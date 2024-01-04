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الجهات الأمنية بجدة تباشر بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته

1/4/2024 11:25:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهوله بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

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