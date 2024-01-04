Friday, 05 January 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختلاق وحرمان جناية الخطاب الأكاديمي الغربي على التاريخ الفلسطيني

1/4/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) في الجامعات الغربية لا يوجد منبر داخل التخصصات العلمية يمكن مقارنته بمشروع التأريخ الهندي، المعروف باسم ((سبالترن))، الذي يسمح بسرد رواية التاريخ من وجهة نظر مختلفة.
بهذه النظرة، يقتحم أستاذ الدراسات الدينية رئيس القسم بجامعة إستيرلينج الأسكتلندية((كيت وايتلام)) مقاربته للتاريخ الفلسطيني من خلال كتابه ((اختلاق إسرائيل القديمة.. إسكات التاريخ الفلسطيني))، ذاهبا إلى أن مسألة تحديد موقع للدراسات الفلسطينية يظل شيئا في غاية الأهمية، إذ لا يُسمح للتاريخ الفلسطيني بأن يسرد وجهة نظره ضمن أقسام التاريخ في الجامعات الغربية ، وأن إنجاز هذه المهمة بجدية كافية هو وحده الذي سيجعل من الممكن انتزاع التاريخ الفلسطيني، وتحريره من قبضة المصالح التي أسهمت في إسكاته طوال هذه المدة الطويلة من الزمن.
اكتشاف التراث الحضاري
يرى ((وايتلام)) أنه حتى نتمكن من تحقيق هذه الفكرة سيكون من المحتم التحرر من قبضة وقيود الدراسات التوراتية، ومن ثم المطالبة بموقع للتاريخ الفلسطيني ضمن الخطاب الأكاديمي في أقسام التاريخ، الذي تجاهل هذا التاريخ على أساس أنه جزء من تاريخ إسرائيل القديمة المستند إلى التوراة. كما يرى ((وايتلام)) أن ((التحدي الرئيس يظل في إعادة اكتشاف التراث الحضاري والثقافي والفني لفلسطين القديمة، الذي نشهده من خلال النصوص المكتوبة وأشكال التراث الأخرى، ومنها التوراة العبرية والأواني الفخارية والمصنوعات اليدوية والأبنية التذكارية والآثار المادية، وهذه كلها تشهد على منجزات سكان فلسطين. وهذه بالتأكيد، فكرة تستحق السعي وراءها)).
حرمان التاريخ الفلسطيني
يؤكد الكتاب الذي يرتكز معظمه على تسليط الضوء على أعمال الباحثين التوراتيين ، وتضمين اقوالهم كما وردت على السنتهم، أن الدراسات اللاهوتية والدينية من خلال خطاب الدراسات التوراتية استأثرت بحق تمثيل التاريخ الفلسطيني القديم في فترة العصر البرونزي المتأخر وبداية العصر الحديدي وفترات أخرى كثيرة غيرها. ولقد كان ذلك استمرارا لحق ادعاه الرحالة الأوروبيون خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وخلال هذين القرنين أيضا، أصبح التاريخ الفلسطيني أحد التواريخ الكثيرة ((المستبعدة)) من التاريخ جراء التسلط الذي مارسه المتخصصون في الدراسات التوراتية والمؤرخون وعلماء الآثار على تاريخ فلسطين والشرق الأدنى، وكانت نتيجة ذلك حرمان التاريخ الفلسطيني من مكان خاص به في الخطاب الأكاديمي الغربي. وتزامن اهتمام أوروبا الإستراتيجي بفلسطين مع سعيها لمعرفة جذور حضارتها كما حددتها إسرائيل القديمة والتوراة.
وبقبول المتخصصين التوراتيين بشكل عام بتصور الماضي كما جاء في التراث التوراتي، فقد بدأوا بالبحث عن الوجود المادي لإسرائيل من خلال الآثار والمباني الباقية في تلك الأرض، فكان ما وجدوه، أو ما كانوا ميالين إلى أن يجدوه، هو إسرائيل شبيهة بدولهم القومية.
صعود الحركة الصهيونية
يوضح الكتاب كيف أن الدراسات الأكاديمية في الجامعات الغربية صُورت إسرائيل بأنها دولة ناشئة، بحيث تبحث عن وطن قومي تستطيع أن تعبر فيه عن وعيها القومي. وفي القرن العشرين، هيمن هذا الإسقاط لإسرائيل القديمة على فترة العصر البرونزي المتأخر وبداية العصر الحديدي. وقد ازدادت أهمية هذا التمثيل للماضي، وأصبح أكثر نفوذا مع صعود الحركة الصهيونية التي هي في جوهرها مشروع أوروبي، وكان تاريخها يُنظر إليه على أنه مرآة عاكسة لغزو إسرائيل القديمة الأرض الذي أعقبه إنشاء دولة قومية تمكنت بسرعة من السيطرة على المنطقة.
ويقول ((وايتلام)): ((بشكل عام، فإن ما نراه هنا هو رواية أصلها star narrative الاجتماعي والسياسي الذي انبثقت منه الدراسات التوراتية حديثا))، متناولا تأثير ذلك على دراسة إسرائيل القديمة، وإسكات التاريخ الفلسطيني في الفصل الأول من الكتاب.
أما استكشاف الميدان السياسي، الذي تقدمت فيه تلك الدراسات التوراتية، فهو ليس مفهوما بما فيه الكفاية، أو حتى معترفا به - بحسب وايتلام - الذي يصفه بأنه ((اهتمام لا يزال في بداياته الأولى)).
أما الجوهر الأساسي لمضمون الكتاب فهو ((محاولة لتفصيل تأثيرات التغيرات العميقة التي شهدتها الدراسات التوراتية خلال العقدين الأخيرين أو أكثر في البحث التاريخي))، فالتقارب القوي بين الأعمال الأدبية للنصوص التوراتية قد تحالف مع اتجاهات اجتماعية علمية، لإنشاء التاريخ الإسرائيلي، وأدى إلى ما يمكن تسميته تحولا أو تغييرا كبيرا في النموذج paradigm shift في دراسة التوراة العبرية. غير أن هذا التحول يبدو ظاهريا أكثر من كونه حقيقيا فيما يتعلق بتمثيل التاريخ الإسرائيلي القديم، أو بإدراك التاريخ الفلسطيني القديم.
وفي مناقشة هذا التحول، من المعتاد التركيز على التاريخ الروائي للتوراة العبرية، وما له من تأثير في الدراسات التوراتية.
نافذة تلهب الخيال
ينتقد الكتاب أحد الأكاديميين العاملين في هذا الحقل، وهو نورث Noth، الذي يرى تواصلا بين الماضي والحاضر يربط بين دولة إسرائيل الحديثة وبحثه عن التاريخ القديم لإسرائيل. ويقول عنه: ((على الرغم من أنه يدعي أنه من غير الملائم أن يوسع دائرة بحثه بشكل متواصل من الماضي إلى الحاضر، فإنه لا يعترف بأن وجود الدولة القومية نفسه في الوقت الحاضر هو الذي شكّل كثيرا من افتراضات البحث التاريخي في هذا المجال)).
إن الافتراض السائد بوجود صلة مباشرة بين إسرائيل القديمة والدولة الإسرائيلية الحديثة ـ الذي تلخص، في اعتقاده، بعودة هذا الشعب إلى وطنه في أرض إسرائيل القديمة - هو الذي يحدد مسبقا نتيجة البحث. إن اختيار تعبير ((الوطن)) homeland له دلالات مهمة في سياق ((وعد بلفور)) الذي وعد اليهود بوطن طبيعي (natural home) في فلسطين. وكذلك، فإن الاهتمام الهائل بالبحث عن جذور إسرائيل القديمة، لإضفاء الشرعية على الدولة الحديثة، هو الذي يسيطر على الخطاب التاريخي ويُسكت البحث عن تاريخ أعم للمنطقة.
((راضٍ عن هذه التواريخ)) (يقصد التاريخ لوقت طويل جدا ).. إن أعمال بروديل، التي تحتل مكانة السيادة والمليئة ببصيرة نافذة تلهب الخيال، قد علمتني أن هناك عدة مظاهر للتاريخ لم تخاطبها تواريخنا السياسية واللاهوتية، وهذا هو ما ألهب خيالي لكي اضطلع بهذا المشروع الضخم في محاولة كتابة تاريخ فلسطين القديم، ولكنني لم أر الصعاب الكامنة التي واجهت هذا المشروع إلا بالتدريج، وهذه الصعاب كانت بحاجة إلى أن تربط بالسياق السياسي والاجتماعي الأوسع لعلوم القرن العشرين.
الوقائع المادية
إن تاريخ فلسطين، وقد نقول التاريخ القديم بشكل عام، يهيمن عليه النمو أو التناقص السكاني (الديموغرافي) مقترنا بالتوسع والانكماش الاقتصادي والتجاري. وإذا لم نفهم هاتين الدعامتين (الركيزتين) المتلازمتين للمجتمع القديم، أي السكان والاقتصاد، أو العوامل المؤثرة فيهما، فلن يكون بإمكاننا فهم هذا التاريخ، فالعديد من المعلومات التي تتعلق بهذه المجالات لا تزال غير منشورة، ما يعيق استكمال البحث.
غير أن شبكة العلاقات المسيطرة على هذه الأبحاث العلمية هي التي تشكل العائق الأكبر. في الماضي، تم تجاهل العديد من هذه الأفكار، خاصة في التواريخ التوراتية، ليس فقط لأن المعلومات كانت ناقصة، ولكن السبب الأهم هو الاعتقاد السائد بأن هذه المعلومات غير مهمة. لقد حالت العوامل الثقافية والسياسية، التي هيمنت على خطاب الدراسات التوراتية في دراسة تاريخ إسرائيل القديم، دون تطوير إستراتيجية للتحقيق في هذه القضايا. وما يدعو إلى السخرية أن العديد من أعمال التنقيب الأثرية والاستطلاعات المحلية ومواقع التنقيب، التي أدت إلى هذا التحول في النموذج، تهيمن عليها فكرة البحث عن إسرائيل القديمة، وعن الوقائع المادية التي يفترض أنها سوف تلقي الأضواء على التوراة العبرية، لذلك من المهم تحديد مفهوم دقيق وواضح لتاريخ فلسطين، ومن ثم تخطيط إستراتيجيات للبحث عن هذا التاريخ.
العلاقة التاريخية
في 1996، عندما سئل إدوارد سعيد عن أفضل كتاب قرأه، أوضح أنه كتاب كيث وايتلام ((اختلاق إسرائيل القديمة)). وقال عن الكتاب إنه عمل أكاديمي من الطراز الأول، وكاتبه يتمتع بجرأة كبيرة في نقده العديد من الفرضيات حول تاريخ إسرائيل التوراتي.
ومن أهم النتائج التي يصل إليها هذا الكتاب المهم - الذي نقلته للعربية الدكتورة سحر الهنيدي - أنه يقلب صورة العلاقة التاريخية بين اليهود والفلسطينيين القدماء رأسا على عقب. فبعد أن كان الباحثون الذين زيفوا تاريخ تلك الفترة، لخدمة مصالح سياسية تتعلق بأحداث التاريخ المعاصر، يسكتون تماما عن التاريخ الفلسطيني القديم، ولا يتناولونه إلا بقدر ارتباطه بدولة إسرائيل القديمة التي اختلقوها ومهدوا لها، أكد ((وايتلام)) أن التاريخ اليهودي القديم هو مجرد جزء من التاريخ الكنعاني أو الفلسطيني القديم، وينتهي إلى ضرورة إحياء هذا التاريخ ودراسته، بوصفه موضوعا قائما بذاته، لا مجرد إطار للسياق الذي ظهرت فيه مملكة إسرائيل القديمة التي يشكك المؤلف في وجودها أصلا، ويراها مجرد اختلاق قام به باحثون مغرضون تحركهم دوافع سياسية ومصالح تتعلق بالأوضاع الحاضرة.
الكتاب يهم دارسي التاريخ والدراسات الدينية وعلماء الاجتماع والمهتمين بالسياسة المعاصرة في الشرق الأوسط، وكل المهتمين بالتاريخ القديم لفلسطين وإسرائيل.

MENAFN04012024000089011017ID1107687026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث