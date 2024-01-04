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الأطفال في زمن الحرب شهادة علينا

1/4/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al Watan) سكتنا عنه لحد اتهام أنفسنا، وكان الاتهام كبيرا، لأننا لم نكن أمام مجرد کتاب أو وثيقة أو تقرير، بل أمام غدنا الذي له حق محاكمتنا وإدانتنا.. أمام أبنائنا في الخيام المواجهة للعدو عبر عيونهم الصغيرة المتألقة بقسوة غريبة عن عيون الأطفال. بحثت منى مسعودي عن فلسطينها وفلسطينهم، فوجدتها مدماة ملقاة على جانب طريق فرعي، وفيها أكثر من جرح نازف. سمعتها غير مرة تتحدث - وكأنها تعلم - عن كتاب يحمل مجموعة من رسوم أطفالنا في مخيمات اللاجئين، ثم اختفت منى، وقلت إنها مهنة المخاطرة التي تعيشها كبيرة، وتصير بها مكابرة عزيزة، لأنها استطاعت أن تحب لحد الكره والنقمة.
تحدثت عنهم بسرعة.. كانت أصابعها تلتف على سيجارتها وهي تتحدث، فيختنق الدخان في داخلها كما تختنق هي بكلماتها.
الطفل يتعلم الزحف بدلا من المشي.. كل القيم تتغير.. تعلم من أبيه الزحف وهـو يراه كل يوم يسعى زاحفا لتفجير عبوة أو نصب کمین إو إنقاذ جريح.
وعبر الركب المدماة من الزحف والهلع وانتظار الثأر، كانت منى تجمع ما يرسمه هؤلاء الصغار، لتحمله إلينا غدا ننتظر على يديه محاكمتنا وإدانتنا، لكننا صمتنا عنه وعنهم، لأننا لم نستطع أن ندرك قضيتنا من خلال تلك الوجوه الصغيرة الصادقة، وربما لأنها صادقة.
شتموها في البدء باليوم الأول.. استقبلوني بالشتائم وعبارات الاستهزاء.. نحن لسنا للفرجة.. روحوا تفرجوا على شيء آخر.. شتموها، لأنهم رأونا فيها متفرجين، وحسبوها واحدة منا جاءت تحمل إليهم كلمات وكلمات من تلك التي تعودنا أن نغلفها بكثير من الحنان الزائف وبعض علب الشكولاتة.
لكن لم تكن منا، لأنها سرعان ما كانت جزءا من عالمهم، جزءا من الإدانة والتهمة والمحاكمة فأحبوها.
في كل مكان من العالم تصدر كتب عن رسوم الأطفال، وثمة مجلات تعنى بقانونهم، ودارسون ونقدة ومعلقون، وما كان لأي منها أن توفر له ما توفر لكتاب منى السعودي ((شهادة الأطفال في زمن الحرب)) من حيث التعبير عن مكامن خوف لم يدركوا بعد أبعاده، وعن تطلع إلى فجر سيجيء أحمر قانيا مع أزيز الطائرات، وعن رؤية مأساوية كبيرة، وما كان لأي من أولئك الصغار ما كان لهذه البراعم التي كتب لها أن تشب وتنمو بين النار والحديد والبطون المبقورة والأيدي المبتورة، وأن ترضع أحيانا حليب أم قتيل.
ليس كتابا فحسب، ولا مجرد وثيقة.. إنه أكبر من تقرير مراقب في هيئة الأمم مزين بمائة قانون وتعريف تحيل بينه وبين أن يفهم هؤلاء الأطفال ألوانهم وآلامهم ورؤاهم.
((ص 26.. ديابة إسرائيلية تمر فوق بنت الجيران))
دعامتان يقوم عليهما الأطفال، هما الهرب من الواقع إلى عالم خيالي من ناحية، والتعبير عن هذه المواقع في اللحظة نفسها من ناحية أخرى.. الدبابة تسير ضمن لون أحمر والفتاة مطروحة على الأرض المصبوغة باللون الأخضر.. صراع بين اللونين، وكأن اللون الأخضر قد وقف على الرغم من جثة الفتاة الملقاة على الأرض حائل بين الدبابة والفتاة.. يريد أن يجترح حقيقة القتل.
((ص 50.. مدفع يضرب طائرة وأرنبة تلد))
عندما يرسم الطفل لذاته يبقيني خارجها، فليس ثمة ما يوصلني إلى الأرنب أو المدفع، ولذلك لا يريدني أن أقومه من خلال ما أراد أن يحقق أو ما حقق بالفعل، بل بما استطاع أن يفجر عبر لا وعيه، فالترابط في أجزاء الصورة يتأتى عن استدعاءات ذهنية موحية بما يكمن وراءها لا على أساس تطور موضوعي للفكرة.. إنه يسعى لأن يثبت العلاقة بين الإنسان والأشياء لا بين الأشياء فيما بينها، كما هي الحال في الصور الكلاسيكية.
((ص 57.. شقيق عادل الكبير نائما في الدار))
الحقيقة في فن هؤلاء الصغار حقيقة شفافة، لأنهم عبر هذه الشفافية يؤكدون اختراقهم الأشياء، فالدار على الورقة أربعة خطوط، وهي بهذا المعنى رمز للدار، ليس لها أن تحمل كثافة جدرانها، ولا يحق لها أن تحجب رؤية شقيق عادل وهو نائم في الدار، وهو ما يريده من الدار والنوم، ليجعل منهما سورا حاميا لـه مـن الواقع والقلق القائم في اليقظة، وبذلك يكون المكان مزيجا من الواقع ورؤيته الداخلية.
وبعد..
سيظل السكوت اتهاما ما لم نجد أنفسنا في صور هؤلاء الأطفال حديثا طويلا لهم وعنهم.
شكرا لمنى في شهادتها.. شكرا لها يوم أن تحاكم ويوم أن ندان بصور هؤلاء اللاجئين الصغار.
1971*
* شاعر وكاتب عراقي ((1926 - 1996))

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