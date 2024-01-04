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إعلام عبري: نتنياهو وبّخ غالانت

1/4/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استدعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، وزير جيشه يوآف جالانت مساء امس الخميس الى مكتبه وذلك على ضوء لقاءاته الأخيرة مع قادة الامن دون وجود نتنياهو.
وقالت القناة السابعة العبرية ان نتنياهو وبّخ جالانت على تفرّده بلقاء مسئولي الشاباك والموساد دون وجود نتنياهو ، حيث شدّد نتنياهو على انه من غير المقبول اجراء جالانت لقاءات مع قادة الامن لوحده.
فيما نقلت القناة "12" عن نتنياهو قوله لجالانت " أعبّر أمامك عن وجهة نظر رئيس الموساد ايضاً الذي يرى في هكذا لقاءات مضيعة للوقت ومعدة للعلاقات العامة فقط".
فيما قال جالانت لنتنياهو مهاجماً " أرى ان منعك هكذا لقاءات هو ما يمس بأمن الدولة وليس العكس".

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