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قراءات الأبراج تقدم نصائح لقادة وسياسيين

1/4/2024 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما كان العالم يفتتح العام الجديد 2024، انتشرت كثير من القراءات والتكهنات المبكرة لما يمكن أن يكون عليه حال بعض القادة والسياسيين حول العالم، وقدمت لهم عددًا من النصائح، مع أن تلك القراءات لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات تدغدغ شغف الناس بمعرفة المستقبل، وما يمكن أن يحمله لهم ولغيرهم.
الجدي
كيم جونغ أون
من برج الجدي، اختير رئيس كوريا الشمالية الذي عرف بعناده وقراراته المباغتة والقاسية، حيث تقول قراءته:
وجود بلوتو الثابت في بداية العام سيساعده على اكتساب بعض المعرفة بحياته لإجراء بعض التغييرات التي يحتاجها بشدة، خاصة في دائرته الاجتماعية، كما أن تعزيزه مؤخرًا لبعض التحالفات الخطيرة، أثر سلبًا وقاده إلى طريق محفوف بالمخاطر؛ لذا لن يكون التخلي عنهم سهلاً، وذلك لأن مواليد برج الجدي معروفون بالعناد ورفض التنازلات،
وفي النصف الثاني من العام، قد يشعر بالميل إلى تحمل بعض المخاطر غير الضرورية واتخاذ خيارات مهنية جريئة، ولكن هذا ليس الوقت المناسب لتكون غير متوقع، حيث من المرجح أن تأتي المقامرة بنتائج عكسية وتضعه في موقف صعب في العمل.
والنصيحة الموجهة له كانت: ((ضع رأسك على كتفيك وابتعد عن أي شيء يمكن أن يعرض نفسك أو الآخرين للخطر)).
الدلو
فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني الطرف الثاني في الحرب مع روسيا، كانت قراءاته كالتالي:
أظهر كوكبه الحاكم، أورانوس، تأثيره على روحه الابتكارية في النصف الأول من العام، لذا يجب أن يستفيد من ذلك بالكامل من خلال المقامرة واحتضان عقليته الريادية، كما أن أمامه سلسلة من النجاحات المهنية التي طال انتظارها، بفضل العمل الجاد والانضباط، لكن التقدم يستغرق وقتًا، لذا لا يجب أن يشعر بالإحباط إذا كانت الأمور تتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع.
بعد نصف أول مزدحم ومليء بالأحداث من العام، سيهتز كوكب أورانوس الذي يتراجع في الربع الأخير من عام 2024 في المنزل والعمل، مما يجلب بعض الفوضى ولكنه يفتح أيضًا الباب أمام رحلة استبطانية تستمر عدة أسابيع،
والنصيحة الموجهة له ((العثور على نفسك سيؤدي إلى راحة البال ويقربك من عائلتك، لكنه حتمًا سيسبب انجرافات مع بعض المعارف، تقبل هذا التغيير وتخلص من الأشخاص الذين

الجوزاء
دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري الذي يستعد للانتخابات ويعرف بالقضايا المثيرة للجدل وكانت قراءاته كالتالي:
ستكون حياته المهنية مليئة بالمفاجآت في عام 2024، مع كثير من التقلبات وفرص العمل الجديدة والمثيرة، لكن يجب عليه توخي الحذر فيما يتمناه.
قد تبدو ((وظيفة الأحلام)) التي يتطلع إليها رائعة على الورق، ولكنها تأتي مصحوبة بلوحة كاملة من المسؤوليات ومزيد من الضغط الذي لا يمكنه التعامل معه في هذه المرحلة من حياته، لذا يجب عليه التفكيرفي اختياراته بعناية، ولا ينسى إعطاء الأولوية لصحته العقلية.
وعلى الجانب التجاري، سيحقق بعض الأفكار الجديدة والنتائج المربحة، لذلك لا تخف من إطلاق العنان لخيالك وإظهار عبقريتك، لكن احذر من أي مخاطر أو طرق مختصرة غير ضرورية، فقد تؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد،
وباعتباره برجًا هوائيًا، فهو بطبيعته ساحر ومقنع، لذا فإن جمع حشد من المؤيدين لن يكون مشكلة، ويتوقع هذا العام تحالفًا مزدهرًا مع الأبراج الأرضية مثل برج الجدي.
النصيحة الموجهة له ((احذر من الصداقات المزيفة)).
الميزان
أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، جاءت القراءات كالتالي:
بعد عام 2023 المثير، ولكن غير المتوقع، سيجلب عام 2024 بعض الاستقرار والهدوء الذي تحتاج إليه بشدة في حياتك المهنية.
وباعتبارك برج الميزان، فإن إحدى أقوى سماتك هي موافقتك، لكن تأثير زحل الطموح سيساعدك على التركيز على أهدافك الخاصة، ووضع نفسك في المرتبة الأولى هذا العام، سيؤدي هذا أيضًا إلى خلق فرصة مثالية لتطوير عادات مهنية أكثر كفاءة والتي من شأنها تحسين حياتك العملية وتساعدك على التميز في أي فرصة قادمة.
وعلى الرغم من التوقعات الهادئة لمعظم أيام العام، فإن كسوف الشمس في أكتوبر سيجلب بعض عدم القدرة على التنبؤ بحياتك، لذا يجب أن تحترس من أي تغييرات مفاجئة أو فرص جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
النصيحة الموجهة لها: ((قومي بتقييم كل خيار بعناية وتجنبي إجراء تغييرات كبيرة في حياتك في هذا

السرطان
أنجيلا ميركل
سياسية وعالمة ألمانية سابقة شغلت منصب مستشارة ألمانيا، جاءت قراءاتها كالتالي:
خلال فصل الربيع، سوف تجد مجموعة متنوعة من الفرص المهنية الجديدة طريقها إليها، مما يتيح لها الفرصة للعودة، وهذا هو الوقت المناسب لتكون جريئة، خاصة تحت مراقبة زحل، يجب عليها اكتشاف هوايات جديدة، وتعلم مهارات جديدة، والأهم من ذلك، التعرف على أشخاص جدد.
وتتأكد من إظهار نفسها وعدم تفويت المناسبات الاجتماعية، وهو ما سيمنحها الفرصة لتنمية شبكتها وتحسين سمعتها.
النصيحة الموجهة لها: ((عام 2024 ليس العام الذي يجب أن تبطئ فيه، لذا تحدي نفسك واحتضني التغيير)).

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