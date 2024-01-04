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زوجة نتنياهو تتهم عائلات المحتجزين بدعم السنوار

1/4/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أقارب المحتجزين في غزة، وذلك أثناء تواجدها مع زوجها ومسؤول كبير خلال لقاء مع العائلات بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وفقا لتقرير المحطة، قالت سارة نتنياهو للعائلات إن تصريحاتهم في وسائل الإعلام كانت تدعم زعيم الفصائل الفلسطينية، يحيى السنوار، ما أثار ردود فعل غاضبة، بما في ذلك من بعض الذين صرخوا على زوجة رئيس الوزراء.
وبحسب القناة، فإن رئيس الوزراء حاول التوسط لصالح زوجته، مشيرا إلى قلقها على محنة المحتجزين ، وأخبر العائلات أن إسرائيل ((تفكر في إعلان ترحيل السنوار من غزة))، في إشارة محتملة إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل قد تسمح لقادة الفصائل بمغادرة القطاع وتجنيبهم حياتهم، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، وإنهاء الحرب.
على جانب اخر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريح قوات الاحتياط بسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تضرب دولة الاحتلال، والتي تسببت في توقف الانتاج وكافة مناحي الحياة بالأراضي المحتلة.

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