Friday, 05 January 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ ينبع يدشّن فعاليات بحَّار بنسختها الأولى

1/4/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات بحَّار في نسختها الأولى بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد، وذلك في خيمة الاحتفالات بكورنيش ينبع، وتهدف الفعاليات التي ينظمها فرع الوزارة، بالمشاركة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع، وتستمر لمدة 7 أيام، إلى إبراز أجود أنواع الأسماك، وتقديم أشهى المأكولات البحرية، الى جانب استعراض التنوع الحيوي في البحر الاحمر بالمنطقة.
وتستعرض فعاليات بحار الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية،، بالإضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، والفعاليات الخاصة للأطفال، كما تناقش ورش العمل المصاحبة، أهمية التنمية المستدامة للثروة السمكية، والانظمة الحديثة للاستزراع السمكي، ولوائح المصائد البحرية؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، الى جانب استعراض المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي دوره في حماية البيئة البحرية والساحلية، ومشاركة صندوق التنمية الزراعية في عرض فرص التمويل للصيادين، ومشاريع الاستزراع السمكي.

MENAFN04012024000089011017ID1107687021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث