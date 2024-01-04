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2023.. قال المنجمون وما صدقوا

1/4/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ما بين كوارث لم تحدث، وحروب لم تقع، واغتيالات لم تتم، ومصالحات لم تعقد، وسلام لم يتكرّس، واتفاقيات لم تبرم، سقطت كثير من توقعات المنجمين الذين شغلوا الناس وملأوا وسائل الإعلام التي تسابقت على الاحتفاء بتنبؤاتهم التي صارت طقسا سنويا يحتفى به، فتدغدغ المشاعر هنا، وتثير المخاوف هناك.
وفي 2023 الذي طوى صفحاته منذ أيام كانت تكهنات كبار المنجمين المتنبئين قد ذهبت أدراج الرياح، وثبت أنها لم تكن أكثر من أقاويل بلا سند، على الرغم من أنها كانت تتقاطع في بعض الأحيان مع بعضها بعضا، حتى ليخال للمرء أنها قد تبدو صادقة نتيجة الاتفاق عليها بين أكثر من منجم، لكن الوقائع أثبتت أن العام انقضى وأن كثيرا مما توقع هؤلاء أنه سيحدث فيه لم يحدث، حتى استحقوا: ((قال المنجمون وما صدقوا)).
وما يلفت النظر أن ثمة إلحاح إعلامي على أن تنبؤات وتوقعات بعض المتنبئين تصيب في غالبها، وهو ما يمارس على سبيل تكريس وتصديق هؤلاء المتنبئين، والتعامل مع تنبؤاتهم على أنها بمثابة حقائق ووقائع قادمة، حيث دأب الإعلام على وصف توقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف بأنها تصدق وتصيب في 90 % منها، فيما قيل عن العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا التي شغلت العالم بتوقعاتها التي اشتملت على أكبر أحداث القرن الـ20 أنها تصدق بواقع 85 % من توقعاتها.
في المقابل، يربط كثيرون أحداثا عدة في المنطقة والعالم مع تكهنات اللبناني ميشيل حايك بشأنها على الرغم من أنه يصيغ توقعاته في أحيان كثيرة بمصطلحات عائمة يمكن ربطها بكثير من الأحداث التي تقع على الرغم من عدم تصريحه تحديدا بها، فيما بدأت الأضواء تنحسر أخيرا عن اللبناني مايك فغالي الذي باتت كثيرا من توقعاته لا تخيب فقط، بل ويحدث عكسها كذلك، وهو ما أدى إلى تراجع الاهتمام

عام الخيبة
مثل كل عام فائت، يمكن القول إن عام 2023 شكل عام الخيبة لتوقعات كثيرة لبابا فانجا والحايك وعبداللطيف وفغالي.
وعلى الرغم من أن فانجا توفيت قبل أعوام طويلة، إلا أن كبريات الصحف العالمية ما تزال تصر على استحضار تنبؤاتها مطلع كل عام.
وفانجا التي فقدت بصرها عن عمر يناهز 12 استفادت من الأمر بأن أحيطت بهالة الميزة النادرة التي جعلتها قادرة على التنبؤ بأحداث عظيمة قبل حصولها بسنوات طويلة مثل تفكك الاتحاد السوفيتي، وأحداث 11 سبتمبر، وموت الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبل النووية عام 1986، وتسونامي اليابان 2004.
وكانت صحف أميركية وبريطانية أعادت نشر توقعات ((بابا فانجا)) لـ2023، وفيها أثارت مخاوف كثيرة من تفجير محطة نووية ومقتل مئات الآلاف بسلاح بيولوجي، ناهيك عن معاناة العالم من كوراث طبيعية وكذلك كيمياوية.
سلاح بيولوجي
كانت فانجا توقعت استخدام قوة عظمى سلاحا بيولوجيا عام 2023، ومقتل مئات الآلاف.
وتدخل بعض الفيروسات والمواد السامة والبيكتريا والفطريات ضمن مفهوم الأسلحة البيولوجية، لكن العام انطوى ولم تحدث أي كارثة نووية، ولم تُطلق سحب سامة فوق آسيا حسب توقعاتها.
وخابت توقعات فانجا كذلك حين أشارت إلى أن عاصفة شمسية قوية ستهز المناخ هذا العام، لكن العالم ومناخه نجيا من أي عواصف شمسية استثنائية توقع أنصار فانجا أنها ستدهم العالم وتترك آثارها القاسية عليه.

صعود نجم عبداللطيف
صعد نجم ليلى عبداللطيف في سماء التوقعات في السنوات الأخيرة بعدما ربط كثيرون بين توقعاتها وأحداث شهدتها المنطقة والعالم، حتى كرّس هؤلاء مقولة إن 90 % من توقعاتها تصدق، وهو ما ردده الإعلام الذي يحرص على استضافتها نهاية كل عام لتدلي بتوقعاتها للعام الذي يليه.
وخابت توقعات عبداللطيف في أكثر من موقع وعلى أكثر من صعيد للعام 2023، بما فيها الصعيد المحلي اللبناني، فقد توقعت حسم ملف الرئاسة اللبنانية الذي يشهد شغورا منذ نحو 14 شهرا، حيث ما زالت أزمة الشغور الرئاسي متواصلة على الرغم من المساعي المحلية والإقليمية والدولية لحسمها، وعلى الرغم من التحركات المعلنة وتلك الخفية لإنهائه.
كرة محمد صلاح الذهبية
كانت عبداللطيف توقعت كذلك أن يتوج المصري محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، لكنه خرج من قائمة الـ10 الأوائل في ترتيب الجائزة منذ أن ترشح لها للمرة الأولى عام 2018.
وكان صلاح راوح بين المركز الخامس والسابع في أعوام 2018 و2019 و2021 و2022، قبل أن يخالف توقعات عبداللطيف ويغادر قائمة الـ10 الأوائل في 2023.

خيبات أخرى
إضافة إلى مجانبة توقعها للرئاسة اللبنانية، وفوز صلاح، خابت توقعات عبداللطيف في حديثها عن عملية اختطاف كبرى قالت إنها ستهز العالم، مشيرة إلى وجود رهائن في وسيلة نقل عامة، وطلبات غريبة من الخاطفين، لكن تلك العملية لم تحدث ولم يهتز العالم لعمليات اختطاف تمت في وسيلة نقل عامة.
كما لم تصب توقعاتها بشأن حدوث موجة سيول وحرائق تعم أنحاء العراق، وبقي كل ما شهده طقس العراق في إطار المتوقع والاعتيادي والمتكرر.
توقعات من باب المتوقع
تتكئ ليلى عبداللطيف أحيانا على الأشياء التي يمكن للجميع توقعها باعتبارها صارت أقرب إلى العرف والمعهود، أو باعتبارها نتيجة منطقية للمقدمات التي تحدث، فليس مفاجئاً ولا يحتاج إلى تنبؤ وتكهن الحديث عن أن السعودية (ستعيش) في 2023 عاما من الانتعاش الاقتصادي، لأن كل العمل كان يمضي نحو هذا الشأن، والمقدمات لا بد أن تفضي إلى نتائج.
كما توقعت فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية، وهذا أمر كان يمكن للجميع توقعه، ولا يحتاج متنبئا أو خبيرا فلكيا، لكن استخدام مثل هذه الأمور القريبة من البديهيات يعزز عند أنصارها أنها تصيب في توقعاتها فيما لا يعدو عند المطلعين أكثر من تأكيد المؤكد أو توقع المتوقع.
سلاح بدل السلام يُسقط حايك
في نهاية كل عام يحمل ميشيل حايك أوراقه ويجلس على كرسيه مقابلا لكاميرا التلفزيون ليدلي بسلسلة توقعاته التي تنطلق من لبنان لتشمل الوطن العربي والعالم، وتعرج من الساسة حتى الفنانين، ومن السياسة حتى الكوارث الطبيعية.
وعن عام 2023 أطلق حايك بأسلوبه الذي يعتمد صياغة تقبل كثيرا من الاحتمالات نحو 230 توقعا، لكن بعض أهمها خاب تماما.
ولعل الخيبة الأكبر لتوقعاته تجسدت حين قال إن ((السلام سيغزو غزة))، ولربما كان صدق لو قال إن ((السلاح سيغزو غزة))، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي والحرب تعيث في أرجاء غزة موقعة أكثر من 22 ألف شهيد فلسطيني.
وبدل السلام الذي بشّر به حايك حلت الحرب في أقسى وأبشع صورها.
خيبات سياسية
تواصلت خيبات توقعات حايك في الشأن السياسي، فقد توقع أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ((سيأخذ حق مصر في سد النهضة)) الذي تبنيه إثيوبيا، لكن العام انطوى وما زالت المفاوضات بشأن السد وحصص المياه المقررة فيه للسودان ومصر تصطدم بتعنت إثيوبي.
كما توقع حايك مصالحة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وعلى الرغم من أن مقدمات حدثت لتقارب تركي سوري إلا أن الأسد رفض أي لقاء بإردوغان ومضى العام دون أن يأتي هذا اللقاء.
الطبيعة تمارس الإفشال
بدورها، جاءت وقائع الطبيعة لتفشل عددا آخر من توقعات حايك، فمثلما فعلت عبداللطيف التي توقعت أن هناك سيولا وغيرها من الظواهر ستدهم العراق، توقع حايك أن تضرب ظواهر طقسية خارقة العراق، لكن هذا لم يحدث.
اللعبة ذاتها
يمارس حايك كذلك مثلما تفعل عبداللطيف لعبة توقع المتوقع، فقد أشار إلى أن السعودية ستحول الشرق الأوسط إلى عالم أخضر، وهو مشروع قائم ومعلن.
كما تحدّث عن عواصف قوية تضرب سواحل مدينة طرطوس وهذا أمر متكرر لا يحتاج توقعات.
تراجع الأحوال يفضخ فغالي
على غرار فانجا وعبداللطيف وحايك مضت توقعات مايك فغالي، بل كان سقوطها أشد وقعا.
وشكلت سوريا ميدانا واسعا لتوقعات فغالي، فقد توقع أن تشهد سوريا في 2023 تحسنا في الأوضاع الاقتصادية، وأن يكون الاقتصاد من أولويات حكومتها، وأن تستقطب استثمارات كبيرة، وأن تجد حلولاً كبيرة في أزمة الكهرباء، وأن العلاقة السورية اللبنانية ستتحسن.
وجاءت توقعات تحسن الاقتصاد السوري لدى فغالي معاكسة تماما لتوقعات البنك الدولي التي أشارت إلى انكماش الناتج المحلي السوري بنسبة 5.5 % خلال 2023، كما تأكد أن توقعات فغالي كانت عكس الوقائع بالنظر كذلك إلى سعر صرف الليرة السورية الذي كان بنحو 7550 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، لكنه انحدر ليصل إلى 14600 ليرة مقابل الدولار عند نهاية العام، أي أن سعرها تراجع بنسبة 107% خلال 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة 95 % في عام 2022.
لا هجرات إلى البلدان العربية
توقع فغالي أن تشهد بعض الدول العربية موجة هجرة عالمية إليها خلال 2023، لكن تلك الهجرات بقيت مجرد تكهنات لم تصدق على أرض الواقع، وما زالت البلدان العربية أو عدد منها مصدرة للمهاجرين وليست مستقبلة لهم.
كما اتفق فغالي مع عبداللطيف وحايك بأن كوارث طبيعية ستقع في مناطق مختلفة من العالم، لكنه اختلف عنهما بأن هذه الكوارث ((ستعيد التوازن إلى الأرض))، إلا أن الكوارث لم تأت، والتوازن لم يتحقق.
توقعات فانجا الخائبة في 2023
ـ تفجير محطة نووية.
ـ مقتل مئات الآلاف بسلاح بيولوجي.
ـ العالم يعاني من كوراث طبيعية وكذلك كيمياوية.
ـ عاصفة شمسية قوية ستهز المناخ.
ـ سحب سامة فوق آسيا.
توقعات لم تصب لليلى عبداللطيف في 2023
ـ حسم ملف الرئاسة اللبنانية.
ـ تتويج المصري محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية.
ـ عملية اختطاف كبرى ستهز العالم.
ـ رهائن في وسيلة نقل عامة وطلبات غريبة من الخاطفين.
ـ موجة سيول وحرائق تعم أنحاء العراق.
توقعات حايك غير الصائبة في 2023
ـ السلام سيغزو غزة.
ـ مصر ستأخذ حقها في سد النهضة.
ـ مصالحة ولقاء بين إردوغان والأسد.
ـ ظواهر طقسية خارقة تضرب العراق.
توقعات أفشلت فغالي 2023
ـ سوريا ستشهد تحسنا في الأوضاع الاقتصادية.
ـ حلول كبيرة لأزمة الكهرباء في سوريا.
ـ موجة هجرة عالمية إلى بعض البلدان العربية.
ـ كوارث طبيعية ستعيد التوازن إلى الأرض.

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