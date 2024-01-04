الذهب يغلق مرتفعًا بعد تسجيله أدنى إغلاق في 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم بضغط من مخاوف المستثمرين حيال موعد وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلى جانب عمليات جني الأرباح.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو بمقدار 7.2 دولار إلى 2050 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت بالأمس أدنى إغلاق منذ 18 ديسمبر.

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فيما تراجعت قيمة مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% إلى 102.41 نقطة.

وصدر الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي أظهر توقع صناع السياسة استمرار الفائدة المرتفعة لبعض الوقت، قبل بدء خفضها في وقت لاحق من هذا العام.

كما أظهرت بيانات منفصلة اليوم، إضافة القطاع الخاص الأمريكي 164 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى 130 ألفًا فقط، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر تقريبًا.

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