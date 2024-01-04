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الصفر أهم اختراع إسلامي

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن اختراع وابتداع الصفر من ابتكار العرب والمسلمين، وهذا الابتكار ليس بالشيء القليل، فهو سهل الكثير من العمليات الحسابية تسهيلا بلا حدود، وقد عرفه المسلمون بأنه المكان الخالي من أي شيء.
وبلا شك أن الصفر يعتبر أعظم اختراع إسلامي استفادت منه البشرية، فلولا الصفر لاستحال مثلا إيجاد الكمية الموجبة والكمية السالبة في علم الكهرباء (كذلك الموجب والسالب في علم الجبر). ولقد ابتكر المسلمون الصفر، حيث كان أول استعمالهم له في العام 873م، بينما الهنود لم يستعملوا هذا الصفر إلا في عام 879م، أي بعد 6 سنوات من ابتداع المسلمين له.
وبلا شك أن للصفر استعمالات كثيرة في الرياضيات المعاصرة كاستخدامه للعمليات الحسابية بواسطة الخط المستقيم.
ومن المعروف أن أوروبا ظلت مترددة في استعمالها الصفر 250 سنة رغم مميزاته الكثيرة، وعن ذلك يقول د.توفيق الطويل إن هناك مميزات عديدة لهذا الاختراع الإسلامي العظيم للصفر، وعلى رأسها اكتشاف الكسر العشري الذي له الفضل الأكبر في اختراع الحاسبات الالكترونية، Computer، وقد اعترف عالم الرياضيات والمؤرخ الألماني «لوكي» بأن اختراع الكسور العشرية يرجع الفضل فيه للعالم الرياضي المسلم جمشيد بن محمود غياث الدين الكاشي المتوفى عام 1439 وهو رياضي فلكي، وقد ادعى الغربيون المتعصبون أن العالم ستيفن هو مبتكر الكسر العشري مع أن ستيفن قد أتى بعد العالم المسلم الكاشي بقرابة 175 سنة.

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