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من عرف العرب بالشعر الطلق؟

1/4/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) حين يختلف اثنان على رأي رجل ثالث، ويمتد بهما الخلاف، فإن حل خلافهما هو في الرجوع إلى الرجل الثالث منشئ الخلاف، ليحتكما إليه ويسألانه عن حقيقة الموضوع الذي كان هو خالقه.
هل تساءل أحد ممن يتابعون تصارع الحديث والقديم في الشعر العربي أو يشاركون به من طرف آخر قد يكون طرفا ثالثا في الخلاف؟ كلا، لأن الظاهر في سياق المساجلات بين شعراء الشعر الحر والشعراء الكلاسيكيين هو العكس.
قد يبدو جميلا إذن أن تقول الآن من هو ذلك الطرف الثالث في الخلاف، أو بالأصح، من هو أحد منشئ الخلاف.
ألبير أدیب مخضرم.. مخضرم في حياته لا في أدبه.. يعرفه القدامي مديرا عاما لراديو الشرق بعهد الفرنسيين في لبنان، ويعرفونه صحفيا متنقلا في صحف مصر ومجلاتها المحتجب معظمها اليوم، ويعرفه الجدد بصاحب المجموعة ((لن)) ومجلة ((الأدبي))، وقلائل من يقرون اليوم بفضل مجلة ألبير أديب عليهم بالأمس عندما حضنتهم تلك المجلة، وقبلت نتاجهم الذي لم يكن دائما صالحا للنشر، إلا أن الرأي يكاد يكون مستقرا على أن تشجيع أديب نفرا من كتاب البلاد العربية كان مثمرا. وعند سهیل إدریس وعبدالوهاب البياني وجبرا إبراهیم جبرا وأحمد سويد وعبدالملك نوري وخليل حاوي والفيتوري والحيدري، عند هؤلاء وسواهم الخبر اليقين.
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لما ظهرت ((لن)) في شباط 1952 عرفتها دار المعارف المصرية على الغلاف بـ((المجموعة من الشعر الرمزي)). لكن المجموعة ليست رمزية بقدر ما هي تغييرات باطنية بُلور بعضها تلقائيا بلورة رمزية، بينما ذهب بعضها الآخر مذهب الواقعية الإيحائية الموقعة.
وعلى الرغم من كل ما تحمل هذه المجموعة، ومما لا تحمل، ليس هذا هو المهم فيها، فطريقة الأداء هي الأهم، سواء بالنسبة لصاحب المجموعة أو بالنسبة لمتابعي حركة الشعرالحديث ومناهضيها والمشاركين فيها.
((الشعر الطلق.. طلق من كل قيد)).. هذا ما يقوله ألبير أديب، ويؤمن به. ((المستقبل للشعر الطلق)).. وهذا أيضا ما يقوله ويؤمن به. لذلك يصر على الكتابة حرا متحررا، ومتحررا من بعض الوضوح أحيانا.
والواقع أن الشعر الطلق طلق بالفعل من القيود، من الوزن من القافية، وأحيانا من اصطلاحات المعاجم. التركيز فيه على التجربة، ولا قيمة له بدونها. يمر الشاعر بالتجربة، فيعانيها ثم يتناساها، ويتركها تنام في لاوعيه حتى تختمر. وبعدما تختمر، توضع كلمات ويجئ وضعها واعيا، لأنها اختمرت في اللاوعي، وتصبح التجربة ناضجة، لأنها عيشت واقعيا وباطنيا، ويجئ العمل الشعري لتجسيد التجربة عملا واعيا تلقائيا، لا أثر للتفكير المتعمد فيه. ولعل آثار بودلير كلها تولدت هكذا، وتولدت هكذا أشعار رامبو و((قصائد العقلانيين)).
وقريب منا، أوجزت مدام فرانس ده دالماسي هذه الطريقة الشعرية المولد بقولها: ((أغمض عينيك واقطع ما بينك وبين كل ما يحيط بك، لكي ترى العالم بأكثر جلاء وسعة))، وشعراؤنا يغمضون أعينهم، ولكن يغمضون أحيانا وعيهم، فيحفظون فيه مرئياتهم ومحسوساتهم ومعايشاتهم، ليعودوا فيأخذونها شبه جاهزة. هذا مع العلم بأن شعراءنا عندما يغمضون أعينهم لا يرون دائما العالم بأكثر جلاء وأكثر سعة.
ألبير أديب ينظر في الشعر هذه النظرة. إذا قلبت القصيدة العربية التقليدية رأسا على عقب، يقول: يبقى معناها هو إياه، لأنها لا تقوم على تجربة شعرية، ولأن موسيقاها تهريجية عادية. الشعر الطلق تجربة كله.. فيه موسيقى صامتة لا وجود لها في شعرنا التقليدي، لأن قيود شعرنا التقليدي لا تسمح بإیجاد موسیقی صامتة، وأي معنى للشعر إذا لم يكن تجربة معينة تعزفها موسيقى صامتة. من أجل ذلك قصير هو البيت في القصيدة الطلقة. من أجل ذلك قد يقف البيت الواحد عند نقطة نهائية وقد يقتصر على كلمة أو حرف واحد. وحين يطول البيت، وحين تلتقي قافیتان متشابهتان، فلأن رغبة تلقائية أرادت ذلك، لا هندسة سابقة للقصيدة.
1957*
* شاعر وصحفي لبناني ((1937 - 2014)).

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