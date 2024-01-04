الذهب يغلق مرتفعًا بعد تسجيله أدنى إغلاق في 3 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم بضغط من مخاوف المستثمرين حيال موعد وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلى جانب عمليات جني الأرباح.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو بمقدار 7.2 دولار إلى 2050 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت بالأمس أدنى إغلاق منذ 18 ديسمبر.
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فيما تراجعت قيمة مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% إلى 102.41 نقطة.
وصدر الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي أظهر توقع صناع السياسة استمرار الفائدة المرتفعة لبعض الوقت، قبل بدء خفضها في وقت لاحق من هذا العام.
كما أظهرت بيانات منفصلة اليوم، إضافة القطاع الخاص الأمريكي 164 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى 130 ألفًا فقط، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر تقريبًا.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107687014
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