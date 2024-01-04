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((قدسية الإنسان))

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فكرة أن تكون إنسانا هي في الحقيقة تكمن في قدسية الإنسان نفسه، وهي الفكرة التي انطوت عليها الأديان جميعها، واتفقت عليها أيضا، فقتل إنسان واحد هو هدم لنظرية «قدسية الإنسان».
وفي المجتمعات الحديثة في الكون العالم كانت الفكرة الأولى لوضع القوانين والتشريعات تنطوي على فكرة «قدسية الإنسان»، فدمه وماله وعرضه محرم ومجرم، وعندما وضع المجتمع الدولي قوانينه كانت حقوق الإنسان ـ أي إنسان ـ حاضرة وبقوة.
أتت حرب الكيان المحتل على غزة، فضربت بـ «قدسية الإنسان» عرض الحائط، لتحول المجتمع الدولي ومنظماته إلى منظمات «كرتونية» لا حول لها ولا قوة عندما يتعلق الأمر بفقراء لا يملكون سلاحا حيويا، ولا مالا وفيرا، ولا سطوة تجعل هذه المنظمات والقوى العظمى تنظر إليهم بعين «القدسية».
قالتها أنجلينا چولي الممثلة الأميركية قبل أيام «لقد تخليت عن فكرة وجود أناس أخيار في العالم، إذ كنت أعتقد منذ بدأت العمل في المجال الإنساني أن هناك خطوطا واضحة لحقوق الإنسان، لكن علمت فيما بعد أن العالم لا يسير بهذا الشكل، وإنما بطريقة أخرى، وهي أننا سوف نعطي الحقوق والعدالة لبعض الناس دون غيرهم، إنها الحقيقة البشعة للعالم». هذه هي الحقيقة المرة التي أدركناها في هذه الحرب البشعة التي تشن، وتسفك في كل يوم المزيد من دماء أهلنا في قطاع غزة ليتضح للعالم كله أننا أمام إجرام إسرائيلي يعيث في الأرض فسادا تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
نعود لنتساءل من جديد مرة أخرى ـ بل ألف مرة ـ ألم يرتو الظالمون بعد من دمائنا؟ ألم يكف العالم ما سفك منها؟ أم أن دماءنا أصبحت كالماء حتى يشرب منها هؤلاء كما يشاءون؟!

MENAFN04012024000130011022ID1107687069

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