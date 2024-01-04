شركات عالمية تستقر في الرياض 90 % من دخلها من مشاريع بالمملكة

أكد خبراء اقتصاديون لـ((الوطن)) أن نقل المقار الإقليمية للشركات الأجنبية للمملكة سيخلق آلاف الوظائف للمواطنين، حيث إن 90% من الإيرادات التي تحققها تلك الشركات من عملها خارج بلدانها من المملكة، ووجود مقراتها الإقليمية بالمملكة سيزيد من إيراداتها، وسيسهل عليها إدارة أعمالها، وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

تقديم الدعم

كانت المملكة، أعلنت في فبراير2021، عن وقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة، بدءاً من يناير 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، وأصدر مجلس الوزراء، في مارس الماضي، قرارًا بإنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، تحت إشراف وزارة الاستثمار ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

المصالح المشتركة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ، أن قرار السعودية بفرض نقل المكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع حكومة للمملكة، وبالتحديد الرياض، قرار حكيم وصائب، وبالذات في ظل حقيقة أن معظم إيرادات تلك الشركات التي تعمل بالمنطقة، وبالتالي من حق السعودية السيادي، أن تفرض على من يتعامل معها بما يخدم مصالحها الوطنية من منطلق مبدأ ومفهوم المصالح المشتركة أو كما يقولون الغرب Win win.

5.7 % بالناتج المحلي

أضاف حافظ، بكل تأكيد هذا القرار الحكومي السعودي الحكيم، سينعكس بتعظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، مما سيسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تسهم الاستثمارات الأجنبية بنحو 5.7% بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة بحلول عام 2030، كما يتوقع للقرار، أن يخلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين السعوديين، مما سيسهم في خفض معدل البطالة في المملكة بين السعوديين إلى 7% وفقاً لمستهدف الرؤية السعودية 2030.

تدفق رؤوس الأموال

أبان الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، أن قرار المملكة، بتعليق التعامل مع الشركات الأجنبية، التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة يهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ولهذا القرار تأثيرات على سوق العمل، ونمو التوظيف والاستثمار من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي، ويشجع قرار تعليق التعامل مع الشركات الأجنبية على نقل مقراتها إلى المملكة، مما يزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، ويترتب على ذلك زيادة في تدفق رؤوس الأموال والمشاريع الأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة أما تأثيره على سوق العمل، يؤدي لزيادة الاستثمار الأجنبي إلى توفير فرص عمل جديدة في الشركات الأجنبية المنتقلة والشركات المحلية المرتبطة بها، ويزيد ذلك من نسبة التوظيف، ويسهم في تنويع سوق العمل، كما أن رغبة الشركات الأجنبية في العمل والاستثمار، يمكن أن يؤثر القرار على رغبة الشركات الأجنبية في العمل والاستثمار داخل المملكة، لاسيما أن السياسات والبيئة الاقتصادية في المملكة ملائمة وتشجع الاستثمار، أي أنها عامل محفز لزيادة الإقبال على الاستثمار في المملكة من قبل الشركات الأجنبية.

الحوافز

لتسهيل الاستثمار في المملكة، تقدم الحكومة حوافز جذابة مصممة لتشجيع الاستثمار مع إمكانية تنويع وتحسين القدرة التنافسية للمملكة، وتوفر التقارير والمنشورات الاقتصادية المنتظمة التي من شأنها أن تساعد على فهم أفضل للنظام البيئي الاستثماري في المملكة، وتدعم الأنظمة واللوائح والقوانين والأنظمة ذات الصلة المستثمرين طوال رحلة الاستثمار في المملكة، وتوفر بيانات الاستثمار، التي تهدف إلى تقديم نظرة عامة على موضوعات الاستثمار الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وإحصاءات تراخيص الاستثمار، بجانب توفير لوحة البيانات الاقتصادية، التي تتضمن البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمؤشرات وأنشطة القطاع الاقتصادي وشروط الاستثمار.

الاستعانة بالمواهب المحلية

خلال الأيام الماضية، أعلنت شركات إقليمية انتقال مقرات أعمالها إلى الرياض، مع تأكيد تلك الشركات على الاستعانة بالمواهب المحلية في تعزيز قدراتها، والتطلع إلى فرص التعاون مع الوزارات والبنوك وقطاع الاتصالات لجلب المزيد من الاستثمارات، ودعم مبادرات التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من ترجمة أفكارهم ومشروعاتهم، ودعم منظومة الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، التي تعد ممكناً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، إلى جانب إسهامه في جعل المملكة منطقةً محورية ومركزاً لتبادل البيانات، إلى جانب نقل الخبرات إلى السعودية، وضخ استثمارات وأموال كبيرة مليارية، واستفادة كثير من القطاعات منها تلك الشركات الجديدة.

ابرز الشركات التي نقلت مقراتها للملكة:

. إي أيه آي سيستمز، المتخصصة في أعمال التحول الرقمي.

. بيكر هيوز، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة.

. بيبسيكو، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات.

. فيليبس، المتخصصة في القطاع الصحي، وتحسين رعاية المرضى وخدمات الرعاية الصحية.

. الدرلي، المتخصصة في قطاع الطاقة.

. يونيلفر، المتخصصة في منتجات العناية الشخصية والفيتامينات والمعادن.

. نوفارتس، المتخصصة في تصنيع الأدوية.

. كيه بي إم جي، المتخصصة بخدمات المحاسبة والضرائب والمراجعة للشركات ودراسات جدوى المشروعات.

. ديلويت، المتخصصة بخدمات الأعمال.

. جونسون كونترولز، المتخصصة في أنظمة الحماية والأمان.

. برايس ووتر هاوس كوبرز، المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وخدمات الشركات.

. شلمبرجيه، المتخصصة في خدمات النفط.

. سامسونج، المتخصصة في مشروعات البنى التحتية والشراكات في عقود الطرق والجسور والمطارات والموانئ.

. بوسطن سينتفيك، المتخصصة في صناعة المعدات والأجهزة والآلات الطبية.

. إيلي ليلي، المتخصصة في صناعة الأدوية.

. فلور، المتخصصة في مجال الهندسة والمقاولات.

. بيكر هيوز، المتخصصة في الخدمات النفطية.

. هاليبرتون، المتخصصة في الخدمات النفطية.

. ميد ترونيك، المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية.

. ساب، المتخصصة في دعم الشركات وتوفير البرمجيات.

. ستارت آب، المتخصصة في التسويق والترويج والتمويل الأولى للشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين.

. جيمس كيو بيت بارتنرز، المتخصصة في الاستشارات بمجال التشييد والبناء والتصميمات الهندسية للمباني والمجمعات الطبية والإدارية والسياحية والتجارية والسكنية.

. سيمنس، المتخصصة في تقديم خدمات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا وأنظمة إدارة وتشغيل وسائل المواصلات، وتصنيع الأجهزة الطبية.

. أو يو أو، المتخصصة في مجال الفندقة.

. نورثرن ترست، المتخصصة في الخدمات المالية.

. ديلويت، المتخصصة في المحاسبة والهندسة، وخدمات الاستشارات المالية، والضرائب، وتدقيق الحسابات.

. جي إل إل، المتخصصة في الخدمات العقارية، وإدارة الاستثمار والاستشارات.

. أوراكل، المتخصصة في الحوسبة السحابية.

. هواوي، المتخصصة في البيانات السحابية.

. تاجر، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وربط التجار والموردين عبر الإنترنت، وتزويد التجار بخدمات التخزين والشحن، بالإضافة إلى بنية تحتية رقمية متكاملة تقودها البيانات.

. فيستاس ويند، المتخصصة في طاقة الرياح. لتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح.

. شركة جليدز، المتخصصة في الاستشارات العقارية والهندسية.

السعودية:

أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحتل المركز الـ 18 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم.

. مزايا لتأسيس المقرات للشركات الإقليمي والكبرى في المملكة:

01- خدمات الانتقال: مكاتب مؤقتة، شقق أو فيلات، توظيف محلّي، خدمات أخرى لتسهيل الانتقال.

02- الخدمات العملية: الحجوزات، تنظيم الأنشطة، الرياضة واللياقة البدنية، مساعد شخصي.

03- خدمات التيسير: التوظيف، تأسيس الأعمال، السكن والمدارس، وكالات استقدام العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.

04- خدمات مهنيّة: الاستشارات في شؤون الضريبة، خدمات مسؤول العلاقات الحكومية، فتح حسابات مصرفية.

05- حسومات حصرية: الخطوط الجويّة، المكاتب، السكن، المدارس.

الفرص في القطاعات:

01- الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

02- التعدين والمعادن.

03- الخدمات البيئية.

04- الخدمات المالية.

05- الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

06- الزراعة والصناعات الغذائية.

07- السياحة وجودة الحياة.

08- الصناعة والتصنيع.

09- الطاقة.

10- الطيران والدفاع.

11- العقارات.

12- الكيماويات.

13- المعلومات وتقنية الاتصالات.

14- النقل والخدمات اللوجستية.

15- رأس المال البشري والابتكار.