الصفر أهم اختراع إسلامي

(MENAFN
- Al-Anbaa) إن اختراع وابتداع الصفر من ابتكار العرب والمسلمين، وهذا الابتكار ليس بالشيء القليل، فهو سهل الكثير من العمليات الحسابية تسهيلا بلا حدود، وقد عرفه المسلمون بأنه المكان الخالي من أي شيء.
وبلا شك أن الصفر يعتبر أعظم اختراع إسلامي استفادت منه البشرية، فلولا الصفر لاستحال مثلا إيجاد الكمية الموجبة والكمية السالبة في علم الكهرباء (كذلك الموجب والسالب في علم الجبر). ولقد ابتكر المسلمون الصفر، حيث كان أول استعمالهم له في العام 873م، بينما الهنود لم يستعملوا هذا الصفر إلا في عام 879م، أي بعد 6 سنوات من ابتداع المسلمين له.
وبلا شك أن للصفر استعمالات كثيرة في الرياضيات المعاصرة كاستخدامه للعمليات الحسابية بواسطة الخط المستقيم.
ومن المعروف أن أوروبا ظلت مترددة في استعمالها الصفر 250 سنة رغم مميزاته الكثيرة، وعن ذلك يقول د.توفيق الطويل إن هناك مميزات عديدة لهذا الاختراع الإسلامي العظيم للصفر، وعلى رأسها اكتشاف الكسر العشري الذي له الفضل الأكبر في اختراع الحاسبات الالكترونية، Computer، وقد اعترف عالم الرياضيات والمؤرخ الألماني «لوكي» بأن اختراع الكسور العشرية يرجع الفضل فيه للعالم الرياضي المسلم جمشيد بن محمود غياث الدين الكاشي المتوفى عام 1439 وهو رياضي فلكي، وقد ادعى الغربيون المتعصبون أن العالم ستيفن هو مبتكر الكسر العشري مع أن ستيفن قد أتى بعد العالم المسلم الكاشي بقرابة 175 سنة.
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