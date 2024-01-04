الجهات الأمنية بجدة تباشر بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته

الجهات الأمنية بجدة تباشر بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته
التاريخ
1/4/2024 11:25:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهوله بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.
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