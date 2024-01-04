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10 انتخابات تحت المجهر في 2024

1/4/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت 2024 على لقب ((أم الانتخابات))، حيث ستشهد أكثر من ثلاثين دولة مواطنيها وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، وبعض تلك الانتخابات هي استنتاجات مفروغ منها والاحتمالات فيها قليلة مثل الانتخابات الرئاسية الروسية، ولكن في العديد من البلدان، إن لم يكن معظمها، تظل نتائج انتخاباتها غير واضحة، وستكون النتائج في بعض الحالات ذات أهمية ليس فقط للبلد المعني، ولكن لجيرانه أيضًا، وفي حالة واحدة على الأقل يمكن أن تكون النتائج ذات أهمية لمستقبل النظام العالمي كما نعرفه.
وفيما يلي عشرة انتخابات يجب مراقبتها في 2024:
7 يناير - بنغلاديش
يمكن أن تكون الانتخابات الأولى لـ2024 واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل، حيث تتعرض رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة لضغوط من الولايات المتحدة التي فرضت قيودا على التأشيرات، ما أدى إلى تعقيد العملية الانتخابية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ومن خلال فرض قيود على التأشيرة، تمارس واشنطن ضغوطا على رئيسة الوزراء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لم تؤت هذه الضغوط ثمارها بعد، حيث زعمت الشيخة حسينة أن إدارة بايدن تحاول إجبارها على التنحي عن السلطة.
13 يناير - تايوان
قد يؤدي التنافس بين ثلاثة من رؤساء البلديات السابقين على رئاسة تايوان إلى عواقب جيوسياسية هائلة، حيث تكمل الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين فترة ولايتها الثانية. وبموجب القانون، لا يمكنها الترشح لولاية ثالثة، ليكون السؤال: من سيخلفها؟.
ويدخل سباق الرئاسة نائب الرئيس الحالي زميل تساي في الحزب التقدمي الديمقراطي، لاي تشينغ تي، الذي كان في السابق عمدة مدينة تاينان، رابع أكبر مدينة في تايوان، والمعارضان الرئيسيان: لاي هم هو يو-إيه من حزب الكومينتانغ (KMT)، وكو وين جي، مؤسس حزب الشعب التايواني (TPP)، وهو العمدة السابق لمدينة تايبيه الجديدة، عاصمة تايوان.
وفي الشهر الماضي، سعى الكومينتانغ والشراكة عبر المحيط الهادئ إلى تحسين فرصهما في حرمان لاي من الرئاسة من خلال التوصل إلى اتفاق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. ومع ذلك، انهارت الصفقة بسرعة. وجاء هذا التطور بمثابة خيبة أمل للصين، فهي تنظر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره تهديدا لسياسة ((صين واحدة)) التي تنتهجها.
كما أن رغبة الحزب التقدمي الديمقراطي في بناء قوات الدفاع التايوانية، والاقتراب من الولايات المتحدة لم تؤديا إلا إلى زيادة التوترات. وكانت بكين مقيدة نسبيا في تعاملها مع تايوان خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، ومن الممكن أن يتغير ذلك إذا أصبح لاي رئيسا.
8 فبراير - باكستان
واجهت باكستان تأجيل انتخاباتها مرات عديدة. ففي أغسطس، دعا رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف إلى حل البرلمان الباكستاني. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في غضون تسعين يومًا. مع ذلك، أجلت لجنة الانتخابات الباكستانية الانتخابات، أولا إلى وقت ما في يناير 2024، ثم حتى 8 فبراير 2024. وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير للتصويت، بينما السبب الأكبر هو أن باكستان متورطة في اضطرابات سياسية منذ ما يقرب من عامين.
وفي أبريل 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء عمران خان، نجم الكريكيت السابق، في تصويت بحجب الثقة. وبدلا من التقاعد، قاد خان الاحتجاجات الرامية إلى إرغام خليفته شريف على ترك منصبه. وسرعان ما وجد خان أن الجيش الباكستاني يقمع أنصاره، ويتهمه المدعون الباكستانيون بتلقي الرشاوى. ونفى خان هذه الاتهامات، لكن تمت إدانته وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ثم اتُهم في نوفمبر بتسريب أسرار الدولة.
وأيا كان من سيصبح رئيس وزراء باكستان المقبل، فسوف يواجه صعوبات في معالجة التضخم، وأضرار الكوارث البيئية.
14 فبراير - إندونيسيا
تعتبر إندونيسيا الانتخابات إنجازا لوجستيا هائلا تحت أي ظرف من الظروف، ولكن تكمن صعوبتها بسبب عدد سكانه الذي يبلغ 275 مليون نسمة، موزعين على 17 ألف جزيرة، والقيام بكل ذلك في يوم واحد. بينما يمنع دستورها الرئيس الحالي جوكو ويدودو (جوكوي) من الترشح لولاية ثالثة، والمرشحون الثلاثة الرئيسيون ليحلوا محله هم: غانجار برانوو، وأنيس باسويدان، وبرابوو سوبيانتو، الذي يعد المرشح الأوفر حظا. وإذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات في 14 فبراير، فسوف يتنافس أعلى مرشحين في جولة أخيرة من التصويت.
أبريل ومايو - الهند
إن الانتخابات الوطنية في الهند تشهد عجائب الديمقراطية، فهي دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ويتحدثون أكثر من مئة لغة، ويستخدمون صناديق الاقتراع بدلاً من السلاح أو امتياز الأسرة الحاكمة لتحديد من سيحكمها.
لذا سينتخب الهنود أعضاء البرلمان الوطني الثامن عشر (لوك سابها)، وسيختار الحزب أو الائتلاف الذي يسيطر على ((لوك سابها)) بدوره رئيس الوزراء، وهناك احتمالات جيدة بأن يفوز ناريندرا مودي وحزبه ((بهاراتيا جاناتا)) بالانتخابات الثالثة على التوالي، وبالتالي يتجنبان الحاجة إلى الاعتماد على ائتلاف للحكم.
وفي وقت سابق، فاز ((بهاراتيا جاناتا)) بالانتخابات في ثلاث ولايات هندية، ما يدل على أن رسالة الحزب لا تزال تلقى صدى لدى الناخبين، بينما الواقع أن استطلاعات الرأي تُظهر أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة هنود يوافقون على أداء ((مودي)) الوظيفي، وهو الرقم الذي يتمنى أي رئيس دولة ديمقراطي أن يحصل عليه. ويعكس نجاح مودي عدة عوامل، فعلى الجانب الإيجابي، ينمو الاقتصاد الهندي 7%، ما يؤدي إلى رفع الدخل في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الشعور بأن الغد سيكون أفضل من اليوم. وعلى الجانب السلبي، سجنت وأرهبت حكومة مودي المعارضين في حين تعمل على تضييق المجال أمام النقاش السياسي.
2 يونيو - المكسيك
من المرجح أن يكون للمكسيك أول رئيسة، حيث يمنع الدستور المكسيكي الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المعروف باسم ((أملو))، من السعي لإعادة انتخابه حتى لو كانت نسبة تأييده (66%) تجعله موضع حسد القادة المنتخبين في جميع أنحاء العالم.
وتعهدت أملو كلوديا شينباوم، التي تتزعم حزب ((مورينا)) الحاكم كمرشحة له، وهي عمدة مدينة مكسيكو السابقة وحليفة قديمة لـAMLO، بأنها ستتحمل ((المسؤولية الكاملة)) عن مواصلة سياسات أملو.
بينما اجتمعت أحزاب المعارضة الرائدة في المكسيك تحت راية الجبهة العريضة ((من أجل المكسيك))، لتقديم زوتشيتل جالفيز كمرشحة لها، وهي عضوة سابقة في مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط. لكن تتمتع ((شينباوم)) حاليًا بتقدم مريح في استطلاعات الرأي، حيث ساعدتها بلا شك في ذلك شعبية أملو، لذا يمكنها الإشارة إلى العديد من نجاحات أملو، وأبرزها انخفاض معدل الفقر، ونمو الاقتصاد بأكثر من 3%، وتباطؤ التضخم. لكن الجريمة والعنف، اللذين يرتبط معظمهما بعصابات المخدرات، يظلان يمثلان مشكلة كبيرة، حيث أدى تهريب ((الفنتانيل)) عبر الحدود إلى الولايات المتحدة إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ودعوة الجيش الأمريكي إلى مهاجمة العصابات. في الوقت نفسه، فإن الهجرة إلى الولايات المتحدة، التي يقوم بها أشخاص يستخدمون المكسيك ممر عبور، تزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
من 6 إلى 9 يونيو - البرلمان الأوروبي
الاتحاد الأوروبي لديه برلمان يتمتع بسلطة واحدة مهمة، وهي أنه صاحب الكلمة الفصل في اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، القوة الحقيقية للاتحاد الأوروبي. ولم تعلن أورسولا فون دير لاين بعد ما إذا كانت تنوي الترشح لولاية ثانية، مدتها خمس سنوات، كرئيسة أم لا. وسيختار مواطنو الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي 720 برلمانيًا، للعمل في الفترة من 2024 إلى 2029، وهذا يزيد بخمسة عشر مقعدًا على العدد الموجود في البرلمان الأوروبي الحالي، الذي انعقد في 2019، حيث تصوت كل دولة عضو على قائمتها الخاصة من البرلمانيين.
والحد الأدنى لسن التصويت هو ستة عشر عامًا (النمسا وألمانيا ومالطا)، على الرغم من أنه في معظم الدول الأعضاء يبلغ ثمانية عشر عامًا، لذلك يحق لأكثر من أربعمائة مليون أوروبي التصويت، ما يجعل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي ثاني أكبر انتخابات في العالم بعد الانتخابات الوطنية في الهند.
والسؤال الحاسم الآن هو: كم عدد الأوروبيين الذين سيصوتون في يونيو المقبل؟، حيث بلغت نسبة المشاركة في 2019 51%، وهذا ليس رقما مثيرا للإعجاب بالمعايير العالمية. مع ذلك، فقد كانت هذه أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي منذ ربع قرن.
9 يونيو - بلجيكا
تتمتع بلجيكا ببعض من أكثر السياسات إثارة للاهتمام في العالم، حيث تحمل بلجيكا حرفيًا الرقم القياسي العالمي في موسوعة ((غينيس)) لأطول فترة دون تشكيل حكومة. فبعد الانتخابات الوطنية في يونيو 2010، استغرق الأمر 541 يوما، أو ما يقرب من ثمانية عشر شهرًا، حتى تتمكن بلجيكا من تشكيل الحكومة. ويرجع قدر كبير من التعقيد الذي تتسم به السياسة البلجيكية إلى الانقسام بين المجموعتين اللغويتين الرئيسيتين في البلاد، الفلمنكيون الذين يتحدثون الهولندية، ويشكلون 60% من السكان، والوالونيون الذين يتحدثون الفرنسية، ويشكلون 40%. (هناك أيضًا مجتمع صغير ناطق بالألمانية يحظى باعتراف رسمي). ويهيمن كل من الفلمنكيين والوالونيين على مناطق مختلفة من البلاد، ويعيشون معًا بشكل غير مريح منذ تأسيس بلجيكا في 1830 بعد الانفصال عن هولندا. وعندما يصوت البلجيكيون في يونيو المقبل، فسوف يختارون أعضاء برلماناتهم الإقليمية والفيدرالية والأوروبية.
5 نوفمبر - أمريكا
المرشحون المتنافسون بها هم الرئاسة، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب الأميركي. ومن المقرر أن يكون السباق الرئاسي بمثابة إعادة لـ2020، حيث يتنافس جو بايدن ضد دونالد ترمب. وإذا فاز ترمب فسوف ينضم إلى جروفر كليفلاند بوصفه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تولى فترتين غير متتاليتين. لكن السباق لا يجذب اهتماما كبيرا بسبب المخاوف من أنه قد يؤدي إلى زوال الديمقراطية الأمريكية، وقلب النظام العالمي رأسا على عقب.
وكان إصرار ترمب على رفض كل الأدلة التي تشير إلى أن انتخابات 2020 سُرقت منه، وحديثه عن ((الانتقام)) من أولئك الذين عارضوه، سببا في إثارة تحذيرات من أنه عازم على وضع الولايات المتحدة على ((الطريق إلى الديكتاتورية)). وعلى نحو مماثل، كانت هجماته المستمرة على حلف شمال الأطلسي، واستخفافه بقضية تغير المناخ، ووعوده باستخدام التعريفات الجمركية لفرض طوق حول الاقتصاد الأمريكي، سببا في تحفيز التكهنات بأن فترة ولايته الثانية كرئيس من شأنها أن تقلب السياسة العالمية رأسا على عقب، ويبدو أن الجمهوريين مستعدون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ. وعلى العكس من ذلك، يمكن للديمقراطيين استعادة السيطرة على مجلس النواب.
بلا موعد - جنوب إفريقيا
قد يكون البدء بالديمقراطيات أسهل من الحفاظ عليها. وقد تثبت الانتخابات المقبلة في جنوب إفريقيا هذه الفرضية. فعلى مر السنين، فشلت حكومة جنوب إفريقيا في تحقيق النتائج التي توقعها العديد من الناخبين، في حين بدا زعماء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المهيمن على السياسة في جنوب أفريقيا منذ ثلاثة عقود، أكثر اهتماما بالإثراء الذاتي بدلا من حل مشاكل البلاد، وربما تؤدي انتخابات 2024 إلى وقف هذا الانحدار أو تسريعه، التي ستُجرى بموجب قواعد انتخابية جديدة من شأنها تسهيل تحدي الوضع الراهن. فمن بين أمور أخرى، يمكن للمرشحين المستقلين الآن الترشح للمناصب.
أبرز عقبات الانتخابات:
بنغلاديش: ضغط الولايات المتحدة
تايوان: صراع الصين
باكستان: التضخم والكوارث البيئية
إندونيسيا: عدد سكانها الذي يبلغ 275 مليون نسمة موزعين على 17 ألف جزيرة
الهند: عدد سكانها الضخم البالغ 1.4 مليار نسمة، وبها أكثر من مئة لغة
المكسيك: عصابات المخدرات والهجرة
البرلمان الأوروبي: عدد الأوروبيين الذين سيصوتون
بلجيكا: الانقسام بين المجموعتين اللغويتين الرئيسيتين فيها: الفلمنكيون والوالونيون
أمريكا: الخوف من ولايه ثانية لترمب كرئيس
جنوب إفريقيا: فشلت حكومتها في تحقيق النتائج التي توقعها العديد من الناخبين

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