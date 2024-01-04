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لماذا لا نبكي..؟!

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضرت جنازة زوجة أحد الأصدقاء، ورأيت كيف تم إنزالها بحفرة صغيرة، عميقة، مظلمة، ضيقة، وبعد أن وضعت باللحد وضع فوقها طابوق من الاسمنت رمادي اللون وسدت مسامه بالتراب الممزوج بالماء، وتسارع بعد ذلك كل من هم حول القبر بإهالة التراب على هذه الحفرة للانتهاء من مراسم الدفن.
كنت واقفا وبجانبي أحد الأصدقاء، التفت ناحيتي ورأى الدموع تنساب على خدي منسلة من تحت نظارتي السوداء، وقف مدهوشا وهمس بأذني وقال: لماذا تبكي؟ فالميتة لا تربطك بها صلة أو قرابة.
ما الذي أبكى القلب وأدمع العين، لمنظر يتكرر كل يوم عشرات المرات، ما الذي يثير الأشجان؟، ويحرك المشاعر؟، ويعمل الفكر؟، حينما تقف على حافة القبر، ما الذي يخطر بالذهن؟ ويطرأ على البال؟، وأنت تشاهد المكان الذي ستؤول إليه وتكون فيه «لا محالة».
لماذا لا أبكي؟ وأنا أرى هذا الجسد الذي كم تعبنا لراحته، وسهرنا للعناية به، وبذلنا الغالي والنفيس للحفاظ عليه، يلف بخرقة بيضاء، ويرمى بحفرة عميقة، ويهال عليه التراب، ويذهب عنه الأحباب، ويترك بالعراء وحيدا من غير أنيس أو جليس.
حديثي سيكون عن مشاعر مختلطة، وأحاسيس متباينة، وتفكر عميق، لمكان لا يوجد منه ولا عنه فكاك أو مفر، القبر هو آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة، القبر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه».
سترجع الروح إلى الجسد، وستدب الحياة فيه مرة أخرى، بمكان موحش، مقفر، ضيق، مظلم. إلا أن يتدارك الله هذا الجسد وهذه الروح برحمته، القبر لا محالة سيسكن، ولا محالة سيدخل، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الزاهد والماجن، هو كأس كلنا سيتجرعه ويذوقه.
لماذا لا نبكي؟! ونحن لا نعلم متى؟ وأين؟ وكيف سيكون الرحيل؟ لو علم متى لأحسن الاستعداد، ولو علم أين لأحسن الاختيار، ولو علم كيف لتغير الحال. الموت لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين رفيع أو وضيع، ولا بين ذكر وأنثى.
الموت يأتي للمصلي بالمحراب، ويأتي للفاجر بدور الخنا، الموت يأتي للسياسي بالمجالس النيابية، ويأتي للجمهور على المدرجات الرياضية، الموت مسطرة وطريق ودرب كلنا سيسير عليه في يوم ما.
القبر التفكر فيه يزيغ العقل، ويذهل الذهن، وينغص متع الدنيا وملذاتها.
القبر هو الاختبار الحقيقي لحقيقتك، والمكان المعبر لمكانتك، وهو المنزل المناسب لمنزلتك، حينما توسد بالقبر لن تنفعك الألقاب الرسمية، ولا المسميات الوظيفية، ولا مكانتك الاجتماعية، بالقبر هناك «عملك» وما قدمت، و«مالك» وما أنفقت، «وذريتك» وما ربيت، فعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع أهله وماله، ويبقى عمله». متفق عليه.
لماذا أبكي؟! دمع العين لا يتحكم به، وألم القلب لا سيطرة عليه، فدموع العين دليل على ألم القلب، وتفطر الفؤاد، على خروج روح، وتوسيد جسد، وهل تراب، على فتاة بريعان الشباب، حتى لو كنت لا أعرفها.

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