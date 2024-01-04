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عام جديد.. وغزة جريحة

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في بداية العام الجديد 2024 نبارك لكل المسالمين والمعتدلين من كل الديانات وإخوة لنا من أهل الكتاب كما ورد ذكرهم بالقرآن الكريم، مع التأكيد على رفض أي تعدّ من أهل أي دين على آخرين وفي القلب من ذلك الكارثة الواقعة على أرض فلسطين الغالية وتحديدا «غزة الصامدة» التي تستبيح الصهيونية أرضها وسماءها وتقتل شعبها نساءها وأطفالها مع صمت عالمي رهيب خارجها تجاه محاولات وقف ما يحصل من جرائم يومية تستهدف أرواحا بريئة لأطفال رضع وعجائز خشع وسط ركام مساكنهم عبر قصف بني صهيون يوميا لهم!
وللعام 2024 نقول بأي حال مدخلك عبر أراضي فلسطين بأرقامك الحزينة ونبارك ميلادا ينادي نبيه الكريم عيسى بن مريم عليهما السلام بسلام للبشرية كافة عبر الأيام والدهور آخرها عام 2024، فيما تبشر الصهيونية العالم بدماء شهداء غزه بفلسطين الذين توحد فيهم المسلم والمسيحي يدا بيد ينادون بالسلام وليس الاستسلام للعربدة المجرمة وهدر أرواحهم على أيد همجية لعصابة الصهاينة.
ونردد كمواطني أمة الاسلام والديانات الكتابية الثـلاث قائلـــين إن «للباطل جـــولة» لكـــن انتصار الحق على البـــاطل لا مراء فيه بإذن الــله، وشفاعة نبينا تجبر خواطر جرحى، ومشردي فلسطين وغزة الجريحة وذوي القتلى عاجلا غير آجل، يا رحمـن يا رحيم زلزل الأرض تحت أقدام وقلوب الصهاينة المحتلين المجرمين المعتدين جهارا نهارا على العزل المسالمين وعلى العجزة والأطفال المشردين داخل وطنهم الأمين.

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