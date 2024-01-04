10 انتخابات تحت المجهر في 2024

(MENAFN
- Al Watan) حصلت 2024 على لقب ((أم الانتخابات))، حيث ستشهد أكثر من ثلاثين دولة مواطنيها وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، وبعض تلك الانتخابات هي استنتاجات مفروغ منها والاحتمالات فيها قليلة مثل الانتخابات الرئاسية الروسية، ولكن في العديد من البلدان، إن لم يكن معظمها، تظل نتائج انتخاباتها غير واضحة، وستكون النتائج في بعض الحالات ذات أهمية ليس فقط للبلد المعني، ولكن لجيرانه أيضًا، وفي حالة واحدة على الأقل يمكن أن تكون النتائج ذات أهمية لمستقبل النظام العالمي كما نعرفه.
وفيما يلي عشرة انتخابات يجب مراقبتها في 2024:
7 يناير - بنغلاديش
يمكن أن تكون الانتخابات الأولى لـ2024 واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل، حيث تتعرض رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة لضغوط من الولايات المتحدة التي فرضت قيودا على التأشيرات، ما أدى إلى تعقيد العملية الانتخابية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ومن خلال فرض قيود على التأشيرة، تمارس واشنطن ضغوطا على رئيسة الوزراء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لم تؤت هذه الضغوط ثمارها بعد، حيث زعمت الشيخة حسينة أن إدارة بايدن تحاول إجبارها على التنحي عن السلطة.
13 يناير - تايوان
قد يؤدي التنافس بين ثلاثة من رؤساء البلديات السابقين على رئاسة تايوان إلى عواقب جيوسياسية هائلة، حيث تكمل الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين فترة ولايتها الثانية. وبموجب القانون، لا يمكنها الترشح لولاية ثالثة، ليكون السؤال: من سيخلفها؟.
ويدخل سباق الرئاسة نائب الرئيس الحالي زميل تساي في الحزب التقدمي الديمقراطي، لاي تشينغ تي، الذي كان في السابق عمدة مدينة تاينان، رابع أكبر مدينة في تايوان، والمعارضان الرئيسيان: لاي هم هو يو-إيه من حزب الكومينتانغ (KMT)، وكو وين جي، مؤسس حزب الشعب التايواني (TPP)، وهو العمدة السابق لمدينة تايبيه الجديدة، عاصمة تايوان.
وفي الشهر الماضي، سعى الكومينتانغ والشراكة عبر المحيط الهادئ إلى تحسين فرصهما في حرمان لاي من الرئاسة من خلال التوصل إلى اتفاق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. ومع ذلك، انهارت الصفقة بسرعة. وجاء هذا التطور بمثابة خيبة أمل للصين، فهي تنظر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره تهديدا لسياسة ((صين واحدة)) التي تنتهجها.
كما أن رغبة الحزب التقدمي الديمقراطي في بناء قوات الدفاع التايوانية، والاقتراب من الولايات المتحدة لم تؤديا إلا إلى زيادة التوترات. وكانت بكين مقيدة نسبيا في تعاملها مع تايوان خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، ومن الممكن أن يتغير ذلك إذا أصبح لاي رئيسا.
8 فبراير - باكستان
واجهت باكستان تأجيل انتخاباتها مرات عديدة. ففي أغسطس، دعا رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف إلى حل البرلمان الباكستاني. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في غضون تسعين يومًا. مع ذلك، أجلت لجنة الانتخابات الباكستانية الانتخابات، أولا إلى وقت ما في يناير 2024، ثم حتى 8 فبراير 2024. وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير للتصويت، بينما السبب الأكبر هو أن باكستان متورطة في اضطرابات سياسية منذ ما يقرب من عامين.
وفي أبريل 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء عمران خان، نجم الكريكيت السابق، في تصويت بحجب الثقة. وبدلا من التقاعد، قاد خان الاحتجاجات الرامية إلى إرغام خليفته شريف على ترك منصبه. وسرعان ما وجد خان أن الجيش الباكستاني يقمع أنصاره، ويتهمه المدعون الباكستانيون بتلقي الرشاوى. ونفى خان هذه الاتهامات، لكن تمت إدانته وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ثم اتُهم في نوفمبر بتسريب أسرار الدولة.
وأيا كان من سيصبح رئيس وزراء باكستان المقبل، فسوف يواجه صعوبات في معالجة التضخم، وأضرار الكوارث البيئية.
14 فبراير - إندونيسيا
تعتبر إندونيسيا الانتخابات إنجازا لوجستيا هائلا تحت أي ظرف من الظروف، ولكن تكمن صعوبتها بسبب عدد سكانه الذي يبلغ 275 مليون نسمة، موزعين على 17 ألف جزيرة، والقيام بكل ذلك في يوم واحد. بينما يمنع دستورها الرئيس الحالي جوكو ويدودو (جوكوي) من الترشح لولاية ثالثة، والمرشحون الثلاثة الرئيسيون ليحلوا محله هم: غانجار برانوو، وأنيس باسويدان، وبرابوو سوبيانتو، الذي يعد المرشح الأوفر حظا. وإذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات في 14 فبراير، فسوف يتنافس أعلى مرشحين في جولة أخيرة من التصويت.
أبريل ومايو - الهند
إن الانتخابات الوطنية في الهند تشهد عجائب الديمقراطية، فهي دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ويتحدثون أكثر من مئة لغة، ويستخدمون صناديق الاقتراع بدلاً من السلاح أو امتياز الأسرة الحاكمة لتحديد من سيحكمها.
لذا سينتخب الهنود أعضاء البرلمان الوطني الثامن عشر (لوك سابها)، وسيختار الحزب أو الائتلاف الذي يسيطر على ((لوك سابها)) بدوره رئيس الوزراء، وهناك احتمالات جيدة بأن يفوز ناريندرا مودي وحزبه ((بهاراتيا جاناتا)) بالانتخابات الثالثة على التوالي، وبالتالي يتجنبان الحاجة إلى الاعتماد على ائتلاف للحكم.
وفي وقت سابق، فاز ((بهاراتيا جاناتا)) بالانتخابات في ثلاث ولايات هندية، ما يدل على أن رسالة الحزب لا تزال تلقى صدى لدى الناخبين، بينما الواقع أن استطلاعات الرأي تُظهر أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة هنود يوافقون على أداء ((مودي)) الوظيفي، وهو الرقم الذي يتمنى أي رئيس دولة ديمقراطي أن يحصل عليه. ويعكس نجاح مودي عدة عوامل، فعلى الجانب الإيجابي، ينمو الاقتصاد الهندي 7%، ما يؤدي إلى رفع الدخل في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الشعور بأن الغد سيكون أفضل من اليوم. وعلى الجانب السلبي، سجنت وأرهبت حكومة مودي المعارضين في حين تعمل على تضييق المجال أمام النقاش السياسي.
2 يونيو - المكسيك
من المرجح أن يكون للمكسيك أول رئيسة، حيث يمنع الدستور المكسيكي الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المعروف باسم ((أملو))، من السعي لإعادة انتخابه حتى لو كانت نسبة تأييده (66%) تجعله موضع حسد القادة المنتخبين في جميع أنحاء العالم.
وتعهدت أملو كلوديا شينباوم، التي تتزعم حزب ((مورينا)) الحاكم كمرشحة له، وهي عمدة مدينة مكسيكو السابقة وحليفة قديمة لـAMLO، بأنها ستتحمل ((المسؤولية الكاملة)) عن مواصلة سياسات أملو.
بينما اجتمعت أحزاب المعارضة الرائدة في المكسيك تحت راية الجبهة العريضة ((من أجل المكسيك))، لتقديم زوتشيتل جالفيز كمرشحة لها، وهي عضوة سابقة في مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط. لكن تتمتع ((شينباوم)) حاليًا بتقدم مريح في استطلاعات الرأي، حيث ساعدتها بلا شك في ذلك شعبية أملو، لذا يمكنها الإشارة إلى العديد من نجاحات أملو، وأبرزها انخفاض معدل الفقر، ونمو الاقتصاد بأكثر من 3%، وتباطؤ التضخم. لكن الجريمة والعنف، اللذين يرتبط معظمهما بعصابات المخدرات، يظلان يمثلان مشكلة كبيرة، حيث أدى تهريب ((الفنتانيل)) عبر الحدود إلى الولايات المتحدة إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ودعوة الجيش الأمريكي إلى مهاجمة العصابات. في الوقت نفسه، فإن الهجرة إلى الولايات المتحدة، التي يقوم بها أشخاص يستخدمون المكسيك ممر عبور، تزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
من 6 إلى 9 يونيو - البرلمان الأوروبي
الاتحاد الأوروبي لديه برلمان يتمتع بسلطة واحدة مهمة، وهي أنه صاحب الكلمة الفصل في اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، القوة الحقيقية للاتحاد الأوروبي. ولم تعلن أورسولا فون دير لاين بعد ما إذا كانت تنوي الترشح لولاية ثانية، مدتها خمس سنوات، كرئيسة أم لا. وسيختار مواطنو الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي 720 برلمانيًا، للعمل في الفترة من 2024 إلى 2029، وهذا يزيد بخمسة عشر مقعدًا على العدد الموجود في البرلمان الأوروبي الحالي، الذي انعقد في 2019، حيث تصوت كل دولة عضو على قائمتها الخاصة من البرلمانيين.
والحد الأدنى لسن التصويت هو ستة عشر عامًا (النمسا وألمانيا ومالطا)، على الرغم من أنه في معظم الدول الأعضاء يبلغ ثمانية عشر عامًا، لذلك يحق لأكثر من أربعمائة مليون أوروبي التصويت، ما يجعل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي ثاني أكبر انتخابات في العالم بعد الانتخابات الوطنية في الهند.
والسؤال الحاسم الآن هو: كم عدد الأوروبيين الذين سيصوتون في يونيو المقبل؟، حيث بلغت نسبة المشاركة في 2019 51%، وهذا ليس رقما مثيرا للإعجاب بالمعايير العالمية. مع ذلك، فقد كانت هذه أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي منذ ربع قرن.
9 يونيو - بلجيكا
تتمتع بلجيكا ببعض من أكثر السياسات إثارة للاهتمام في العالم، حيث تحمل بلجيكا حرفيًا الرقم القياسي العالمي في موسوعة ((غينيس)) لأطول فترة دون تشكيل حكومة. فبعد الانتخابات الوطنية في يونيو 2010، استغرق الأمر 541 يوما، أو ما يقرب من ثمانية عشر شهرًا، حتى تتمكن بلجيكا من تشكيل الحكومة. ويرجع قدر كبير من التعقيد الذي تتسم به السياسة البلجيكية إلى الانقسام بين المجموعتين اللغويتين الرئيسيتين في البلاد، الفلمنكيون الذين يتحدثون الهولندية، ويشكلون 60% من السكان، والوالونيون الذين يتحدثون الفرنسية، ويشكلون 40%. (هناك أيضًا مجتمع صغير ناطق بالألمانية يحظى باعتراف رسمي). ويهيمن كل من الفلمنكيين والوالونيين على مناطق مختلفة من البلاد، ويعيشون معًا بشكل غير مريح منذ تأسيس بلجيكا في 1830 بعد الانفصال عن هولندا. وعندما يصوت البلجيكيون في يونيو المقبل، فسوف يختارون أعضاء برلماناتهم الإقليمية والفيدرالية والأوروبية.
5 نوفمبر - أمريكا
المرشحون المتنافسون بها هم الرئاسة، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب الأميركي. ومن المقرر أن يكون السباق الرئاسي بمثابة إعادة لـ2020، حيث يتنافس جو بايدن ضد دونالد ترمب. وإذا فاز ترمب فسوف ينضم إلى جروفر كليفلاند بوصفه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تولى فترتين غير متتاليتين. لكن السباق لا يجذب اهتماما كبيرا بسبب المخاوف من أنه قد يؤدي إلى زوال الديمقراطية الأمريكية، وقلب النظام العالمي رأسا على عقب.
وكان إصرار ترمب على رفض كل الأدلة التي تشير إلى أن انتخابات 2020 سُرقت منه، وحديثه عن ((الانتقام)) من أولئك الذين عارضوه، سببا في إثارة تحذيرات من أنه عازم على وضع الولايات المتحدة على ((الطريق إلى الديكتاتورية)). وعلى نحو مماثل، كانت هجماته المستمرة على حلف شمال الأطلسي، واستخفافه بقضية تغير المناخ، ووعوده باستخدام التعريفات الجمركية لفرض طوق حول الاقتصاد الأمريكي، سببا في تحفيز التكهنات بأن فترة ولايته الثانية كرئيس من شأنها أن تقلب السياسة العالمية رأسا على عقب، ويبدو أن الجمهوريين مستعدون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ. وعلى العكس من ذلك، يمكن للديمقراطيين استعادة السيطرة على مجلس النواب.
بلا موعد - جنوب إفريقيا
قد يكون البدء بالديمقراطيات أسهل من الحفاظ عليها. وقد تثبت الانتخابات المقبلة في جنوب إفريقيا هذه الفرضية. فعلى مر السنين، فشلت حكومة جنوب إفريقيا في تحقيق النتائج التي توقعها العديد من الناخبين، في حين بدا زعماء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المهيمن على السياسة في جنوب أفريقيا منذ ثلاثة عقود، أكثر اهتماما بالإثراء الذاتي بدلا من حل مشاكل البلاد، وربما تؤدي انتخابات 2024 إلى وقف هذا الانحدار أو تسريعه، التي ستُجرى بموجب قواعد انتخابية جديدة من شأنها تسهيل تحدي الوضع الراهن. فمن بين أمور أخرى، يمكن للمرشحين المستقلين الآن الترشح للمناصب.
أبرز عقبات الانتخابات:
بنغلاديش: ضغط الولايات المتحدة
تايوان: صراع الصين
باكستان: التضخم والكوارث البيئية
إندونيسيا: عدد سكانها الذي يبلغ 275 مليون نسمة موزعين على 17 ألف جزيرة
الهند: عدد سكانها الضخم البالغ 1.4 مليار نسمة، وبها أكثر من مئة لغة
المكسيك: عصابات المخدرات والهجرة
البرلمان الأوروبي: عدد الأوروبيين الذين سيصوتون
بلجيكا: الانقسام بين المجموعتين اللغويتين الرئيسيتين فيها: الفلمنكيون والوالونيون
أمريكا: الخوف من ولايه ثانية لترمب كرئيس
جنوب إفريقيا: فشلت حكومتها في تحقيق النتائج التي توقعها العديد من الناخبين
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