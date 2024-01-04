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هليفي يقرر تشكيل طاقم تحقيق في اخفاقات 7 من أكتوبر

1/4/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر قائد أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي تشكيل طاقم تحقيق خاص في اخفاقات السابع من أكتوبر وانهيار دفاعات الجيش على الحدود مع القطاع.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان هليفي قرر تكليف وزير الجيش الاسبق شاؤول موفاز بترؤس الطاقم وذلك بعضوية كل من اللواء احتياط "يوآف هار ايفن" ، مدير شركة رفائيل العسكرية ، وكذلك مسئول شعبة الاستخبارت الاسبق في الجيش " أهرون فركش" ، بالاضافة الى قائد المنطقة الجنوبية الاسبق سامي ترجمان.
بدوره عقّب الناطق بلسان الجيش على النبأ قائلاً بان اجراءات التحقيق لم تبدأ بعد وانه حال البدء بها فسيتم وضع الجمهور في صورة التطورات.
بينما ياتي اعلان هليفي على الرغم من تصريحات سابقة له أكد فيها على عدم وجود نية للجيش بالتحقيق الان في الاخفاقات التي رافقت هجوم السابع من أكتوبر وما رافقه من فشل ذريع.

MENAFN04012024000072011014ID1107687062

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