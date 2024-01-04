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الحلاق ميشال

1/4/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) الحلاقون مشهورون في كل أنحاء العالم وبكل لغة بأنهم قوم ثرثارون، وهناك مسرحيات عالمية في هذا الشأن، وفي الأدب العربي تحدث الجاحظ وغيره عنهم بكل إسهاب.
فما أن يجلس الزبون بين يديه حتى يحصبه بوابل مدرار من الأسئلة.. ثم يتحدث عن الطقس المتلون، والأحداث من المحلية والعالمية إلى غير ذلك من هذر غير مفيد.. ولا يقوم الزبون إلا وقد ذهب منه الشطر الصالح من رأسه واختلط الباقي.
أبدًا هذا دأبهم على الأيام إلا من شذ منهم وهو قليل، والحلاق ميشال له صالون فخم في بيروت، يتهافت عليه الزبائن، ولا يحلق هو بيده إلا لشخصية جديدة تفد لأول مرة إلى صالونه.. وعند ما دلفت إليه جديدًا وسيم الشكل فخم البزة أسررت في نفسي أمرًا.. وأنا امرؤ أمقت الثرثرة من جانب الآخرين أما إذا كانت مني.. فلا مانع!.
جلست على الكرسي فما كاد يدير رأسي ويأخذ عدته حتى أمطرته بسيل جارف من الأسئلة التي لا تتركه يبلع ريقه..
سألته عن حصيله اليومي من عمله.. وعن أجرة صالونه ما مقدارها.. وهل هو متزوج أم أعزب، وكم أولاده، وعن بيته، وأين يقع، وعن أسرته، وهل له أقارب أو أصهار في سورية أو مصر.
وسألته هل يحب الفسح؟ وفي الليل أين يقضي سهراته.. وهل عنده عقار موروث، وهل يحب الأناقة، وأي الألوان يفضل.. الأبيض أم الأسمر.. وعن الشراب هل يتذوقه، وأي الطعوم يختار في أكله؟، وهكذا من الأسئلة لا تتجاوز شخصه ولا أحصيها إلا للمثال.. حتى أدرت رأسه قبل أن يدير رأسي.. وتركته يلهث ويدوم وهو يعطي الأجوبة المختلفة السريعة حينًا والمتأنية حينًا آخر.. وكان قد أشعل سيجارة أخذ منها النفس الأول فشغلته عن باقيها.. حتى فنيت رمادًا.. وما أشك في أنه كان يعجب في قرارة نفسه من هذا الشخص الثرثار الثقيل الممل المتطفل الذي لا يفتر لسانه هذيانًا محضًا.
وكنت لا أميز بطبيعة الحال بين صادق أجوبته وكاذبها.. ولا يعنيني ذلك.. المهم إني قلبت دماغه قلبًا مفجعًا.. وتركته لا يستريح لحظة واحدة.. ولا يجذب تنفسه إلا متواترًا بشدة، وعندما أغمد موساه، وأمنت غائلتها كنت قائمًا فاستأنفت الجلوس.. وتصنعت الجد.. وقلت أوه يا ميشال نسيت سؤالا هامًا.. ما هي مهنتك؟، ففغر فمه أشد فغرًا رأيته في حياتي.. وصار في وجهه لون لم أره من قبل.. وطفق يردد.. مهنتي.. عدة مرات بلا حساب، ولا يزيد إلى أن أشفقت عليه أن يصيبه الجنون، وحينئذ انفجرت في وجهه بعاصفة من الضحك المتواصل حتى لقد رأيته يدير رأسه كل مدار ويهم بالفرار.
وبعد أن أرحت أعصابي قليلا، وهبط مني كل صاعد أبخرة هذه الأسئلة وأجوبتها على ما فيها من سخف وتفاهة.. تلبثت حينًا ثم نقدته أجرته التي تركها على مكتبه الصغير القائم في زاوية من صالونه.. ولم يكلف نفسه عناء أخذها بيده.. وانصرفت.. وما أرتاب في أنه كان يظني مخبولا.. ولعله على صواب.
والحلاقون على العموم اشتهر منهم حب الفضول والولع بالثرثرة، ولا سيما إذا كان الزبون جديدًا طارئًا فإنه لا يخلص من براثنهم إلا مصابًا باختلاط وبلبلة في ذهنه وأفكاره.. سامحهم الله وجعل كلامنا خفيفًا عليهم.
1963*
* شاعر وصحافي سعودي ((1914 - 1993)).

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