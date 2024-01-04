أدبي الطائف يوقع شراكة ثقافية لدعم المواهب مع نهاوند

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- Al Watan) وقع النادي الأدبي الثقافي اتفاقية شراكة مع شركة شطيرة ورقية للإنتاج المرئي والمسموع ( مركز نهاوند ) وذلك بحضور رئيس النادي الأستاذ عطاالله الجعيد والمدير التنفيذي لمركز نهاوند الأستاذ أحمد الشمراني والمسؤول المالي بالنادي الأستاذ عبدالعزيز عسيري.
وتتضمن بنود الاتفاقية المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والأنشطة التي تقام بين الجهتين والتعاون في مجال تدريب المواهب والدعم الأدبي والثقافي في المهارات الثقافية المختلفة والمشاركة في المبادرات والفعاليات والمعارض التي يتم تنظيمها بين
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