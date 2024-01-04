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أمير المدينة يزور المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

1/4/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Al Watan) زار أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الواقع جنوب المسجد النبوي الشريف، وخلال الزيارة، اطّلع على مكونات وأجنحة المعرض، وقدّم رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، شرحاً عن المعرض الذي يُجسد جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وآدابه السامية، ورسالته السمحة، بوصفها رسالة الحب والخير والسلام والتعايش والرحمة.
ووقف أمير منطقة المدينة المنورة على مكونات المعرض التي تشمل جناح "التحيات لله"، وجناح "الأنبياء كأنك تراهم" عليهم الصلاة والسلام، وشاهد مجسمات لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في العهد النبوي، بالإضافة إلى قاعات عروض السينما وروائع وبدائع وعروض الكون والفلك والبيئة، بالإضافة إلى الجناح الإبداعي المتمثل في بانوراما الحجرة النبوية الشريفة والمنبر النبوي، وكذلك الاطلاع على مكونات المعرض الدائم "المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة".
ونوّه الأمير سلمان بن سلطان، خلال الجولة، بمستوى الخدمات الإبداعية التقنية المسخّرة لخدمة السنة الشريفة في ظل دعم القيادة الرشيدة، لهذا المعلم الحضاري العالمي، مقدماً شكره لأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسـى، ولجميع القائمين على أعمال المعرض الذي يُعد عملاً مميزاً في التعريف بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونشر تفاصيل سيرته الشريفة بما تحمله من قيم إسلامية سامية من مصادرها الصحيحة.
وتأتي زيارة أمير منطقة المدينة المنورة، للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، انطلاقاً من حرصه على الاهتمام بهذا المعلم النبوي الحضاري الذي يأتي تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما، وتأكيد على استحقاقها لصدارة المرجعية الإسلامية وخدمة المسلمين حول العالم، ودورها في نشر قيم العدل والوسطية والتسامح والتعايش.
ويستهدف المعرض الذي تشرف على إدارته وتشغيله رابطة العالم الإسلامي، إثراء تجربة الزوار والسكان من خلال تهيئة بيئة ثقافية جاذبة تستعرض الإرث التاريخي الإسلامي لأرجاء العالم، انطلاقاً من المنهج النبوي القويم وسيرة المصطفى العطرة؛ لتبيان سماحة الدين الحنيف ووسطيته.

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