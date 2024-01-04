بعد طرح الأهلى ومصر شهادات الـ27%.. تعرف على الشهادات الثلاثية ذات العائد الأعلى

MENAFN - Al-Borsa News) طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات الـ27% وهى شهادات ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، ويصل إلى 23.5% بدورية صرف شهرية.

ويبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من غدٍ الجمعة، من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية ومن فروع البنك.

موضوعاتإتش إس بي سي يحذر من تحولات مفاجئة في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة عاجل – بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات أجل عام بفائدة 23.5% و27% احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل 35.2 مليار دولار بنهاية 2023

لكن البعض قد يخشى انخفاض سعر الفائدة على شهادات الـ27% نظرًا لانخفاض أجلها لذلك يرغبون فى الاكتتاب فى الشهادات الأطول أجلًا.

أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية

بحسب مسح أجرته“البورصة” فإن الشهادت الادخارية الثلاثية أى أجل 3 سنوات التى تقدم أعلى فائدة بالسوق المصرفى، هى التى يطرحها بنك الأهلى المتحد بفائدة 20% سنويًا تصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه.

وأيضًا الشهادة الثلاثية ببنك التعمير والإسكان بفائدة 20% سنويًا ويصرف العائد سنويا، و18.5% ويصرف العائد شهريًا.

ويتيح بنك القاهرة شهادة“بريمو جولد” بالجنيه المصرى ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة 19%؜ سنوياً ويصرف العائد شهرياً.

ويطرح البنك الزراعى المصرى شهادة الخير الثلاثية بعائد 19% شهريا، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

ويتيح البنك العربى الأفريقى شهادة ادخار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 65% ويصرف العائد مقدمًا، بفائدة تراكمية 18.17%.

أعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار

مازالت شهادات الادخار عالية الفائدة على الدولار التى طرحها بنكا الأهلى ومصر هى الأعلى فى السوق وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات بعائد 27% يُصرف فى نهاية المدة بما يعادله بالجنيه، أى بمعدل فائدة سنوى 9%، ولا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

كذلك الشهادة الدولارية ذات العائد 7%، يُصرف كل ربع سنة ومُقوم بالدولار، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مضى 6 أشهر، كما يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصرى حتى 50% من قيمتها بحد أقصى 10 ملايين جنيه ويطبق سعر إقراض البنك المركزى وقت المنح مخصوم منه 2.25%.

ويحق للمصريين والأجانب شراء تلك الشهادات عن طريق الموقع الإلكترونى أو من خلال الفروع أو مكاتب التمثيل الخارجية.