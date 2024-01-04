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انتقال أخضر يعزز جودة الحياة ويحمي أجيال المستقبل

1/4/2024 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت المملكة الريادة في حماية البيئة من خلال طرحها مبادرات محلية ودولية تعتمد على الطاقة النظيفة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان تؤكدان الالتزام السعودي بجهود الاستدامة الدولية، وتسهمان في زيادة قدرات المنطقة على حماية الأرض من خلال وضع خطة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.
وبهدف دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وحماية الأرض والطبيعة، وتكثيف الغطاء النباتي، أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء المنصرم، قرارا بتشكيل مجلس أمناء لمؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: وزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني أمينا للمجلس.
مستهدفات عالمية
تضاف مؤسسة المبادرة الخضراء - بعد تشكيل مجلس أمنائها - إلى المشاريع والمبادرات الهادفة دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وحماية الأرض والطبيعة. وبصفتها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم، تلتزم المملكة بالإسهام الفعال في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، إذ سبق أن أعلن ولي العهد خطط الدولة لتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول 2060 من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وسيسهم هذا الهدف الطموح والنهج المستدام، بشكل كبير، في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتسريع رحلة المملكة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وتلعب المملكة دورا رائدا في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. وبالنظر إلى مواردها وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالميا، تعد مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والإسهام بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
جودة الحياة
تسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة من خلال الإشراف على جميع جهود المملكة، وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وبأهداف واضحة، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص، لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تمثل الحزمة الأولى التي تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعا جديدا تم إعلانها في إطار مبادرة السعودية الخضراء في 2021 استثمارا مهما بأكثر من 700 مليار ريال، إلى جانب تسريع الانتقال الأخضر، والاضطلاع بدور رائد عالميا في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة للأجيال الوطنية القادمة.
تنمية مستدامة
تعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مسعىً إقليميا تقوده المملكة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة عبر العمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي من خلال توسيع التعاون الإقليمي، وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة. ويمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحا كبيرا في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
وباعتماد مبدأ كوكب الأرض أولا، تتيح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحداث أثر إيجابي يتجاوز مجال البيئة، ويسهم في خلق فرص اقتصادية ضخمة. كما ستؤدي التنمية المستدامة الناجمة عنها إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، ما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر.
صحاري وغابات
وأبرزت مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي بالمناطق البرية والبحرية، حيث تحتضن المملكة مجموعة متنوعة من النظم البيئية وآلاف الأنواع المستوطنة، كونها من الدول التي تتميز بطبيعتها الخلابة والمتنوعة.
والتزمت المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية، وتعمل بالشراكة مع منظمات دولية رائدة مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على حماية واستعادة أنظمتها البيئية ومساحاتها الطبيعية الساحرة.
وأعلنت المملكة أنها ستحقق هدف المبادرة، المتمثل في تحويل 30% من مناطقها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، بحلول 2030، بينما تغطي المحميات الطبيعية في المملكة مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الصحاري والغابات والجبال والمناطق الساحلية.
كما تعمل المملكة على إنشاء شبكة المناطق المحمية في محافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وتعمل أيضا مؤسسة ((باء)) على الحفاظ على 38 مليون متر مربع من صحراء النفود بحلول 2025، وستسهم هذه الخطوة في إطلاق العديد من الحيوانات المحلية، وتأسيس مشروع تجريبي للزراعة المستدامة.
بينما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إكثار وإعادة توطين الأنواع المستوطنة المهددة بالانقراض في 10-15 موقعا كل عام، حيث أطلق المركز في العام الماضي أكثر من 1200 حيوان مهدد بالانقراض في الطبيعة.
أهداف للسعودية الخضراء
- توحيد جهود مكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة
- دعم فرص التعاون والابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص
- تعزيز الاقتصاد الأخضر
- 60 مبادرة ومشروعا جديدا
- استثمار 700 مليار ريال
- تسريع الانتقال الأخضر
- الاضطلاع بدور رائد عالميا في الاقتصاد الدائري للكربون
- رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة

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