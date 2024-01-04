من عرف العرب بالشعر الطلق؟

(MENAFN
- Al Watan) حين يختلف اثنان على رأي رجل ثالث، ويمتد بهما الخلاف، فإن حل خلافهما هو في الرجوع إلى الرجل الثالث منشئ الخلاف، ليحتكما إليه ويسألانه عن حقيقة الموضوع الذي كان هو خالقه.
هل تساءل أحد ممن يتابعون تصارع الحديث والقديم في الشعر العربي أو يشاركون به من طرف آخر قد يكون طرفا ثالثا في الخلاف؟ كلا، لأن الظاهر في سياق المساجلات بين شعراء الشعر الحر والشعراء الكلاسيكيين هو العكس.
قد يبدو جميلا إذن أن تقول الآن من هو ذلك الطرف الثالث في الخلاف، أو بالأصح، من هو أحد منشئ الخلاف.
ألبير أدیب مخضرم.. مخضرم في حياته لا في أدبه.. يعرفه القدامي مديرا عاما لراديو الشرق بعهد الفرنسيين في لبنان، ويعرفونه صحفيا متنقلا في صحف مصر ومجلاتها المحتجب معظمها اليوم، ويعرفه الجدد بصاحب المجموعة ((لن)) ومجلة ((الأدبي))، وقلائل من يقرون اليوم بفضل مجلة ألبير أديب عليهم بالأمس عندما حضنتهم تلك المجلة، وقبلت نتاجهم الذي لم يكن دائما صالحا للنشر، إلا أن الرأي يكاد يكون مستقرا على أن تشجيع أديب نفرا من كتاب البلاد العربية كان مثمرا. وعند سهیل إدریس وعبدالوهاب البياني وجبرا إبراهیم جبرا وأحمد سويد وعبدالملك نوري وخليل حاوي والفيتوري والحيدري، عند هؤلاء وسواهم الخبر اليقين.
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لما ظهرت ((لن)) في شباط 1952 عرفتها دار المعارف المصرية على الغلاف بـ((المجموعة من الشعر الرمزي)). لكن المجموعة ليست رمزية بقدر ما هي تغييرات باطنية بُلور بعضها تلقائيا بلورة رمزية، بينما ذهب بعضها الآخر مذهب الواقعية الإيحائية الموقعة.
وعلى الرغم من كل ما تحمل هذه المجموعة، ومما لا تحمل، ليس هذا هو المهم فيها، فطريقة الأداء هي الأهم، سواء بالنسبة لصاحب المجموعة أو بالنسبة لمتابعي حركة الشعرالحديث ومناهضيها والمشاركين فيها.
((الشعر الطلق.. طلق من كل قيد)).. هذا ما يقوله ألبير أديب، ويؤمن به. ((المستقبل للشعر الطلق)).. وهذا أيضا ما يقوله ويؤمن به. لذلك يصر على الكتابة حرا متحررا، ومتحررا من بعض الوضوح أحيانا.
والواقع أن الشعر الطلق طلق بالفعل من القيود، من الوزن من القافية، وأحيانا من اصطلاحات المعاجم. التركيز فيه على التجربة، ولا قيمة له بدونها. يمر الشاعر بالتجربة، فيعانيها ثم يتناساها، ويتركها تنام في لاوعيه حتى تختمر. وبعدما تختمر، توضع كلمات ويجئ وضعها واعيا، لأنها اختمرت في اللاوعي، وتصبح التجربة ناضجة، لأنها عيشت واقعيا وباطنيا، ويجئ العمل الشعري لتجسيد التجربة عملا واعيا تلقائيا، لا أثر للتفكير المتعمد فيه. ولعل آثار بودلير كلها تولدت هكذا، وتولدت هكذا أشعار رامبو و((قصائد العقلانيين)).
وقريب منا، أوجزت مدام فرانس ده دالماسي هذه الطريقة الشعرية المولد بقولها: ((أغمض عينيك واقطع ما بينك وبين كل ما يحيط بك، لكي ترى العالم بأكثر جلاء وسعة))، وشعراؤنا يغمضون أعينهم، ولكن يغمضون أحيانا وعيهم، فيحفظون فيه مرئياتهم ومحسوساتهم ومعايشاتهم، ليعودوا فيأخذونها شبه جاهزة. هذا مع العلم بأن شعراءنا عندما يغمضون أعينهم لا يرون دائما العالم بأكثر جلاء وأكثر سعة.
ألبير أديب ينظر في الشعر هذه النظرة. إذا قلبت القصيدة العربية التقليدية رأسا على عقب، يقول: يبقى معناها هو إياه، لأنها لا تقوم على تجربة شعرية، ولأن موسيقاها تهريجية عادية. الشعر الطلق تجربة كله.. فيه موسيقى صامتة لا وجود لها في شعرنا التقليدي، لأن قيود شعرنا التقليدي لا تسمح بإیجاد موسیقی صامتة، وأي معنى للشعر إذا لم يكن تجربة معينة تعزفها موسيقى صامتة. من أجل ذلك قصير هو البيت في القصيدة الطلقة. من أجل ذلك قد يقف البيت الواحد عند نقطة نهائية وقد يقتصر على كلمة أو حرف واحد. وحين يطول البيت، وحين تلتقي قافیتان متشابهتان، فلأن رغبة تلقائية أرادت ذلك، لا هندسة سابقة للقصيدة.
1957*
* شاعر وصحفي لبناني ((1937 - 2014)).
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