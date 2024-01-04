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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة في نابلس

1/4/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق قرية عزون شرقي قلقيلية، وبيت ريما شمال غرب رام الله، ويطا في الخليل.
وفجر اليوم الجمعة، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما في حين ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 7 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال في البلدة.

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