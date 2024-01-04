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تهنئة العام الجديد

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع بداية كل عام جديد يبدأ كل شخص بوضع خطته وطموحاته وما يرغب في تحقيقه في أيامه القادمة للارتقاء بمستواه الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات للأصدقاء والأقارب والمعارف. وفي هذا العام فإنني أبارك للجميع أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، حرص على إصدار تعليماته وتوجيهاته لرفع شأن المواطنين في جميع المجالات، وقد كانت أجمل تهنئة للجميع بحلول هذا العام. وقد دعا سموه إلى ضرورة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل معا من أجل هدف واحد ألا وهو مصلحة الكويت، فهي الكيان العظيم الذي يجمعنا، وكذلك أكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على عدم هدر الجهد والوقت والمال والإمكانات في أي صراعات أو ممارسات غير مسؤولة قد تعرقل الإنجازات والرؤية المستقبلية وللحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. ودعا سموه نواب مجلس الأمة إلى مراعاة العدالة الاجتماعية في تقديم مقترحاتهم والمحافظة على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها لتكون نتائجها إيجابية على مستقبل الوطن. فالجميع يترقب أن تنهض البلاد على جميع الأصعدة، وأن تتحقق التنمية الشاملة لمواكبة التطورات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية وحتى تعود الكويت كما كانت سابقا عروسا للخليج. إنني أبارك لنفسي وللجميع بأن سمو الأمير حدد خارطة الطريق السياسية للعهد الجديد لهذا العام وحدد الأهداف التي يجب أن يلتزم بتحقيقها الجميع كل في مجال عمله، وأتمنى أن يلتزم كل إنسان غيور على وطنه بما جاء في النطق السامي لسمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ونقول سمعا وطاعة يا صاحب السمو فإننا سنكون عونا لك ونحافظ على جميع ثوابتنا الوطنية ونبقى في سفينة الأمان بقيادتك الحكيمة. وأدعو الله أن يسدد خطى سمو الأمير ويرزقه البطانة الصالحة ويوفقنا جميعا للارتقاء بوطننا الغالي، فإن الكويت تستحق الكثير منا جميعا، وحفظ الله بلادنا الكويت وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.

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