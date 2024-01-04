أمضى سكان الكويت سنين طويلة في علاج مرضاهم بالأعشاب البرية.

الكتاب يرصد حركة العلاج الطبي عندنا.

يتميز الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في كتاباته القيمة وكتبه بالمصداقية والدقة في نقل المعلومات خاصة التوثيق للتاريخ الكويتي القديم

واصفا ختاما لمراد كلامه مستندا في كتاباته إلى المراجع وذكرها والصور المصاحبة للموضوع (المصورات).

من المواضيع المهمة التي بحث فيها المؤرخ الكبير والأديب الشاعر د.يعقوب يوسف الغنيم الحديث عن الشؤون الصحية في الكويت القديمة وإلى تطور مكافحة الأمراض والعلاج بالأعشاب ثم الأدوية. لقد تطورت الأمراض والعلاجات والأدوية وهذا ما جعل الباحث المؤرخ د.يعقوب يوسف الغنيم يبحث عن الطب الشعبي في الكويت وصولا إلى الطب الحديث. الجميل في كل كتابات د.يعقوب يوسف الغنيم أنه يغوص في تاريخ المجتمع الكويتي ويعرضه بصورة أقرب إلى البانوراما.

صدر حديثا كتاب الداء والدواء في قديم الكويت للدكتور يعقوب يوسف الغنيم يتناول فيه الأحوال الصحية في الكويت بشهادة زوارها القدماء والدواء والمداوي والأمراض وعلاجها القديم ومن أمراض المهنة والصيدلية الشعبية والعلاج القديم عند غير الحواج ونظرة إلى الدواء الشعبي في خارج الكويت والطريق إلى الحواج (العطار)،

ويعرج على بدايات الخدمة الصحية في الكويت وسرد الأدوية الشعبية ثم يختم كتابه القيم بذكر الأمراض التي تلم بالناس في الكويت قبل أن تتوجه الحكومة إلى الاستفادة من الطب الحديث على الصورة التي أوردها في كتابه عن المجتمع الكويتي في ماضيه وحاضره ونشأة المراكز الطبية المتعددة.

المؤرخ د. يعقوب يوسف الغنيم العم مساعد العازمي رحمه الله العم أحمد محمد الغانم رحمه الله

عهد الشيخ مبارك

منذ عهد الشيخ مبارك الصباح (1896م - 1915م) بدأ الاهتمام حين طلب من القنصل البريطاني المقيم في الكويت ترشيح طبيب لهذه الغاية وقد رد القنصل البريطاني بأن طبيب القنصلية الخاص بها سوف يعالج جميع من هم في الكويت ثم جاء إنشاء مستشفى الإرسالية الأميركية وافتتاحه في سنة 1912.

العلاجات القديمة في الكويت

لجأ أهل الكويت الى العلاجات القديمة لأنهم ورثوا في السنّة ما يشير في الحديث النبوي الشريف عن الحجامة والكي والرقية الشرعية ووضع عصابة الرأس وبط الأورام المتقيحة لإخراج ما بها من قيح ومواد رديئة.

وتجدر الإشارة الى أن هناك علاقة بتاريخ الأمراض في الكويت واتصالا بالاحوال الاجتماعية والسكانية خاصة الأمراض المعتادة والأوبئة وهي الأمراض الفتاكة مثل الطاعون الذي حصل في سنة 1830.

أمراض اجتاحت الكويت

1 - الطاعون سنة 1773 لم يدم طويلا ولم تحدد آثاره بعد زواله.

2 - وباء الكوليرا سنة 1871.

3 - وباء الجدري في سنتي 1891 - 1893.

4 - الانفلونزا في سنة 1918 وأطلق على هذه السنة (سنة الرحمة).

5 - وباء الجدري في سنة 1935 وأصاب سكان البادية ولم يترك بيتا إلا دخله.

وظهر وباء الجدري مرة اخرى في الكويت لكن تطعيم المواطنين قلل أضراره، وتشير أم سعود - فيوليت ديكسون في كتابها (أربعون عاما في الكويت) عن الجدري الى انه انتشر في الكويت سنة 1932 وهذا بالطبع غير ما أشار إليه الكاتب!

وكثير من الكويتيين القدامى امتلأت وجوههم بآثار الجدري المعروفة.

شهادة زوار الكويت القدماء!

المستشفى الأمريكاني

أبناء الكويت كانوا وما زالوا يهتمون بالأمور الصحية ويبذلون جهدهم لمكافحة الأمراض، وقد زار الكويت كثير من الزوار واختلطوا بأهل الكويت ضمن رحلاتهم الاستكشافية للمنطقة، ومن أولئك الزوار المسؤول البريطاني لويس بيللي الذي جاء الى الكويت سنة 1863 إبان فترة حكم الشيخ صباح بن جابر بن عبدالله (1859 - 1866) وقد تحدث بيللي كثيرا عن الكويت وعن مشاهداته.ولد لويس بيللي سنة 1825 وتوفي سنة 1892 وخدم بلاده عسكريا واختير حاكما لبريطانيا في زنجبار ثم مقيما لبريطانيا في الخليج العربي ثم صار عضوا في البرلمان البريطاني حتى وفاته وقد تحدث عن العلاجات الطبية في الكويت فقال وذكر الكي بالنار وجرعات من السنامكي (الحلول - نوع من المسهل).وفي سنة 1868 مر الرحالة الأميركي أ.لوشر بالكويت في زمن حكم الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر (1865 - 1891) وقد شبه الكويت بمدينة مسقط لكن الفرق يظهر من ناحية النظافة الملحوظة في مدينة الكويت كمدينة عربية فائقة النظافة، ويسترسل د.يعقوب الغنيم في شهادات زوار الكويت من أمثال الدكتورة اليانور كالغرلي التي عملت طبيبة في مستشفى الإرسالية الأميركية.الدواء والمداوياعتمد الشعب الكويتي قديما على الأدوية الشعبية خاصة النباتات وبعض المواد التي تستمد من الطبيعة عبر وجود نماذج بشرية لها تجربة مع هذه الأعشاب الدوائية وكانوا يعرفون فائدة كل عشبة وماذا تعالج وخاصة تركيبات الأعشاب من (الحواج - العطار) والمواد هي:1 - الحلبة.2 - صمغة ريح.3 - زعتر.4 - مرة.5 - حبة حلوة.6 - سنا - (حلول - خروع).7 - ينسون.8 - شرى حنظل.9 - لومي.10 - حرمل.11 - لبان.12 - زعفران.13 - دارسين.14 - حبة سوداء.15 - حلتيت.16 - عنزوت.17 - الشيح.18 - الجفت.أهل العلاجاتاشتهر عدد من أهل العلاجات بتقديم أفضل الخدمات لأبناء وطنهم ومنهم الشيخ مساعد بن عبدالله العازمي وهو كان طالب علم درس في الأزهر الشريف وله قصة طويلة في كتاب (ملامح من تاريخ الكويت) نقلا عن المرحوم بإذن الله خالد راشد بورسلي رواية عن والده سمعها مباشرة من الشيخ مساعد، رحمه الله.لقد اهتم الشيخ مساعد العازمي - طيب الله ثراه - بتطعيم الأهالي، وتوفي سنة 1927.أما العم عبداللطيف إبراهيم الدهيم وهو صاحب الصيدلية الأولى في الكويت وكان متفرغا لها عاملا على تطويرها وتقديم خدمة بيع الأدوية للأهالي.افتتح محله سنة 1927 وكان يجلب الأدوية من الهند وكان إقبال الناس عليه كبيرا، ما جعله ينتقل من محله الأول الى محل آخر ليعرض خدماته وأدويته على زبائنه وتوفي في سنة 1949 في صيدليته وخلفه فيها ولده وبقيت هي الصيدلية الأولى حتى 1935، وذلك بعد مرور 8 سنوات على إنشاء الصيدلية الأولى.وكان العم احمد محمد الغانم - رحمه الله - هو أحد وجهاء الكويت وأغنيائها وكان رجلا بارزا على مستوى المجتمع الكويتي، ولد سنة 1857 وتوفي في شهر ديسمبر 1962 وكان رجلا فاضلا له مكانة وإجلال ومحبة في نفوس الناس وكان يساعد كل محتاج للعلاج وكان يقوم بالعمل التطوعي ويقدم المعونة والمشورة الطبية لكل مريض وقد برع في الطب الشعبي، إضافة الى تجارته الواسعة.كان حريصا على علاج المرضى الذين يغدون إليه ولم يكن يتقاضى عن ذلك أي مقابل إلا طلب الدعاء له وكان خبيرا بالكسور والتجبير.ويذكر انه قام بمداواة الدكتور ميلري الذي كان طبيب الإرسالية الأميركية في الكويت، حيث اضطر هذا الطبيب عرض نفسه على الحاج أحمد الغانم بعد أن أصيب بداء اليرقان ويسمى عندنا (بوصفار)، وقد تلقى الدكتور المريض العلاج بالكي على يد أحمد الغانم وشفي، وكتب ذلك في مذكراته التي صدرت في كتاب.وهناك الملا عيسى الشرف وعبدالإله عبدالله القناعي وبرزت في الكويت بعض النسوة مثل: هدباء بنت براك الحمدان وكنيتها أم خزام.يقول د.يعقوب يوسف الغنيم انه أخذ المعلومات عنها من د.جاسم محمد الحمدان وهي نبذة مكتوبة عن قدرتها الهائلة في علاج كثير من الأمراض الباطنية واللوزتين وشروخ العظام.الوثائقأرفق د.يعقوب يوسف الغنيم 5 وثائق في الكتاب وهي مجموعة من الرسائل المتبادلة بين حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح والوكيل السياسي البريطاني في الكويت وهذه الوثائق تكشف لنا متابعة الشيخ مبارك الصباح لهذا القطاع وتجاه المواطنين.ومن يقرأ الوثائق يعلم ما جاء في المراسلات من معلومات وتقارير توثق الحالة الصحية في ذاك الزمان.ختاماكتاب قيم يتحدث عن الجهود الحكومية والشعبية في ظل ظروف صحية صعبة ورحم الله الآباء والأجداد الذين عانوا من هذه الأمراض والأوبئة ولايزال الموضوع يحتاج الى كثير من المتابعة والتوثيق ونحن نعيش عتبة الحاضر واستشراف المستقبل الطبي لدولة الكويت.شكرا.. من القلب للدكتور يعقوب يوسف الغنيم الذي قدم للكويت وأجيالها هذا الكتاب القيم المرجع للشؤون الصحية وكتب عن نجوم الأشخاص المجربين الذين يداوون الناس وحتى الأطباء، ولعل ما أفاد الكتاب ان مؤلفه لديه الخبرة والتجربة والقراءة المتعددة. ويبقى السؤال: هل وفق أستاذنا في الخوض في الشأن الصحي وتوثيقه؟هذا ما أراده وأراه وفّق إلى حد كبير.