أفضل النماذج في التعاون بين المجلسين بسبب حالة الاستقرار والانسجام بين السلطتين، وخير شاهد على هذا التعاون غير المسبوق إقرار رفع الحد الأدنى لرواتب للمتقاعدين الذي حصل على مباركة حكومية تضمنت رفع سقف الراتب التقاعدي لجميع فئات المتقاعدين من فئة العزاب والمتزوجين ومن يعول أولادا، أشرنا لها في مقال سابق، وهذا إنجاز يسجل للسلطتين.
الأنظار الآن تتجه إلى تشكيل الحكومة الجديدة، والتي نتمنى أن تواصل الاهتمام بموضوعي القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة استكمالا لجهود الحكومة السابقة.
نتمنى من الحكومة الجديدة في باكورة أعمالها إقرار القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة، وإقرار البديل الإستراتيجي لتحسين الوضع المعيشي للأسر الكويتية نظرا للغلاء الذي تشهده أسواقنا الاستهلاكية، فيما رواتب الموظفين في مكانك راوح منذ سنوات. أما المتقاعدون فينتظرون من المجلسين إقرار الكثير من الملفات التي تهمهم وكل مواطن، والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمواطن الكويتي، وهذا ما نأمل تحقيقه بالأيام المقبلة في ظل تواصل التعاون والتنسيق بين النواب والحكومة الجديدة.

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