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ما أظنك ناسية البطل يا آسيا

1/4/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لخوض النسخة الـ18 لكأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق الجمعة المقبل، في قطر. ويخوض الأخضر المونديال، وهو يحمل إرثًا كبيرًا في البطولة التاريخية، فمنذ مشاركته الأولى، في النسخة الثامنة للبطولة القارية، التي أقيمت في سنغافورة في عام 1984، نجح الصقور بالتتويج باللقب القاري 3 مرات، وحلوا في الوصافة 3 مرات، مسجلين تواجدهم في النهائي الآسيوي لمدة شارفت على 20 عاما متتالية، وخلال 6 نسخ متتالية، قبل أن يغيب عن الأدوار النهائية في نسخة 2004، ليعود مجددا للنهائي في نسخة 2007.
البداية ذهب

كان التواجد الأخضر في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، في النسخة الثامنة، التي أقيمت في سنغافورة عام 1984، وهي المشاركة الأولى للصقور، وحينها لم يكن الأخضر المرشح الأوفر حظا في تحقيق اللقب، إلا أن الصقور بقيادة المدرب الوطني خليل الزياني، قلبوا التوقعات، ونجحوا في العودة متوجين بالذهب القاري من الوهلة الأولى بعد مشوار رائع، ففي دور المجموعات بدأ الأخضر بتعادل مع كوريا الجنوبية 1/1، ثم انتصار على سوريا 1/صفر، وتعادل مع قطر 1/1، ثم انتصار على الكويت 1/صفر، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وفي نصف النهائي تجاوز محطة إيران بركلات الترجيح، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وفي النهائي حسم الأخضر اللقب لمصلحته بتغلبه على الصين 2/صفر في النهائي.
التمسك بالقمة

شهدت قطر إقامة النسخة التاسعة للبطولة في عام 1988، وحل الأخضر رحاله في الدوحة، وهو مرشح أول للتتويج بالذهب، على عكس النسخة السابقة، ومطالب بالمحافظة على لقبه، وحينها لم يخيب الصقور الظن بهم، وتوج باللقب الثاني على التوالي، باسطين هيمنتهم على القارة الصفراء، وخلال دور المجموعات تصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد التغلب على سوريا 2/صفر، ثم التعادل مع الكويت سلبيا، والتفوق على الصين 1/صفر، والتعادل مع البحرين 1/1، وفي نصف النهائي واجه الصقور إيران مجددا، بالانتصار 1/صفر، وفي النهائي اصطدم الأخضر بنِد صعب هو المنتخب الكوري الجنوبي وتغلب عليه بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.
وصافة أولى
شد الأخضر الرحال إلى اليابان، لخوض منافسات النسخة العاشرة للبطولة، في عام 1992، وهو مرشح قوي لنيل اللقب، رغم مرحلة التجديد التي يمر بها في قائمته، وكالعادة كان الأخضر مرشحا أولا بجوار المستضيف المنتخب الياباني لنيل اللقب، وبالفعل بلغ الصقور النهائي، إلا أنهم خسروه أمام اليابان صفر/1، وخلال دور المجموعات، كسب الأخضر مباراة واحدة كانت أمام تايلاند 4/صفر، سبقها التعادل مع الصين 1/1، والتعادل مع قطر بذات النتيجة، ليتصدر الصقور المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على الصين بفارق الأهداف، وفي نصف النهائي تجاوز الأخضر محطة الإمارات بتغلبه عليه 2/صفر.
عودة للزعامة

لا بد للبطل أن يعود، هذا ما سعى له الأخضر، حينما وضع أقدامه في أبوظبي العاصمة الإماراتية، للمشاركة في النسخة الـ11 للبطولة الآسيوية في عام 1996، وما أكده في النهائية، بتتويجه باللقب الثالث له خلال 4 مشاركات متتالية، وخلال النسخة التي شهدت حضور ربع النهائي للمرة الأولى، تصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف على إيران، بعدما كسب تايلاند 6/صفر، والعراق 1/صفر، قبل الخسارة أمام إيران 3/صفر، وفي ربع النهائي سطر الصقور ملحمة تاريخية، فبعد التأخر 2/صفر أمام اليابان في أول 16 دقيقة، نجحوا في تسجيل ريمونتادا كبرى بالانتصار 3/4، وفي نصف النهائي كانت موقعة رد الاعتبار، بالتفوق على إيران بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي، وفي النهائي واجه الصقور المنتخب المستضيف الإماراتي، وحسم الأخضر اللقب لمصلحته بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بين المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي.
الاكتفاء بالوصافة
في النسخة الـ12 التي أقيمت في لبنان، حضر الأخضر كمرشح قوي كالعادة، لكنه اكتفى بالوصافة بعد خسارته النهائي أمام اليابان صفر/1، وكان خسر أمامه 4/1، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يتعادل مع قطر سلبيا، ثم الانتصار على أوزبكستان 5/صفر، ليحل ثانيا في المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي ربع النهائي كسب الأخضر نظيره الكويتي 2/3، بهدف ذهبي، وفي نصف النهائي تجاوز الصقور موقعة كوريا الجنوبية 1/2.
مفاجأة مدوية
في النسخة الـ14 التي أقيمت في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، لم يخطر ببال أحد أن يكون الأخضر صاحب كلمة قوية في البطولة، لا سيما في ظل التغييرات الكبرى في قائمته واعتماده على اللاعبين الشباب، إلا أنه أثبت أن الكرة السعودية ولادة بالنجوم، ونجح الصقور في بلوغ النهائي، إلا أنهم خسروه أمام العراق صفر/1، ليسجل الوصافة الثالثة له خلال 7 نسخ متتالية شارك فيها، ففي دور المجموعات تصدر المجموعة الرابعة بتعادله مع كوريا الجنوبية 1/1، وتغلبه على إندونيسيا 1/2، والبحرين 4/صفر، وفي دور الثمانية عبر محطة أوزبكستان 1/2، ثم تغلب في نصف النهائي على اليابان 2/3.
مشاركات للنسيان
تعتبر المشاركة في النسخة الـ13 في الصين 2004، والـ15 بقطر 2011، والـ16 في أستراليا، أسوأ المشاركات السعودية في كأس آسيا، إذ غادر الصقور في البطولة من دور المجموعات، وفي النسخة الـ17 في الإمارات ودع من ثمن النهائي.
- 1984 أولى المشاركات السعودية بأمم آسيا
- 3 ألقاب توج بها الأخضر في البطولة القارية
- 1984 أول الألقاب الخضراء من الوهلة الأولى
- 1988 حافظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي
- 1996 استعاد الصقور اللقب المفقود
- 1992، 2000، 2007 اكتفى الأخضر بالوصافة
- 2004، 2011، 2015 مشاركات للنسيان
- 2019 الأخضر غادر من ثمن النهائي

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