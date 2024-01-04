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أدبي الطائف يوقع شراكة ثقافية لدعم المواهب مع نهاوند

1/4/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع النادي الأدبي الثقافي اتفاقية شراكة مع شركة شطيرة ورقية للإنتاج المرئي والمسموع ( مركز نهاوند ) وذلك بحضور رئيس النادي الأستاذ عطاالله الجعيد والمدير التنفيذي لمركز نهاوند الأستاذ أحمد الشمراني والمسؤول المالي بالنادي الأستاذ عبدالعزيز عسيري.
وتتضمن بنود الاتفاقية المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والأنشطة التي تقام بين الجهتين والتعاون في مجال تدريب المواهب والدعم الأدبي والثقافي في المهارات الثقافية المختلفة والمشاركة في المبادرات والفعاليات والمعارض التي يتم تنظيمها بين

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