Friday, 05 January 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت منارة خير

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد ثارت في نفسي وعقلي أفكار كثيرة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، من واقع الحياة في بلدنا الغالي الكويت، ويمر أمامي شريط المراحل التي تبدأ منذ المهد إلى اللحد في هذا البلد المعطاء الذي بفضل الله تعالى لم يبخل على أبنائه في كل شيء، ولا أقول إن هناك مدينة فاضلة، وإنما أقول إن الكويت أقرب البلاد للمدينة الفاضلة منذ ظهور النفط بفضل الله ثم قيادتها الرشيدة، حيث يتم توزيع الثروة فيما ينفع الناس بحكمة لا إسراف فيها ولا تقطير، عملا بقول الله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) صدق الله العظيم.
ولعل من مظاهر النعم، أن معظم المواطنين اعتادوا التجوال في أنحاء العالم للاستمتاع بجمال الطبيعة والسفر للسياحة والنقاهة على مدار العام، ومنذ مولد الطفل الصغير فرضت قيادتنا الرشيدة على نفسها التزاما دستوريا برعاية مواطنيها بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، حيث إن لكل طفل حتى الطفل السابع مبلغ 50 د.ك شهريا حتى الاستغناء، فلا يسقط هذا الالتزام إلا بتوظيف الابن، ويصبح ذلك علاوة اجتماعية عند الزواج، وذلك مراعاة من القيادة الرشيدة لزيادة الالتزامات، وكذلك مبلغ 6000 د.ك التي تصرفها عن الزواج.
ومن جهة التعليم، تتكفل الدولة بتعليم أبنائها منذ رياض الأطفال إلى ما بعد الجامعة أيضا، وتصرف لكل طالب إعانة شهرية بالإضافة إلى البعثات الداخلية والخارجية بكل تكاليفها، ثم لا ننسى الكهرباء والماء برسوم زهيدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها وبدل الإيجار الشهري حتى الاستغناء بتوفير السكن الملائم والقرض الإسكاني، وبيع الإجازات أثناء العمل، وغير ذلك من مقومات الحياة.
ولا أذكر ذلك للقول بأن هذا ليس حقا لكل مواطن، ولكن أذكر الإيجابيات عملاً لقوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث)، ولعل الله سبحانه وتعالى يريد الخير لبلدنا الغالي (ولئن شكرتم لأزيدنكم). ولم تبخل الكويت على أعمال الخير ليس داخليا فقط، وإنما خارجيا بتقديم المساعدة والعطاء لكل الشعوب المحتاجة ومشاريع الخير من مساجد ومستشفيات ومواد تموينية ومساعدات للشعوب المسلمة وغير المسلمة، ولذلك لا أقول إن الكويت هي المدينة الفاضلة، فالكمال لله وحده ورسوله، ولكن أقول إن الكويت أقرب دول العالم للمدينة الفاضلة، أدام الله الكويت وقيادتها الرشيدة وأدام فيها الخير.
ومن واجبنا تجاه وطننا الغالي أولا شكر الله على هذه النعم، وثانيا العمل على الحفاظ عليها دوما بالجد والاجتهاد والتطور، ولا يفوتني أن أذكر فضل آبائنا الذين غرسوا فينا حب الخير والمحافظة على الصلاة والزكاة، وهذا ما نقوم به حاليا تجاه أولادنا وشبابنا الراقي الطموح لبناء الوطن وحفظ نعم الله علينا للأجيال القادمة، وتظل الكويت دوما منارة للخير والعطاء.

MENAFN04012024000130011022ID1107687072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث