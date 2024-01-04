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رضيعة فلسطينية و200 من النساء والأطفال اختطفهم الاحتلال فأين هم؟

1/4/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإعادة طفلة اختطفها جنوده في معرض عدوانهم على قطاع غزة.
وفي السياق ذكر المرصد أنه بلغ عدد من اعتقلهم جيش الاحتلال من الأطفال والنساء في قطاع غزة نحو 200، من أصل ما يزيد على 3 آلاف حالة اعتقال مُسجلة، موضحا المرصد ومقره جنيف، أنه لا يمتلك "أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم".
وأشار إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين من غزة حتى هذا اليوم، وذلك نظرا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها جيش الاحتلال داخل القطاع.
من جهتهما، قال كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، أمس إن "السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينية من قطاع غزة في سجن الدامون شمالي الكيان".
وفي موضوع ذي صلة، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى خطورة حادث "اختطاف ضابط إسرائيلي لرضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة جوية". وأعرب المرصد عن "خشيته وقلقه البالغ بألا تكون حادثة الرضيعة حالة منفردة"، لافتا إلى أن شهادات كان قد تلقاها أشارت إلى "احتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقا".
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بـ"إلزام الاحتلال بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها أو مكانها حتى الآن".
ويوم الثلاثاء الماضي، قدم جيش الاحتلال معلومات تتناقض مع رواية أحد جنوده بشأن اختطاف رضيعة فلسطينية من منزل في قطاع غزة. وقال الجيش إنه "بعد الفحص الذي أجري بالموضوع لم يتم أخذ أي رضيعة فلسطينية من غزة إلى داخل إسرائيل".
والأحد، كشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش، نقلا عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ، الذي قتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وردا على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية، قال مندلسون "لقد تحدث إيتاخ مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".-(وكالات)

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