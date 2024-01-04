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تأملات حول البداية

1/4/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ما البداية، وأين، أو متى؟ إذا كنت قد بدأت بالكتابة، مثلا، وكان السطر قد أخذ مساره فوق الصفحة، فهل هذا هو كل ما حصل بالفعل، ذلك أنني في فعل التساؤل عن معنى ((البداية)) أبدو كأنني تميزت ملامح من الأهمية غامضة في موضع لم يكن يظن أنها توجد فيه من قبل.
يقترح ليفي - شتراوس (C. Levi Strauss) أن تكوين منطق العقل لا يسمح أبدًا بإيضاح المبدأ الذي يقوم عليه تصنيف ما بشكل مسبق، وإنما يتم اكتشاف هذا المبدأ استدلاليًا وفي مرحلة بعدية، أضف إلى ذلك أن اللغة، وهي على ما يبدو أكثر الأدوات التي يستعملها الإنسان في عملية التصنيف تأثيرًا، ليست في رأي ليفي شتراوس إلا إجمالا لا تأمليًا للعقل الإنساني له منطقه الخاص الذي لا يعرف الإنسان عنه شيئًا.
إن تحديد نقطة ما بأنها بداية يعني تصنيفها بعد ظهورها، حتى إذا لم يكن هذا، كما سأحاول أن أوضح، يعني بالضرورة أن استعمال الإنسان للغة في دراسة البدايات عمل عقيم، ومع ذلك فإننا كثيرًا ما نتجاوز البداية ونخلفها وراءنا، فنصبح في تأملنا موضوع البداية مثل السيد جوردان عند موليير، إذ نكتسب احترامًا متأخرًا لما كنا دائمًا نفعله في مجرى حياتنا اليومية بصورة عادية جدًا، ولا يبدو تصنيف شيء ما بداية أكثر أهمية من ذي قبل إلا الآن، ونحن نتساءل عن موضوع البدايات، ونجد أنفسنا نرد بالقول إننا نعرف الآن كما عرفنا دائمًا كيف نبدأ، سواء أكان ذلك في مجال الكلام أو الشعور أو التفكير أو القيام بعمل معين بدلا من آخر، وإننا سنعرف دائمًا كيف نبدأ، إذا كانت هذه هي البداية فإن هذا هو ما نفعله.. متى؟.. أین؟.. كيف؟.
إن تركيب الجملة المفسرة لمعناها والقائلة إن أحدنا يبدأ عند البداية، يعتمد على قابلية كل من العقل واللغة على أن يعكسا نفسيهما، ويتحركا من الحاضر إلى الماضي ثم إلى الحاضر ثانية، من وضع معقد إلى بساطة سالفة ثم إلى التعقيد من جديد، من نقطة إلى أخرى، كأنهما يتحركان داخل دائرة، والقدرة على القيام بمثل هذه الأشياء هي ما يجعل الفكر مفهومًا وقريبًا من حافة الغموض في الوقت نفسه، من الواضح أننا نعرف معنى أن يبدأ المرء، فما الذي يقودنا إلى الشك بهذا اليقين بتذكير أنفسنا بأنه، في عالم الفكر، ليست البداية في الواقع لعبة المبتدئ؟.
نحن نسخر من المفكر الساذج الذي يمضي قدمًا ليدعي إمكانية قلب ترتيب الكون بسرعة بعد أن يكتشف أن الفكر يمكن أن يعكس نفسه.. ومع ذلك فإننا لا نتردد في التأكيد أحيانًا على مثل هذه المعكوسية لنبرهن على صحة نقطة ما، أو لنتحرك في اتجاه آخر.. إن ثوريًا مثل لينين يمتلك حساسية خاصة تجاه الشيوعية اليسارية؛ لأنه يعرف أن المعكوسية يمكن أن تكون قوة ومبدأ لا رغبة مطلقة فقط أو صياغة شعارات وثمة مفكر آخر هو: جوناتان سویفت، يعتقد أن كلا من اللغة والسياسة أمرين قابلين للعكس مما يجعله يشعر، شأن لينين، بحقه في الحكم على عملية عكس معينة بأنها واقعية أو غير واقعية..
فالمخططون في الكتاب الثالث من رحلات غليفر (Gulliver›s Travels)، الذين يشيدون بيوتًا بدءًا من السقف يعيشون في عالم خيالي من المعكوسية، لكن من يقدر على منافسة سويفت المؤلف العنيد في كتاباته السياسية وفي إصراره على أن قراءة يجب أن يروا الأمور بوضوح تام منذ البداية.. أي أنه أراد عكس الاتجاه الهدام نحو الحرب في السياسة الأوروبية والنمو السرطاني للألفاظ الجديدة واللهجات الخاصة في اللغة الإنكليزية.
إن الميزة الخاصة الرحلات غليفر من ناحية البدايات والمعكوسية هي أن سویفت يبدو كأنه صمم الكتاب مجموعة من التجارب في الاتجاهات المتحولة.. لقد فعل هذا كما لو كان يسأل نفسه ما الذي سينتج مثلا عن تبديل أبعاد الإنسان من أبعاد عادية إلى صغيرة جدًا، أو من أبعاد صغيرة إلى عملاقة، أو من إنسانية إلى حيوانية، وبينما تكتفي معظم كتب اليوتوبيا المدينة الفاضلة بتبديل واحد أو بداية جديدة واحدة أو عملية عكس واحدة فإن رحلات غوليفر لا تكتفي بهذا، مما يجعلها ذات ميزة خاصة في سياق بحثنا الراهن، فالرحلة الثالثة لا تدور حول اتجاهات مغيرة (كما هو الحال في أمكنة مثل ليليبت (Lilliput) ويروينغناغ (Brobdingnag)، وغنملاند (Houghnknmland)، بل حول تغيير الاتجاهات بصورة مستمرة كطريقة للحياة.
من هنا التأثير التشذيبي الغريب على غليفر لرؤيته للسترولدبر وغز (Struldbrugs) المخلوقات التي يؤدي كونها غير فانية إلى عكس الهدف الفاني للحياة الإنسانية إلى الأبد بإلغائه نهائيًا، مما يحيل الحياة إلى نوع من البداية الدائمة التجدد، لكن سويفت يركز معظم تجاربه التي لا تكبح في عملية عكس الأمور في أكاديمية لاغادو (Academy of Lagado)، كان أول رجل رأيته هزيلا، يغطي السخام وجهه ويديه، ذا لحية وشعر طويلين، أشعث الرأس محروقًا في أمكنة عدة، أما ثيابه وقميصه وجلده فكانت كلها ذات لون واحد، وكان قد أمضى ثماني سنوات يحاول استخراج فاصوليا الشمس من الخيار ليضعها في قوارير محكمة السد، ثم يطلقها لتدفئ الهواء في فصول الصيف القاسية الفجة، ثم دخلت حجرة أخرى لكنني سرعان ما أردت الخروج منها لأن رائحة كريهة مرعبة كادت تخنقني، غير أن مرشدي دفع بي إلى الأمام وناشدني هامسًا أن لا أسيء التصرف.
وكان المخطط في هذه الزنزانة أقدم تلامذة الأكاديمية، وكان عمله منذ دخوله الأكاديمية هو محاولة إعادة براز الإنسان إلى الطعام الأصلي الذي نتج عنه؛ وذلك بالفصل بين أجزائه المختلفة، وإزالة الصبغة التي يكتسبها من الصفراء، بحيث تتبخر الرائحة الكريهة وتزال نفايات اللعاب.
1978*
* ناقد وأكاديمي فلسطيني/ أمريكي ((1935 - 2003))

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