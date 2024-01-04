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إسرائيل تعلن أن 3 مفقودين منذ طوفان الأقصى محتجزون في غزة

1/4/2024 11:32:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، محتجزون في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري للصحفيين إن "ثلاثة مواطنين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن المحتجزين وقد تم إبلاغ عائلاتهم" بالأمر.

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