إسرائيل تعلن أن 3 مفقودين منذ طوفان الأقصى محتجزون في غزة

إسرائيل تعلن أن 3 مفقودين منذ طوفان الأقصى محتجزون في غزة
التاريخ
1/4/2024 11:32:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، محتجزون في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري للصحفيين إن "ثلاثة مواطنين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن المحتجزين وقد تم إبلاغ عائلاتهم" بالأمر.
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