قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة في نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق قرية عزون شرقي قلقيلية، وبيت ريما شمال غرب رام الله، ويطا في الخليل.
وفجر اليوم الجمعة، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما في حين ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 7 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال في البلدة.
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