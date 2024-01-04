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هآرتس: إسرائيل تواجه صعوبة في العثور على ضحايا فعليين على ارتكاب اعتداءات جنسية خلال 7 أكتوبر

1/4/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدثت محققة إسرائيلية عن صعوبة في الوصول إلى "ضحايا اعتداءات جنسية وشهود عيان على تلك الحوادث التي تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي حدوثها" خلال عملية "طوفان الأقصى" التي مضى على حدوثها قرابة ثلاثة أشهر.
وناشدت المحققة عبر صحيفة "هآرتس" الضحايا والشهود ومن يملك معلومات إلى التحدث إليها بشأن مزاعم الاعتداءات الجنسية بحق إسرائيليين، وهو ما لم تثبته المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلي، في تقرير لها، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تواجه صعوبة في تحديد مكان "ضحايا الاعتداء الجنسي" أو الشهود على أعمال هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال لا تستطيع ربط الأدلة الموجودة بالضحايا الموصوفين فيه حتى بعد مرور نحو 3 أشهر على بدء طوفان الأقصى، حيث أطلقت دعوى لتشجيع من لديه معلومات عن الأمر للحضور والإدلاء بشهاداتهم.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر حماس قطعوا رؤوس أطفال وارتكبوا انتهاكات مثل الاغتصاب، لكن حركة حماس نفت الأمر، ونشرت مقاطع فيديو تظهر تعامل عناصرها مع الأطفال بطريقة ودودة.
وأظهر مقطع فيديو آخر إطلاق مسلحي كتائب القسام لسراح امرأة مع طفليها عند الحدود، بعد أن تحفظت عليهم خلال إطلاق نار.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان باللغة الإنجليزية إن "العالم سيكتشف كذب وزيف الرواية الإسرائيلية التي تنشر معلومات مضللة حول فظاعات مزعومة ترتكبها المقاومة الفلسطينية".
وأضاف "مثل هذه المزاعم لم يتم إثباتها أبدا، لا أدلة تم تقديمها لدعم مثل هذه الادعاءات الزائفة".
وأشارت هآرتس إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي جمعت "عددا صغيرا" من شهود العيان على "الجرائم الجنسية" المزعومة، إلى جانب "العديد من الشهادات من عسكريين ومنظمة "زاكا" وقوات الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان الذي وصلت إليه فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة.
وتابعت أن شرطة الاحتلال تواجه صعوبة في تحديد مكان ضحايا الاعتداء الجنسي أو الأشخاص الذين شهدوا مثل هذه الهجمات، مشيرة إلى أن "الحالات القليلة التي جمعت فيها المنظمة شهادات حول الجرائم الجنسية المرتكبة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فشلت في ربط الأفعال بالضحايا الذين تضرروا منها".
ونقلت الصحيفة تصريحات للمسؤولة عن التحقيق في الجرائم الجنسية المزعومة أن "هناك مؤشرات على أن هناك ضحايا أحياء، وحيوانات، لم تصل إلينا بعد".
وعلقت الصحيفة على شهادة شابة لم تكشف عن هويتها واعتبرتها شرطة الاحتلال موثوقة بشأن اغتصاب وقتل امرأتين على الأقل في حفلة كانت تقام في غلاف غزة، أن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والقتل، بحسب شهادتها وشهود عيان آخرين.
وقالت المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الجنسية "لدي أدلة ظرفية، لكن في النهاية واجبي هو العثور على دعم لرواية وهوية 'الضحايا'، في هذه المرحلة ليس لدي أشخاص محددين".
وأضافت أن شرطة الاحتلال جمعت "عددا صغيرا من روايات شهود العيان عن الجرائم الجنسية، إلى جانب العديد من شهادات العسكريين وزاكا وغيرهم من قوات الإنقاذ الذين ذهبوا إلى المكان، ولدى المنظمة أيضا سجلات للجثث".
وتابع "على الرغم من وجود الكثير من التوثيق من مشاهد المجزرة لجثث يبدو أنها تعرضت لاعتداءات جنسية، إلا أن المحققين ما زالوا مشغولين بالبحث عن تعزيزات إضافية للأدلة والشهادات المتوفرة لديهم".
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تشرين الثاني/ نوفمبر أن عدم وجود أدلة الطب الشرعي يجعل من الصعب على المحققين فهم نطاق ما حصل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وتحديد هوية الضحايا، حتى في التحقيق بالجرائم الجنسية التي يُزعم أنها ارتكبت بعد الهجوم.
وأضافت أن المحتجزين العائدين من قطاع غزة "لم يقدموا بعد شهاداتهم للشرطة حول الموضوع".
ونشرت صحيفة "التايمز" شهادة قالت إنها لـ"أحد الناجين من طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول، تحدثت فيها عن ارتكاب عناصر من "حماس" لعملية اغتصاب بحق فتاة قبل قتلها، كما نشرت "بي بي سي" قصة مشابهة استنادا لشهادات لا يمكن التوثق من صحتها.
وقالت منظمة "يونيسف" عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن "روايات العنف الجنسي في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر مروعة. يجب الاستماع إلى الأشخاص الناجين ودعمهم وتزويدهم بالرعاية. ويجب التحقيق في الادعاءات بشكل كامل. ندين العنف الجنسي وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات".
ودعا الرئيس بايدن، إلى إدانة "العنف الجنسي المرتكب من قبل حماس"، بعد الدعاءات بوقوع "عمليات اغتصاب" خلال طوفان الأقصى
وقال بايدن خلال تجمع انتخابي في بوسطن: "لا يمكن للعالم غض النظر عما يحدث.. يتعين علينا جميعا إدانة العنف الجنسي لحماس بقوة ومن دون مواربة".

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