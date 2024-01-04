بعد طرح الأهلى ومصر شهادات الـ27%.. تعرف على الشهادات الثلاثية ذات العائد الأعلى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات الـ27% وهى شهادات ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، ويصل إلى 23.5% بدورية صرف شهرية.
ويبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من غدٍ الجمعة، من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية ومن فروع البنك.
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إتش إس بي سي يحذر من تحولات مفاجئة في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة عاجل – بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات أجل عام بفائدة 23.5% و27% احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل 35.2 مليار دولار بنهاية 2023
لكن البعض قد يخشى انخفاض سعر الفائدة على شهادات الـ27% نظرًا لانخفاض أجلها لذلك يرغبون فى الاكتتاب فى الشهادات الأطول أجلًا.
أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية
بحسب مسح أجرته“البورصة” فإن الشهادت الادخارية الثلاثية أى أجل 3 سنوات التى تقدم أعلى فائدة بالسوق المصرفى، هى التى يطرحها بنك الأهلى المتحد بفائدة 20% سنويًا تصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه.
وأيضًا الشهادة الثلاثية ببنك التعمير والإسكان بفائدة 20% سنويًا ويصرف العائد سنويا، و18.5% ويصرف العائد شهريًا.
ويتيح بنك القاهرة شهادة“بريمو جولد” بالجنيه المصرى ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة 19% سنوياً ويصرف العائد شهرياً.
ويطرح البنك الزراعى المصرى شهادة الخير الثلاثية بعائد 19% شهريا، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.
ويتيح البنك العربى الأفريقى شهادة ادخار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 65% ويصرف العائد مقدمًا، بفائدة تراكمية 18.17%.
أعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار
مازالت شهادات الادخار عالية الفائدة على الدولار التى طرحها بنكا الأهلى ومصر هى الأعلى فى السوق وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات بعائد 27% يُصرف فى نهاية المدة بما يعادله بالجنيه، أى بمعدل فائدة سنوى 9%، ولا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.
كذلك الشهادة الدولارية ذات العائد 7%، يُصرف كل ربع سنة ومُقوم بالدولار، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مضى 6 أشهر، كما يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصرى حتى 50% من قيمتها بحد أقصى 10 ملايين جنيه ويطبق سعر إقراض البنك المركزى وقت المنح مخصوم منه 2.25%.
ويحق للمصريين والأجانب شراء تلك الشهادات عن طريق الموقع الإلكترونى أو من خلال الفروع أو مكاتب التمثيل الخارجية.
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